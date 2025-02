Papež na svátek Uvedení Páně do chrámu: Jak skrze evangelijní rady přinášet světlo?

Homilie papeže Františka při prvních nešporách o svátku Uvedení Páně do chrámu ve Vatikánské bazilice, na Světový den zasvěceného života, 1. února 2025

PAPEŽ FRANTIŠEK

„Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“ (Žid 10,7). Těmito slovy autor Listu Židům projevuje Ježíšovo plné přilnutí k Otcovu plánu. Dnes je čteme na svátek Uvedení Páně do chrámu, Světový den zasvěceného života, během Jubilea naděje, v liturgickém kontextu charakterizovaném symbolem světla. A vy všichni, sestry a bratři, kteří jste si zvolili cestu evangelijních rad, jste se zasvětili jako „nevěsta před svým Ženichem [...] zahalená jeho světlem“ (sv. Jan Pavel II., apoštolská exhortace Vita consecrata, 15); zasvětili jste se témuž světelnému plánu Otce, který sahá až k počátkům světa. Plného naplnění se dočká na konci časů, ale již nyní se zviditelňuje „zázraky, které Bůh koná v křehkém lidství povolaných osob“ (tamtéž, 20). Zamysleme se tedy nad tím, jak se prostřednictvím slibů chudoby, čistoty a poslušnosti, které jste složili, můžete i vy stát nositeli světla pro ženy a muže naší doby.

První aspekt: světlo chudoby. Je zakořeněno v samotném Božím životě, věčném a úplném vzájemném daru Otce, Syna a Ducha svatého (tamtéž, 21). Tím, že zasvěcená osoba takto uplatňuje chudobu, činí se svobodným a velkorysým užíváním všech věcí nositelem jejich požehnání: projevuje jejich dobrotu v řádu lásky, odmítá všechno, co může pošpinit jejich krásu - sobectví, chamtivost, závislost, násilné užívání a užívání za účelem smrti - a přijímá naopak všechno, co ji může povznést: střídmost, velkorysost, sdílení, solidaritu. A Pavel to říká: „Všecko je vaše! Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.“ (1 Kor 3,22-23). To je chudoba.

Druhým prvkem je světlo čistoty. I ta má svůj původ v Trojici a projevuje se „odrazem nekonečné lásky, která spojuje tři božské Osoby“ (Vita consecrata, 21). Jeho vyznání, spočívající ve zřeknutí se manželské lásky a cestou zdrženlivosti, potvrzuje pro lidskou bytost absolutní prvenství Boží lásky, přijímané nerozděleným a snoubeneckým srdcem (srov. 1 Kor 7,32-36), a poukazuje na ni jako na zdroj a vzor veškeré ostatní lásky. Víme, že žijeme ve světě často poznamenaném pokřivenými formami afektivity, v němž nás princip „co se mi líbí“ - tento princip - tlačí k tomu, abychom v druhém hledali spíše uspokojení vlastních potřeb než radost z plodného setkání. To je pravda. To ve vztazích vytváří postoje povrchnosti a nejistoty, egocentrismu a hédonismu, nezralosti a morální nezodpovědnosti, kdy člověk nahrazuje ženicha a nevěstu celého života partnerem okamžiku, děti přijímané jako dar těmi, které požaduje jako „právo“ nebo které odstraňuje jako „obtíž“.

Sestry, bratři, v takovém kontextu, tváří v tvář „rostoucí potřebě vnitřní jasnosti v lidských vztazích“ (Vita consecrata, 88) a humanizaci vazeb mezi jednotlivci a společenstvími, nám zasvěcená čistota ukazuje - ukazuje muži a ženě jednadvacátého století - cestu k uzdravení ze zla izolace, a to v uplatňování svobodného a osvobozujícího způsobu lásky, který každého přijímá a respektuje a nikoho neomezuje ani neodmítá. Jakým lékem pro duši je setkání s řeholníky a řeholnicemi schopnými takovéto zralé a radostné vztahovosti! Jsou odrazem božské lásky (srov. Lk 2,30-32). Za tímto účelem je však v našich komunitách důležité pečovat o duchovní a citový růst lidí, a to již v počáteční formaci a také ve formaci trvalé, aby se v čistotě skutečně projevila krása darované lásky a nedocházelo ke škodlivým jevům, jako je zakyslost srdce nebo dvojznačnost rozhodování, které jsou zdrojem smutku a nespokojenosti a někdy u křehčích subjektů příčinou rozvoje skutečného „dvojího života“. Boj proti pokušení dvojího života je každodenní. Je každodenní.

A dostáváme se ke třetímu aspektu: světlo poslušnosti. I o tom k nám promlouvá text, kterému jsme naslouchali, a představuje nám ve vztahu mezi Ježíšem a Otcem „osvobozující krásu synovské a neslužebné závislosti, bohaté na smysl pro odpovědnost a oživované vzájemnou důvěrou“ (Vita consecrata, 21). Právě světlo Slova se stává darem a odpovědí lásky, znamením pro naši společnost, v níž máme sklon hodně mluvit, ale málo naslouchat: v rodině, v práci a zejména na sociálních sítích, kde si můžeme vyměňovat proudy slov a obrazů, aniž bychom se kdy skutečně setkali, protože se navzájem skutečně nevydáváme všanc. A to je zajímavá věc. Tolikrát se v každodenním dialogu stane, že než člověk domluví, už se objeví odpověď. Nikdo neposlouchá. Před odpovědí je třeba naslouchat. Přijmout slovo druhého jako poselství, jako poklad, i jako pomoc pro sebe. Zasvěcená poslušnost je protilátkou proti takovému osamělému individualismu a jako alternativu prosazuje model vztahu, který se vyznačuje aktivním nasloucháním, v němž po „říkání“ a „cítění“ následuje konkrétnost „jednání“, a to i za cenu zřeknutí se vlastního vkusu, vlastních plánů a vlastních preferencí. Jen tak může člověk plně prožít radost z daru, překonat osamělost a objevit smysl své existence ve velkém Božím plánu.

Na závěr bych rád připomněl ještě jeden bod: „návrat k počátkům“, o kterém se dnes v zasvěceném životě hodně mluví. Ale nejde o návrat k počátkům ve smyslu návratu do muzea, to ne. Je to návrat právě k počátkům našeho života. V tomto ohledu nám Boží slovo, které jsme slyšeli, připomíná, že prvním a nejdůležitějším „návratem k počátkům“ každého zasvěcení je pro nás všechny návrat ke Kristu a jeho „ano“ Otci. Připomíná nám, že obnova se provádí spíše než setkáními a „kulatými stoly“ - které se musí konat, jsou užitečné - před svatostánkem, v klanění. Sestry, bratři, trochu jsme ztratili smysl pro adoraci. Jsme příliš praktičtí, chceme dělat věci, ale... Klanět se. Klanět se. Schopnost adorovat v tichu. A tak znovu objevujme naše zakladatele především jako ženy a muže víry a spolu s nimi opakujeme v modlitbě a oběti: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“ (Žid 10,7).

Mnohokrát vám děkuji za vaše svědectví. Je to kvas v církvi. Děkuji vám.