Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Sestry blahoslaveného Honorata pomáhají mnoha rodinám postiženým válkou Sestry blahoslaveného Honorata pomáhají mnoha rodinám postiženým válkou  #SistersProject
Církev

Vojenské kaplanky. Sestry blahoslaveného Honorata a lidské utrpení na Ukrajině

Byly založeny během krize, aby zachraňovaly lidi v nouzi. Dnes Malé sestry Neposkvrněného srdce Panny Marie, kongregace založené blahoslaveným Honoratem Koźmińskim, zůstávají s obyvateli Ukrajiny během války. Jsou jim nablízku, naslouchají jim, utěšují je a sytí, ošetřují je. „Není pro mě důležité, zda zemřu v Polsku nebo na Ukrajině, protože zde jsou moje sestry, moje komunita,“ řekla generální představená, matka Judyta Kowalska, pro Radio Vaticana -Vatican News.

Karol Darmoros

Kongregace zrozená „v době krize“

Malé sestry Neposkvrněného Srdce Panny Marie jsou jednou z dvanácti kongregací blahoslaveného Honorata, které dodnes působí. Byly založeny během rozdělení Polska, kdy církev a Polsko procházely obtížným obdobím. „Jsme sestry krize, které byly založeny během krize, aby zachraňovaly lidi v této krizi, jak duchovní, tak materiální. Jako sestry, které nenosí řeholní hábity, jsme tu, abychom byly s lidmi, blízko jejich problémům a radostem“, zdůraznila matka Judyta.

Dnes jsou komunity této řeholní kongregace přítomny v Polsku, na Litvě, v Lotyšsku, Německu, v Římě a především na Ukrajině. Zde v 21 institucích slouží 80 sester, a to i v obzvláště nebezpečných místech: Charkově, Kyjevě, Oděse, ale také na Krymu a v Podněstří.

Sestry doprovázejí lidi v nejtěžších chvílích: při smrti jejich blízkých
Sestry doprovázejí lidi v nejtěžších chvílích: při smrti jejich blízkých

První reakce na válku

Když 24. února 2022 Rusko zahájilo rozsáhlý útok na Ukrajinu, matka Judyta sestrám v této zemi jasně sdělila, že kdykoli mohou najít útočiště v Polsku. „Moc jich nepřijelo. Většina zůstala a ty, které přijely, se daly do služby uprchlíkům na hranicích. Sestry uměly jazyky, mohly překládat, pomáhat, utěšovat,“ vzpomíná.

Na Ukrajině sestry od samého začátku organizovaly modlitby a vigilie za mír. „Nechtěly nechat lidi bez duchovní podpory. Věděly, že je třeba být s nimi,“ vypráví generální představená, která mnohokrát navštívila komunity v oblastech zasažených válkou.

„Nejtěžší je být s lidmi bez naděje“
„Nejtěžší je být s lidmi bez naděje“

Kaplanky každý den

„Žijeme ze dne na den. V obtížných místech, jako je Charkov nebo Oděsa, se sestry spolu s lidmi schovávají v metru, ve sklepech, když slyší střelbu. Pak se vrací do práce, do nemocnic, farností, center pro uprchlíky. Nejtěžší je být s lidmi unavenými válkou, bez naděje, a mluvit s nimi o Bohu,“ řekla Vatikánskému rozhlasu Kamila Karmaluk, představená vikariátu sv. Michaela Archanděla na Ukrajině. Sestry pomáhají materiálně, ale jsou s lidmi také prostě „jen tak“: „Někdy je třeba s nimi plakat, někdy v tichosti jdeme do domu, kde přišli o všechno,“ vypráví sestra Kamila.

Škola pláče v srdci

Během války sestra Kamila pracovala v charitním centru v Jabłonici, které přijalo stovky uprchlíků. „Tuto válku jsem nezažila fyzicky, ale očima a srdci těchto lidí. Hodiny jsem jim naslouchala. Byla to škola pláče v srdci,“ vzpomíná.

Vypráví pak příběh jedné dcery, která po smrti své matky v cizím městě neměla ani místo, kde by mohla uložit urnu s matčiným popelem. „Klečela v kostele a říkala: ‚Sestro, ani nevím, kde mám pohřbít svou matku.‘ Takové tragédie lidí, kteří nevědí, co bude zítra, jsou každodenním životem,“ uvedla sestra Kamila.

Konkrétní pomoc

Kromě přítomnosti a duchovní podpory pracují sestry také velmi prakticky. V Kyjevě se konají měsíční setkání pro ženy, které přišly o své drahé ve válce. V Oděse jedna ze sester, která je chiruržka, zachraňuje život zraněným vojákům. Na mnoha místech poskytují sestry blahoslaveného Honorata jídlo, čisticí prostředky či prostě navštěvují nemocné nebo osamělé lidi.

Sestra Franciszka Gumińska působí jako chiruržka v Oděse
Sestra Franciszka Gumińska působí jako chiruržka v Oděse

Aby sestry mohly co nejlépe sloužit, mnoho z nich absolvovalo školu vojenských kaplanů, kterou vede Mons. Pavlo Hončaruk, ordinář diecéze Charkov-Zapor. Vzdělávací kurzy poskytují nástroje pro práci s traumatizovanými lidmi a pomoc při podpoře rodin vojáků.

Eucharistie s biskupem Stanisławem Szyrokoradiukem v Oděse
Eucharistie s biskupem Stanisławem Szyrokoradiukem v Oděse

Jak pomoci?

Sestry udržují svou činnost díky dárcům. Podporu lze zaslat přímo na účet Kongregace Malých sester Neposkvrněného Srdce Panny Marie s poznámkou „na pomoc potřebným na Ukrajině“. „Hledáme lidi, kterým nikdo nenaslouchá: osamělé, nemocné, bezdomovce. Jsou velmi vděční, protože vědí, že si na ně někdo vzpomněl,” zdůraznila matka Judyta. Podrobné informace o možnosti podpořit práci sester najdete na stránkách www.honoratki.pl.

9. září 2025, 11:56
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo