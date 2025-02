Lidé se sešli na Svatopetrském náměstí k modlitbě za papeže Františka

Stovky lidí, včetně kardinálů, biskupů a členů Římské kurie, se v pondělí večer shromáždily na Svatopetrském náměstí, aby se pomodlily růženec za papeže Františka.

Salvatore Cernuzio, Vatikán



Na stejném náměstí, kde v první den svého působení ve funkci papeže požehnal lidu a požádal ho o požehnání, se v pondělí lid shromáždil, aby se modlil za svého pastýře, papeže Františka - za jeho zdraví, uzdravení a návrat mezi ně. Mladí lidé, rodiny, kněží, řeholnice, kardinálové sídlící v Římě, vedoucí dikasterií a členové Římské kurie se 24. února, desátý den papežovy hospitalizace v nemocnici Gemelli, ve 21 hodin sešli na Svatopetrském náměstí k recitaci růžence, kterou vedl kardinál státní sekretář Pietro Parolin, který v úvodu požádal o modlitby, aby se Františkovi „vrátilo zdraví“.



Růženec a mše svaté po celém světě



Navzdory odpolednímu dešti a stávce v dopravě v Římě reagovaly na výzvu připojit se k modlitbám za Svatého otce, která zazněla v pondělí v poledne, stovky lidí. Tato iniciativa posílila modlitební maraton, který začal již minulou sobotu v různých diecézích po celém světě. Poslední v chronologickém pořadí byla arcidiecéze Buenos Aires, rodiště papeže Františka, kde byla sloužena mše svatá ve Villas miserias.



Zprávy o papežově zdravotním stavu - které v sobotu znamenaly chvíle většího utrpení a v pondělí večer Vatikán oznámil „mírné zlepšení“ - vyvolaly vlnu náklonnosti a blízkosti vůči 88letému papeži. To se projevilo v růžencích a mších a v modlitbě, o kterou papež vždy na konci každé promluvy nebo katecheze prosí sám za sebe, protože „je jako výzbroj pro každého pastýře“.



Mezi přítomnými byli kardinálové a vedoucí dikasterií



Večer prostupovalo vlídné klima a důvěrná atmosféra. Na platformě před bazilikou sedělo asi třicet kardinálů. V první řadě seděly mimo jiné rozpoznatelné tváře jako kardinálové Tagle, Ouellet, Prevost, Artime, Bagnasco, Feroci, Semeraro, Burke, Müller a Becciu. Další, jako například kardinál Czerny, seděli mezi lidmi. Přítomna byla také sestra Raffaella Petriniová, která za týden převezme vedení vatikánského governatorátu, a další spolupracovníci z Římské kurie a Římské diecéze.



Recitace růžence



V davu na náměstí bylo možné vidět růžencové korálky různých materiálů a barev visící z rukou věřících, kteří za zpěvu Scholy Cantorum, litanií a čtení Lukášova evangelia o Zvěstování Páně recitovali radostná tajemství. Někteří zůstali po celou dobu stát, jiní seděli, někteří se modlili v tichosti, jiní šeptem. Někteří nesli svou národní vlajku, fotografii papeže (vytištěnou nebo na smartphonu), svíčku, nebo dokonce lucernu. Všichni poslouchali růženec a dívali se směrem k bílému pódiu, kde papež obvykle předsedá mším a středečním audiencím. Včera večer tam stanula ikona Panny Marie, Uzdravení nemocných, které kardinál Parolin svěřil papeže Františka.



Parolin: Intenzivní modlitba za Svatého otce



„Ve Skutcích apoštolů se píše, že se církev intenzivně modlila, když byl Petr držen ve vězení. Již dva tisíce let se křesťanský lid modlí za papeže, když je v nebezpečí nebo nemocný,“ řekl úvodem kardinál Parolin. „I v těchto dnech, kdy je papež František hospitalizován v nemocnici Gemelli, se k Hospodinu vznáší intenzivní modlitba jednotlivých věřících i křesťanských společenství po celém světě.“



„Od dnešního večera,“ prohlásil kardinál státní sekretář, „se i my chceme veřejně připojit, zde v jeho domě, k recitaci svatého růžence. Svěřujeme ho mocné přímluvě Panny Marie, kterou vzýváme pod titulem Salus Infirmorum (Uzdravení nemocných). Kéž ho ona, naše milující Matka, podpoří v této době nemoci a zkoušky a pomůže mu brzy se uzdravit.“



Naděje lidí



Večerní modlitba byla zakončena znamením kříže a potleskem, zatímco ze zadní části náměstí se ozýval obvyklý chorál Viva il Papa. Celá akce trvala asi 45 minut. Když se dav rozešel, někteří lidé zůstali na náměstí poblíž obelisku: Španělské řeholnice, skupina čínských věřících a ještě větší skupina filipínských kněží. Byl tam také kolumbijský kněz, který už léta působí na misii v Mongolsku: „Je to těžká chvíle, ale jsme s ním,“ řekl.



„Přijely jsme z velké dálky, z předměstí Říma, ale chtěly jsme být tady,“ vysvětlovaly dvě mladé ženy. „Papež to zvládne, musí to zvládnout. Potřebujeme ho.“



„Je naším průvodcem,“ dodal pár, který přijel do Říma na jubileum ze severní Itálie. Žena zahalená do černého kabátu a fialového klobouku přiznala, že se o papeže Františka už několik dní bojí: „Mezi všemi těmi špatnými a falešnými zprávami, které mě rozčilují, jsme dnes viděli krásu. Doma se za papeže modlím každý den a bylo krásné to dělat společně. Tolik lidí... On nám vždycky říká: 'Modlete se za mě', a my jsme se modlili.“



Kardinál You: Doufáme, že se brzy uzdraví



Mezi fotografiemi pořízenými mobilními telefony a fotoaparáty novinářů se v tlumeném světle kolonády vyjímaly červené čapky některých kardinálů, kteří se zastavili, aby pozdravili věřící ze svých zemí. Byl mezi nimi i kardinál Lazzaro You Heung-sik, prefekt Dikasteria pro klérus, obklopený mladými Korejci.



„Jsem velmi šťastný, že Boží lid, my všichni, jsme tu pro papeže, který se necítí dobře. Papež je středem křesťanství, církve, je Petrovým nástupcem. Musíme se za něj modlit, protože nás tolik miloval, a nyní musíme dát my lásku papeži. Doufám, že se brzy uzdraví,“ řekl kardinál vatikánským médiím.



„Je důležité dělat to, co chce papež: žít Slovo, otevřít srdce, milovat druhé: ty nejmenší, migranty, lidi na okraji společnosti, chudé. Protože tím, že je milujeme, milujeme Ježíše. Papež nám dal tento příklad, dává nám tento příklad. Musíme společně pokračovat v tom, aby církev a lidstvo byly krásnější,“ dodal You. Františkovi chtěl také poslat přímý vzkaz:



„Svatý otče, mám vás moc rád! Jednou jsem vám řekl, že jsem připraven položit život za vás a za Církev. Opakuji to ještě jednou: Jsem připraven dát svůj život za vás a za Církev. Což znamená milovat každého, kdo je vedle mě. Vždy s velkou radostí.“