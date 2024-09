PAPEŽ

VIDEO: Papež František v Lucembursku

První den 46. apoštolské cesty, čtvrtek 26. září, zavedl papeže Františka do Lucemburska. Po příletu do Lucemburku papeže dopoledne očekávala institucionální setkání s velkovévodou, premiérem a občanskými i diplomatickými představiteli, odpoledne pak v katedrále Notre Dame promluvil k místní katolické komunitě. Krátce po 18. hodině následoval odlet z Lucemburska a přílet do Belgie, kde František zůstane až do neděle 29. září.