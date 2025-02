Připravím apoštolskou exhortaci věnovanou dětem, oznámil papež František

Papež František uzavřel summit o právech dítěte, který se dnes, v pondělí 3. února, konal ve Vatikánu, a oznámil svůj záměr dát závazku přijatému na této akci kontinuitu prostřednictvím magisteriálního textu, který bude zveřejněn v budoucnu. Od papeže zaznělo poděkování všem řečníkům za to, že proměnili Apoštolský palác v „observatoř“ otevřenou realitě „zraněného, vykořisťovaného, popíraného“ dětství.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

„Mám v úmyslu připravit list nebo exhortaci věnovanou dětem“.

Papežovo oznámení přichází na závěr Mezinárodního summitu o právech dítěte, během něhož se vystřídalo na čtyřicet vysoce postavených řečníků, mezi nimiž byli politici, nositelé Nobelovy ceny, představitelé světa kultury, ekonomie, církve, zástupci judaismu a islámu. Akce, kterou si přál papež a kterou organizoval Papežský výbor pro Světový den dětí, byla rozdělena do dvou zasedání a vyznačovala se sedmi tematickými panely. Papež - poté, co dopoledne zahájil den dlouhým projevem, v němž zdůraznil význam života, dětství, snů a také mlčení dětí - zakončil práci oznámením magisteriálního textu, který by mohl „dát kontinuitu“ závazku, který dnes summit zahájil, a „podpořit jej v celé církvi“.

Přečtěte si také 03/02/2025 Papež na vatikánském summitu o právech dětí: Nic nemá větší cenu než dětský život Papež František na úvod Světového summitu o právech dítěte ve Vatikánu vyzval k naslouchání těm nejmenším, aby se tak odmítala válka, násilí, nespravedlnost a kultura plýtvání. ...

Vatikán se proměnil v observatoř a laboratoř

František řekl, že je vděčný za toto setkání, které proměnilo prostory Apoštolského paláce v „otevřenou observatoř reality dětství na celém světě“. Dětství, které, jak ukazuje dnešní doba, je spíše než milované a chráněné častokrát „zraňované, zneužívané, popírané“. „Vaše přítomnost, vaše zkušenost a váš soucit“, řekl papež na adresu řečníků jednotlivých panelů, „vdechly život observatoři a především laboratoři“. Mnohé tematické skupiny „vypracovaly návrhy na ochranu práv dětí a nepovažovaly je za čísla, ale za tváře“. „To vše vzdává slávu Bohu a jemu to svěřujeme, aby to jeho Duch svatý učinil plodným,“ potvrdil papež a připojil svůj podpis pod Dokument vypracovaný na závěr dne reflexe a naslouchání, který v osmi bodech nastiňuje závazky přijaté summitem.

Osmá exhortace pontifikátu

Apoštolská exhortace o dětech, kterou dnes papež František oznámil, bude osmou za jeho pontifikát, počínaje Evangelii gaudium v roce 2013 a konče C'est la confiance v roce 2023. Především však půjde o novou kapitolu magisteria věnovanou dětství jako křehké a zranitelné kategorii, obětem sexuálního zneužívání, vykořisťování, násilí, dětem zbaveným dětství, hry a volného času, jak bylo zdůrazněno na mnoha dnešních panelech. Dětem věnuje papež také jedno jubilejní setkání ve dnech 24. a 25. května, v očekávání druhého ročníku takzvaného Světového dne dětí.