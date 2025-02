PODCAST: Papežův dopis do USA

Přinášíme vám plné znění dopisu, který papež František zaslal 11. února biskupům Spojených států amerických k tématům migrace a deportace.

Drazí bratři v biskupské službě,

píši vám dnes, abych vám adresoval několik slov v těchto citlivých chvílích, které prožíváte jako pastýři společně kráčejícího Božího lidu ve Spojených státech amerických.

1. Cesta z otroctví ke svobodě, kterou prošel lid Izraele, jak o ní vypráví kniha Exodus, nás vybízí, abychom se na realitu naší doby, tak jasně poznamenanou fenoménem migrace, dívali jako na rozhodující dějinný okamžik, který nám umožní znovu potvrdit nejen naši víru v Boha, který je vždy blízký, vtělený, migrant a uprchlík, ale také nekonečnou a transcendentní důstojnost každé lidské osoby[1].

2. Tato slova, kterými začínám, nejsou umělým konstruktem. I zběžný pohled na sociální nauku církve důrazně ukazuje, že Ježíš Kristus je skutečný Emanuel (srov. Mt1,23); jeho život se neobešel bez těžké zkušenosti vyhnání z vlastní země kvůli bezprostřednímu ohrožení života a bez zkušenosti, že se musel uchýlit do společnosti a kultury, které mu byly cizí. Boží Syn, když se stal člověkem, se také rozhodl prožít drama přistěhovalectví. Rád připomínám mimo jiné slova, kterými papež Pius XII. zahájil svou apoštolskou konstituci o péči o migranty, která je považována za „Magnu chartu“ církevního myšlení o migraci:

„Nazaretská rodina ve vyhnanství, Ježíš, Maria a Josef, emigranti v Egyptě a tamní uprchlíci, aby unikli hněvu bezbožného krále, jsou vzorem, příkladem a útěchou emigrantů a poutníků všech věků a zemí, všech uprchlíků všech stavů, kteří jsou pronásledováním nebo nutností nuceni opustit svou vlast, milovanou rodinu a drahé přátele a vydat se do cizích zemí."[2].

3. Stejně tak nás Ježíš Kristus, milující všechny univerzální láskou, vychovává k trvalému uznání důstojnosti každého člověka bez výjimky. Když mluvíme o „nekonečné a transcendentní důstojnosti“, chceme vlastně zdůraznit, že tato nejvíce rozhodující hodnota, kterou má lidská osoba, převyšuje a podepírá každé jiné právní hledisko, jímž lze regulovat život ve společnosti. Všichni věřící křesťané a lidé dobré vůle jsou tedy vyzýváni, aby zvažovali legitimitu norem a veřejných zásad ve světle důstojnosti osoby a jejích základních práv, nikoli naopak.

4. Pozorně sleduji velkou krizi, která probíhá ve Spojených státech v souvislosti se zahájením programu masových deportací. Správně formované svědomí nemůže nečinit kritický úsudek a nevyjádřit svůj nesouhlas s jakýmkoli opatřením, které mlčky či výslovně ztotožňuje nelegální status některých migrantů s kriminalitou. Současně je třeba uznat právo národa bránit se a chránit společenství před těmi, kdo se během pobytu v zemi nebo před příchodem dopustili násilných nebo závažných trestných činů. Přesto akt deportace lidí, kteří v mnoha případech opustili svou vlastní zemi z důvodů extrémní chudoby, nejistoty, vykořisťování, pronásledování nebo vážného zhoršení životního prostředí, poškozuje důstojnost mnoha mužů a žen i celých rodin a staví je do stavu zvláštní zranitelnosti a bezbrannosti.

5. Nejde o zanedbatelnou záležitost: autentický právní stát se ověřuje právě v důstojném zacházení, které si zaslouží všichni lidé, zejména ti nejchudší a nejvíce marginalizovaní. Skutečné společné dobro je podporováno tehdy, když společnost a vláda s tvořivostí a přísným respektem k právům všech - jak jsem při řadě příležitostí zdůraznil - přijímá, chrání, podporuje a integruje ty nejkřehčí, nejbezbrannější a nejzranitelnější. To nebrání rozvoji opatření, která upravují řádnou a legální migraci. Tento rozvoj však však nemůže probíhat na základě privilegování jedněch a obětování druhých. To, co je postaveno na základě síly, a ne na pravdě o rovné důstojnosti každé lidské bytosti, začíná špatně a špatně také skončí.

6. Křesťané dobře vědí, že teprve stvrzením nekonečné důstojnosti všech dosahuje naše vlastní identita jako osob a společenství své zralosti. Křesťanská láska není soustředným rozšiřováním zájmů, které se postupně rozšiřují na další osoby a skupiny. Jinými slovy: lidská osoba není pouhým jedincem, relativně expanzivním, s nějakým filantropickým cítěním! Lidská osoba je subjekt s důstojností, který díky konstitutivnímu vztahu ke všem, zejména k těm nejchudším, může postupně dozrávat ve své identitě a povolání. Pravé ordo amoris, které je třeba podporovat, je to, co objevujeme neustálým rozjímáním nad podobenstvím o „milosrdném Samaritánovi“ (srov. Lk 10,25-37), tedy rozjímáním o lásce, která buduje bratrství otevřené všem bez výjimky[3].

7. Avšak starost o osobní, komunitní či národní identitu vedle těchto úvah snadno zavádí ideologické kritérium, které deformuje společenský život a vnucuje vůli nejsilnějšího jako kritérium pravdy.

8. Uznávám vaše cenné úsilí, drazí bratři biskupové Spojených států, když úzce spolupracujete s migranty a uprchlíky, hlásáte Ježíše Krista a prosazujete základní lidská práva. Bůh bohatě odmění vše, co děláte pro ochranu a obranu těch, kteří jsou považováni za méněcenné, méně důležité nebo méně lidské!

9. Vyzývám všechny věřící katolické církve a všechny muže a ženy dobré vůle, aby nepodléhali narativům, které diskriminují naše bratry a sestry migranty a uprchlíky a způsobují jim zbytečné utrpení. S láskou a zřetelností jsme všichni povoláni žít v solidaritě a bratrství, budovat mosty, které nás stále více sbližují, vyhýbat se hanebným zdem a učit se dávat své životy tak, jako Ježíš Kristus dal svůj život za spásu všech.

10. Prosme Pannu Marii Guadalupskou, aby chránila jednotlivce a rodiny, které žijí ve strachu nebo bolesti kvůli migraci a/nebo deportaci. Kéž „Virgen morena“, která uměla usmířit národy, když byly znepřátelené, nám všem dopřeje, abychom se v jejím objetí znovu setkali jako bratři a sestry, a učinili tak krok vpřed při budování společnosti, která bude bratrštější, inkluzivnější a bude respektovat důstojnost všech.

Bratrsky,

František

Z Vatikánu, 10. února 2025

