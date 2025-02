Papež: „Nemáme slovo pro ty, kdo ztratí dítě"

V měsíčníku „Piazza San Pietro“ František odpovídá na dopis Cinzie, římské matky, která přišla při autonehodě o 21letého syna. František v dopise cituje svatého Jana Pavla II: "Neexistuje zlo, z něhož by Bůh neuměl vyvodit větší dobro".

Vatican News



"Ani neexistuje slovo, které by pojmenovalo matku nebo otce, kteří ztratili dítě. Žena, která ztratí manžela, je vdova. Manžel, který ztratí svou ženu, je vdovec. Dítě, které ztratí rodiče, je sirotek. Ale pro rodiče, který ztratí dítě, neexistuje žádné slovo“. Papež František to píše na stránkách měsíčníku Piazza San Pietro, který řídí otec Enzo Fortunato a který se zabývá tématy víry, spirituality a každodenního života, a odpovídá - jako každý měsíc - na jeden z dopisů, které mu byly adresovány. Je to dopis ženy, která zažila největší bolest: smrt svého dítěte.



Tragédie Cinzie, římské matky, která při autonehodě přišla o 21letého syna, Svatého otce dojala. „Ježíš, který pláče s námi, zasévá do našich srdcí odpovědi, které hledáme,“ zní poselství papeže - napsané ve dnech předcházejících jeho hospitalizaci -, který cituje svatého Jana Pavla II. a píše: "Neexistuje zlo, z něhož by Bůh neuměl vytěžit větší dobro".



Ze stránek "Svatopetrského náměstí" vypráví kardinál Charles Bo, arcibiskup z Rangúnu, o obtížné situaci v Myanmaru, angažovanosti církve a papežových neustálých výzvách k míru v zemi zmítané konflikty. „Setkání, které uzdravuje“ je název příspěvku sestry Simony Brambilla, misionářky Consolaty, prefektky Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, která vypráví o tom, jak nás zkušenost s Bohem na kolenou proměňuje v bratry a sestry schopné soucitu a přijetí. Pro kulturní rubriku u příležitosti Jubilea umělců je tam pak rozhovor s umělcem Mauriziem Cattelanem: „Provokace není cíl, ale nástroj“.