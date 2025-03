Papež k poutníkům z Česka: Dosvědčujte mír a naději v Evropě, která je tolik potřebuje

Přinášíme poselství papeže Františka poutníkům, kteří přijeli do Říma z České republiky a které dnes, v sobotu 29. března odpoledne, zaznělo v úvodu mše sloužené ve Vatikánské bazilice kardinálem Dukou. Své krajany přišel pozdravit také kardinál Czerny, prefekt Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Hlásejte evangelium „beze strachu z obtíží a překážek“, vyzývá papež František v poselství, neboť „ti, kdo důvěřují Bohu, nejsou nikdy opuštěni“.

Papežova slova přečetl generální sekretář České biskupské konference, P. Roman Czudek (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři v biskupské službě,

drazí kněží, řeholnice a řeholníci,

drahé sestry a drazí bratři v Pánu!

Chtěl jsem být osobně s vámi, abych sdílel tento okamžik víry a společenství, ale vzhledem ke své rekonvalescenci se k vám připojuji duchovně a z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby.

Srdečně zdravím vás všechny, kteří jste přijeli z České republiky do Říma, abyste v tomto jubilejním roce vykonali národní pouť. S vděčností zdravím předsedu biskupské konference, mons. Jana Graubnera, všechny přítomné biskupy, kněze, zasvěcené osoby i laiky. Vaše pouť je konkrétním znamením touhy po obnově víry, utvrzení pouta s Petrovým nástupcem a radostného vyznání vaší oddanosti Hospodinu, který s námi vždy kráčí, podpírá nás ve zkouškách a povolává nás, abychom byli svědky jeho pokoje a lásky. On je věrný svým zaslíbením, a proto naděje nikdy nezklame! (srov. Řím 5,5; Bula Spes non confundit).

Vaše cesta víry navazuje na bohatou křesťanskou tradici vaší země, osvícenou svědectvím svatého Vojtěcha, Cyrila a Metoděje a mnoha dalších. Tito světci nesli světlo evangelia s odvahou a trpělivostí i na místa, kde se to zdálo nemožné. Jejich příklad nás učí, že křesťanské poslání nestojí na viditelných výsledcích, ale na věrnosti Bohu. Také my jsme povoláni hlásat evangelium s důvěrou, bez strachu z obtíží a překážek. Svatý Pavel nám připomíná: „Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst.“ (1 Kor 3,6). Naším úkolem je zasévat a zalévat s láskou a vytrvalostí, aniž bychom se nechali odradit.

Bůh od nás žádá, abychom nabídli to málo, co jsme a co máme. Vzpomeňme si na pět chlebů a dvě ryby: v Ježíšových rukou se staly pro zástupy hojným pokrmem (srov. Mt 14,13-21). Stejně je to i s naším úsilím ve víře: pokud ho svěříme Pánu s velkorysým srdcem, on ho rozmnoží a učiní plodným způsoby, které si ani neumíme představit. Proto nikdy nesmíme ztratit důvěru. Bůh jedná, i když nevidíme okamžité výsledky. Historie vašich svatých nás o tom učí: vzpomeňme na vytrvalost Jana Nepomuckého a mnoha dalších svědků víry ve vaší zemi. Jejich životy nám ukazují, že ten, kdo důvěřuje Bohu, nikdy nezůstane opuštěn, ani v čase zkoušky, jakou je pronásledování.

Kráčejme společně, pastýři a lid, po této krásné cestě víry. Podporujme se navzájem a svým životem se stávejme svědky pokoje a naděje ve světě, který je tolik potřebuje, a to i v Evropě. Naše víra není jen pro nás, ale je to dar, který máme radostně sdílet.

Svěřuji vaši pouť Panně Marii, Matce naděje, abyste byli posíleni ve víře, naději a lásce. Ze srdce žehnám vám všem i vašemu národu. A prosím vás, modlete se za mě.

Vatikán, 26. března 2025