Papež František při jubilejní audienci: Doufat znamená obrátit se

V sobotu 1. února papež František při mimořádné sobotní generální audienci, určené tentokrát především poutníkům ze dvou italských diecézí, kteří se shromáždili v aule Pavla VI. a v bazilice sv. Petra, pokračoval v katechezích věnovaných různým aspektům naděje. Papežovu katechezi, nesoucí název „Doufat znamená obrátit se – Marie Magdalská“, předkládáme v plném znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Jan 20,14-16

Drazí bratři a sestry!

Jubileum je pro lidi a pro Zemi novým začátkem; je to doba, kdy je třeba vše znovu promyslet v rámci Božího snu. A my víme, že slovo „obrácení“ znamená změnu směru. Na vše se konečně můžeme podívat z jiné perspektivy, a tak i naše kroky směřují k novým cílům. Tak vzniká naděje, která nikdy nezklame. Bible o tom vypráví mnoha způsoby. I pro nás byla zkušenost víry podnícena setkáním s lidmi, kteří se dokázali v životě změnit a takříkajíc vstoupili do Božích snů. Neboť i když je na světě mnoho zla, můžeme rozlišit, kdo je jiný: podmaňuje si nás jeho velikost, která často splývá s nepatrností.

V evangeliích z tohoto důvodu vyniká nad všechny ostatní postava Marie Magdalény. Ježíš ji uzdravil milosrdenstvím (srov. Lk 8,2) a ona se změnila: sestry a bratři, milosrdenství mění, milosrdenství mění srdce a Marii Magdaléně milosrdenství přineslo návrat do Božích snů a vtisklo její cestě nové cíle.

Janovo evangelium vypráví o jejím setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem způsobem, který nás nutí k zamyšlení. Několikrát se opakuje, že se Maria obrátila. Evangelista dobře volí slova! V slzách se Maria nejprve podívá dovnitř hrobu a pak se otočí: Vzkříšený není na straně smrti, ale na straně života. Můžeme si ho splést s některým z lidí, které denně potkáváme. Když pak uslyší své jméno, podle evangelia se Maria opět otočí. Tak roste její naděje: už vidí hrob, ale jinak než předtím. Může si osušit slzy, protože uslyšela své vlastní jméno: takto ho vyslovuje jen její Mistr. Zdá se, že starý svět ještě existuje, ale už není. Když cítíme, jak Duch svatý působí v našem srdci, a slyšíme, jak nás Bůh volá jménem, umíme rozeznat Mistrův hlas.

Papež zdraví poutníky v aule Pavla VI.

Drazí bratři a sestry, od Marie Magdalény, kterou tradice nazývá „apoštolkou apoštolů“, se učíme naději. Člověk vstupuje do nového světa tím, že se vícekrát obrátí. Naše cesta je neustálým pozváním ke změně perspektivy. Zmrtvýchvstalý nás krok za krokem uvádí do svého světa za předpokladu, že si nečiníme nárok na to, že už všechno víme.

Ptejme se dnes sami sebe: Umím se obrátit a podívat se na věci jinak, jiným pohledem? Mám touhu po obrácení?

Přílišné sebevědomí a přílišná pýcha nám brání poznat vzkříšeného Ježíše – také dnes totiž nabývá podoby běžných lidí, od kterých se snadno odvracíme. I když pláčeme a zoufáme si, necháváme ho za sebou. Namísto pohledu do temnoty minulosti, do prázdnoty hrobu, se od Máří Magdalény učme obracet k životu. Tam na nás čeká náš Mistr. Tam je vysloveno naše jméno. Vždyť ve skutečném životě je pro nás místo, vždy a všude. Je tam místo pro tebe, pro mě, pro každého z nás. Nikdo nám ho nemůže vzít, protože bylo vždy určeno pro nás. Je špatné, jak se říká v lidové mluvě, je špatné nechat židli prázdnou: „Tohle místo je pro mě; když tam nepůjdu...“. Každý může říci: mám místo, jsem poslání! Zamyslete se nad tím: jaké je mé místo? Jaké je poslání, které nám Hospodin svěřuje? Kéž nám tato myšlenka pomůže zaujmout v životě odvážný postoj. Děkuji vám.