V letech 2018 až 2025 bylo uzavřeno 5 609 neziskových sdružení, z toho 1 294 náboženských. 
Z Nikaraguy bylo vyhoštěno nejméně dvě stě šedesát jedna představitelů katolické církve

Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace pro lidská práva Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na seznamu figuruje předseda biskupské konference, monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, dále biskupové Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos a Isidoro del Carmen Mora Ortega. Dokument dále připomíná uzavření více než 5 600 sdružení, ale také televizních a rozhlasových stanic v letech 2018 až 2025.

Podle organizace Colectivo Nicaragua Nunca Más bylo z Nikaraguy na základě rozhodnutí vlády vedené prezidentem Danielem Ortegou vyhoštěno „nejméně 261” představitelů katolické církve. Na seznamu, který zveřejnila tato nevládní organizace pro lidská práva ve zprávě s názvem „Fe bajo fuego“ a který převzala agentura Efe, figuruje předseda biskupské konference monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, biskupové Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos a Isidoro del Carmen Mora Ortega.

 

Dokument dále připomíná „vyhoštění apoštolského nuncia mons. Waldemara Stanisława Sommertaga v březnu 2022“ a asi 140 kněží z různých diecézí Nikaraguy. Seznam zahrnuje také více než 90 řeholnic, přes deset seminaristů a tři jáhny. Nevládní organizace dále připomíná uzavření 5 609 neziskových sdružení v letech 2018 až 2025, z toho 1 294 náboženských. Byla také zastavena činnost 54 sdělovacích prostředků, z toho 22 náboženského charakteru, včetně televizních kanálů a rozhlasových stanic. Opatření se zároveň dotkla i jiných vyznání, zejména evangelických pastorů a dalších představitelů této církve.

