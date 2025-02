Papežova katecheze: Bůh nepřichází na svět s hlasitými proklamacemi

Katecheze papeže Františka při středeční generální audienci v aule Pavla VI. Katechetický cyklus jubilejního roku „Ježíš Kristus, naše naděje“ - 5. část („Narodil se vám Spasitel. Ježíšovo narození a klanění pastýřů“)

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Na naší jubilejní cestě katechezí o Ježíši, který je naší nadějí, se dnes zastavíme u události jeho narození v Betlémě.

Boží Syn vstupuje do dějin a stává se naším společníkem na cestách a svou pouť začíná ještě v matčině lůně. Evangelista Lukáš vypráví, že jakmile byl počat, vydal se z Nazareta do domu Zachariáše a Alžběty; a poté, když bylo těhotenství dovršeno, z Nazareta do Betléma na sčítání lidu. Maria a Josef byli nuceni jít do města krále Davida, kde se Josef také narodil. Dlouho očekávaný Mesiáš, Syn Nejvyššího Boha, se podrobuje sčítání, tedy nechává se započítat a zapsat jako každý jiný občan. Podřizuje se nařízení císaře, císaře Augusta, který si myslí, že je pánem celé země.

Lukáš umisťuje Ježíšovo narození do „přesně datovatelného času“ a do „přesně určeného zeměpisného prostředí“, takže „univerzální a konkrétní se vzájemně dotýkají“ (Benedikt XVI., L’infanzia di Gesù, 2012, 77). Bůh, který přichází do dějin, neruší struktury světa, ale chce je prosvětlit a přetvořit zevnitř.

Betlém znamená „dům chleba“. Tam se pro Marii naplnily dny porodu a tam se narodil Ježíš, chléb sestoupivší z nebe, aby nasytil hlad světa (srov. J 6,51). Anděl Gabriel oznámil narození mesiášského krále ve znamení velikosti: „Hle, počneš syna, porodíš ho a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude se jmenovat Syn Nejvyššího; Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida a bude kralovat nad domem Jákobovým navěky a jeho království nebude mít konce“ (Lk 1,32-33).

Ježíš se však narodí způsobem pro krále zcela nevídaným. Vždyť „zatímco byli na onom místě, naplnily se pro ni dny porodu. Porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v domě pro ně nebylo místo“ (Lk 2,6-7). Boží Syn se nenarodil v královském paláci, ale v zadní části domu, v prostoru, kde jsou zvířata.

Lukáš nám tak ukazuje, že Bůh nepřichází na svět s hlasitými proklamacemi, nezjevuje se v halasu, ale začíná svou cestu v pokoře. A kdo jsou první svědkové této události? Je to několik pastýřů: muži s minimální kulturou, zapáchající od neustálého kontaktu se zvířaty, žijící na okraji společnosti. Přesto vykonávají řemeslo, jímž se sám Bůh dává poznat svému lidu (srov. Gn 48,15; 49,24; Ž 23,1; 80,2; Iz 40,11). Bůh si je vybírá jako příjemce nejúžasnější zprávy, jaká kdy v dějinách zazněla: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: dnes se vám v Davidově městě narodil Spasitel, který je Kristus Pán. Toto je pro vás znamení: najdete dítě zavinuté v plenkách, ležící v jeslích“ (Lk 2,10-12).

Místem, kam se má jít za Mesiášem, jsou jesle. Stává se totiž, že po tolika letech čekání „pro Spasitele světa, pro toho, pro něhož bylo všechno stvořeno (srov. Kol1,16), není místo“ (Benedikt XVI., L’infanzia di Gesù, 2012, 80). Pastýři se tak dozvídají, že na velmi skromném místě, vyhrazeném zvířatům, se pro ně narodil dlouho očekávaný Mesiáš, který má být jejich Spasitelem, jejich pastýřem. Tato zpráva otevírá jejich srdce k úžasu, chvále a radostnému hlásání. „Na rozdíl od mnoha lidí, kteří se věnují tisícům jiných věcí, se pastýři stávají prvními svědky toho podstatného, tedy darované spásy. Jsou to ti nejpokornější a nejchudší, kteří umí událost Vtělení přijmout“ (Ap. list Admirabile signum, 5).

Bratři a sestry, vyprošujme si také milost, abychom byli jako pastýři schopni úžasu a chvály vůči Bohu a dokázali si vážit toho, co nám svěřil: našich talentů, našich charismat, našeho povolání a lidí, které nám postavil po boku. Prosme Hospodina, abychom uměli ve slabosti rozpoznat mimořádnou sílu Dítěte-Boha, který přichází obnovit svět a proměnit naše životy svým plánem plným naděje pro celé lidstvo.