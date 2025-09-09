Z Nikaraguy bylo vyhoštěno nejméně dvě stě šedesát jedna představitelů katolické církve
Vatican News
Podle organizace Colectivo Nicaragua Nunca Más bylo z Nikaraguy na základě rozhodnutí vlády vedené prezidentem Danielem Ortegou vyhoštěno „nejméně 261” představitelů katolické církve. Na seznamu, který zveřejnila tato nevládní organizace pro lidská práva ve zprávě s názvem „Fe bajo fuego“ a který převzala agentura Efe, figuruje předseda biskupské konference monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, biskupové Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos a Isidoro del Carmen Mora Ortega.
Dokument dále připomíná „vyhoštění apoštolského nuncia mons. Waldemara Stanisława Sommertaga v březnu 2022“ a asi 140 kněží z různých diecézí Nikaraguy. Seznam zahrnuje také více než 90 řeholnic, přes deset seminaristů a tři jáhny. Nevládní organizace dále připomíná uzavření 5 609 neziskových sdružení v letech 2018 až 2025, z toho 1 294 náboženských. Byla také zastavena činnost 54 sdělovacích prostředků, z toho 22 náboženského charakteru, včetně televizních kanálů a rozhlasových stanic. Opatření se zároveň dotkla i jiných vyznání, zejména evangelických pastorů a dalších představitelů této církve.