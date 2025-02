Papež: Kéž by církev byla rodinou sester a bratrů se stejnou důstojností

Papež při setkání se členy nadace Gaudium et spes (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež František přijal v Domě svaté Marty členy nadace Gaudium et spes a připomněl ducha této koncilní konstituce zaměřené na všeobecné bratrství: tento impuls musí přijít skrze Ducha svatého, který je Láska, a skrze nedělní mši svatou, při níž církev tvoří jedno tělo.

Isabella H. de Carvalho - Vatikán

Konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et spes připomíná, že všichni členové církve, od těch nejmenších až po ty na okraji společnosti, jsou „sjednoceni v Kristu ve všeobecném bratrství, kde mají všichni stejnou důstojnost“. Papež František to zdůraznil ve svém projevu k členům Nadace Gaudium et spes, organizace zabývající se projekty sociální pomoci a ochrany kultury se sídlem v Portoriku a po celém světě. Papež je přijal dnes dopoledne, v pátek 14. února, v Domě svaté Marty, a ve své promluvě připomněl, že koncilní dokument, od něhož nadace odvozuje svůj název, vyzdvihuje „synodálního ducha církve, který se projevuje v solidaritě, zejména vůči těm, kteří nejvíce trpí“.

Práce ve prospěch chudých

Papež vyjádřil vděčnost za práci nadace „ve prospěch nejchudších“, která - jak zdůraznil - dodává „aktuálnost konstituci Gaudium et spes, zaměřené na roli církve v současném světě a vydané v poslední den koncilu“. Tento dokument věřícím potvrdil, že všichni členové církve jsou součástí jednoho těla, „rodiny, která zůstává jednotná a solidární skrze Ducha svatého, který je Láska“, řekl papež František.

Tato síla Ducha svatého nás vede k tomu, abychom byli nástroji Boží lásky, která chce oslovit všechny lidi bez rozdílu

Výživa z eucharistie

Výživou této rodiny, která se v neděli schází ke společnému pokrmu při mši svaté, je eucharistie. Tvoříme jedno tělo, protože jíme stejný chléb, pokračoval papež. „Je to duchovní pokrm, který se podává všem stejnou měrou a umožňuje nám žít ve společenství s Bohem a s našimi bratry a sestrami“.

Znamení naděje pro trpící

V tomto jubilejním roce, který se nese ve znamení tématu „Poutníci naděje“, papež František také poděkoval členům přítomným na audienci za to, že jsou „důvodem k naději pro tolik lidí, kteří trpí a jsou sklíčení“ a kteří „skrze vaše díla cítí, že je Bůh hladí a utěšuje v jejich utrpení“.