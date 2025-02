Vnímejme konkrétní potřeby druhých, píše papež na kongres o duchovních povoláních

„Prosme o pohled schopný vnímat potřeby našeho bratra, nikoliv abstraktně, ale konkrétně, v očích, které se na nás upírají“, napsal papež František v poselství zaslaném účastníkům Národního kongresu o duchovních povoláních, který probíhá v Madridu na téma „Pro koho jsem? Shromáždění povolaných k misii“.

Vatican News

Tři tisíce zástupců 70 španělských diecézí v doprovodu 65 biskupů se od pátku 7. do 9. února 2025 v „Madrid Areně“ účastní kongresu o duchovních povoláních na téma „Pro koho jsem?“, kterým španělský episkopát uzavírá cyklus pastoračního plánu, jenž začal v roce 2021. Jak informovala biskupská konference, je přítomno 54 laických hnutí a sdružení, 120 kongregací a 250 různých subjektů působících v misii. Třicet procent účastníků je mladších 35 let. Kromě toho má organizace 200 dobrovolníků.

Papežovo poselství: Ani apoštolové neměli „zlato a stříbro“

Papež vyzývá účastníky kongresu, aby se neuzavírali do sebe: „Nemysleme si, že to, co máme, nestačí. Ani apoštolové neměli zlato a stříbro, ale po přijetí Ducha svatého si uvědomili nouzi ubohého ochrnutého člověka, kterého uviděli v chrámu“. Papež v poselství připomíná postavu bohatého mladíka z evangelia, který se nedokáže oprostit od svého majetku, aby následoval Ježíše: „Celý jeho svět končí v něm, a to ho neuspokojuje.“ Tváří v tvář tomuto pokušení František povzbuzuje mladé lidi, aby si položili otázku: „Pro koho jsem?“ a svěřili se Bohu: „Nebojte se a odevzdejte se do Boží vůle, Duch vás překvapí na každém kroku.“

Dotaz „Pro koho jsem?“, který tvoří název kongresu, opakujíestejnou otázku, kterou položil Svatý otec v postsynodální apoštolské exhortaci Christus Vivit.

Program kongresu

„Otázka duchovních povolání je výzvou naší doby a naší církve, zejména pro ty nejmladší, a otevírá hledání odpovědi na základě rozlišování, které se v církvi nabízí“, zdůrazňují organizátoři kongresu. Dotazem „Pro koho jsem?“, který tvoří název kongresu, opakují stejnou otázku, kterou položil Svatý otec v postsynodální apoštolské exhortaci Christus Vivit.

Dalším podstatným cílem kongresu je podpořit v každé diecézi službu, která podporovala různé cesty duchovních povolání.

Hlavní program kongresu se dělí na workshopy, svědectví a skupinovou práci. Mezi mnoha plánovanými iniciativami jsou mimo jiné modlitební vigilie, společná eucharistie, tematické okruhy „Slovo“, „Společenství“, „Téma“ a „Misie“, slavnostní společný večer s koncertem katolických hudebních těles a mše svatá spojená s vysláním účastníků.