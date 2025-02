Papež k armádě a policii: Nepěstujte válečného ducha, ale vždy braňte život

Homilie papeže Františka, mše svatá při Jubileu ozbrojených, policejních a bezpečnostních složek, Svatopetrské náměstí, 9. února 2025

Ježíšův postoj u Genezaretského jezera popisuje evangelista třemi slovesy: spatřil, vstoupil (na loď), posadil se. Ježíš spatřil, Ježíš vstoupil, Ježíš se posadil. Ježíš se nestará o to, aby se ukazoval zástupům, nestará se o plnění úkolu, o dodržování časového harmonogramu svého poslání; nikoli, naopak, na první místo vždy klade setkání s druhými, vždy klade vztah, vždy klade starost o ony námahy a neúspěchy, které často tíží srdce a berou naději.

Proto Ježíš toho dne spatřil, vstoupil (na loď) a posadil se.

Ježíš především spatřil. Má pozorný pohled, který mu i mezi tolika lidmi umožňuje zahlédnout dvě lodě stojící u břehu a vidět zklamání ve tvářích oněch rybářů, kteří právě perou své prázdné sítě po nevydařené noci. Ježíš na ně upírá svůj pohled plný soucitu. A na to nezapomínejme: na Boží soucit. Tři Boží postoje: blízkost, soucit a něha. Nezapomínejte: Bůh je blízký, Bůh je něžný a Bůh je soucitný, vždy! A Ježíš upírá tento soucitný pohled do očí těch lidí, zachycuje jejich sklíčenost, frustraci z toho, že pracovali celou noc, aniž by něco ulovili, pocit, že mají srdce prázdné stejně jako ty sítě, které teď drží v rukou.

A teď se trochu omlouvám a poprosím magistra, aby pokračoval v četbě kvůli potížím s dýcháním (V četbě homilie pokračuje magistr papežských bohoslužeb, mons. Diego Ravelli).

A když Ježíš viděl jejich sklíčenost, vstoupil. Požádá Šimona, aby odrazil člun od země, a vstoupí do něj, vstoupí do prostoru jeho života, udělá si cestu k tomu selhání, které přebývá v jeho srdci. To je krásné: Ježíš jen nepozoruje věci, které jsou špatné, jak to často děláme my, a nakonec se uzavřeme do nářku a hořkosti; naopak přebírá iniciativu, jde Šimonovi naproti, zastavuje se u něj v té těžké chvíli a rozhoduje se nastoupit do loďky jeho života, která se té noci bez úspěchu vrátila na břeh.

Nakonec, jakmile Ježíš do lodi vstoupil, posadil se. A to je v evangeliích typický postoj učitele, toho, kdo učí. Evangelium totiž říká, že se posadil a učil. Když Ježíš spatřil v očích a srdcích těch rybářů hořkost z nezdařené noci plné námahy, vstoupil do člunu, aby učil, tedy aby zvěstoval radostnou zvěst, aby vnesl světlo do oné noci plné zklamání, aby vyprávěl o kráse Boha v námaze lidského života, aby dal lidem pocítit, že stále existuje naděje, i když se zdá, že je vše ztraceno.

A pak se stane zázrak: když Pán vstoupí do loďky našeho života, aby nám přinesl dobrou zprávu o Boží lásce, která nás vždy doprovází a podporuje, pak život začíná znovu, naděje se znovu rodí, ztracené nadšení se vrací a my můžeme znovu vrhnout síť do moře.

Bratři a sestry, toto nadějné slovo nás dnes provází při oslavách jubilea ozbrojených, policejních a bezpečnostních složek, kterým děkuji za jejich službu, zdravím všechny přítomné představitele úřadů, spolků a vojenských akademií, jakož i vojenské ordináře a kaplany. Je vám svěřeno velké poslání, které zahrnuje více rozměrů společenského a politického života: obranu našich zemí, zajištění bezpečnosti, střežení zákonnosti a spravedlnosti, přítomnost ve věznicích, boj proti kriminalitě a různým formám násilí, které mohou narušit společenský mír. A připomínám také ty, kteří nabízejí svou důležitou službu při přírodních katastrofách, při ochraně stvoření, při záchraně životů na moři, pro ty nejzranitelnější, při podpoře míru.

Také vás Bůh žádá, abyste dělali to, co dělá on: spatřili, vstoupili, posadili se. Spatřit, protože jste povoláni k pozornému pohledu, který dokáže zachytit ohrožení společného dobra, nebezpečí, která se vznášejí nad životy občanů, ekologická, sociální a politická rizika, jimž jsme vystaveni.

Vstoupit, protože vaše uniformy, disciplína, která vás ukovala, odvaha, kterou se vyznačujete, přísaha, kterou jste složili, jsou vším tím, co vám připomíná, jak důležité je nejen vidět zlo, ale také ho odsoudit, ale také vstoupit na loď plující bouří a nasadit se, aby neztroskotala, s posláním ve službě dobru, svobodě a spravedlnosti. A nakonec se posadit, protože vaše přítomnost v našich městech a čtvrtích, vaše přítomnost vždy na straně zákonnosti a na straně těch nejslabších se stává lekcí pro nás všechny: učí nás, že dobro může navzdory všemu zvítězit, učí nás, že spravedlnost, loajalita a občanské nadšení jsou i dnes potřebnými hodnotami, učí nás, že navzdory protichůdným silám zla můžeme vytvořit lidštější, spravedlivější a více bratrský svět.

A v tomto úkolu, který se dotýká celého vašeho života, vás doprovázejí také kaplani, důležitá kněžská přítomnost ve vašem středu. Neslouží - jak se někdy bohužel v dějinách stávalo - tomu, aby žehnali zvráceným válečným činům. Nikoli. Jsou ve vašem středu jako přítomnost Krista, který vás chce doprovázet, nabídnout vám naslouchání a blízkost, povzbudit vás, abyste se vydali na širé moře, a podpořit vás v poslání, které každý den vykonáváte. Jako morální a duchovní podpora s vámi absolvují cestu a pomáhají vám plnit vaše úkoly ve světle evangelia a ve službě dobru.

Drazí bratři a sestry, jsme vám vděčni za to, co děláte, mnohdy i za cenu osobního rizika. Děkujeme vám, protože tím, že se naloďujete na naše lodě vystavené nebezpečí, nám nabízíte svou ochranu a povzbuzujete nás, abychom pokračovali v naší plavbě. Rád bych vás však také vyzval, abyste neztráceli ze zřetele smysl své služby a svého konání: podporovat život, zachraňovat život, vždy ho bránit. Prosím vás, abyste byli ostražití: bděte, abyste se vyhnuli pokušení pěstovat válečného ducha; bděte, abyste se nenechali svést mýtem síly a hlukem zbraní; bděte, abyste se nikdy nenakazili jedem nenávistné propagandy, která rozděluje svět na přátele, které je třeba bránit, a nepřátele, s nimiž je třeba bojovat. Buďte naopak odvážnými svědky lásky Boha Otce, který chce, abychom všichni byli bratry. A společně se vydejme vytvářet novou éru míru, spravedlnosti a bratrství.