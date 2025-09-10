V Číně byl vysvěcen biskup nové diecéze založené Lvem XIV.
Vatican News
Dnešním vysvěcením 62letého monsignora Josefa Wang Zhenguiho jako prvního biskupa diecéze Zhangjiakou byl dokončen proces započatý před dvěma měsíci Lvem XIV. Dne 8. července – „v touze podporovat pastorační péči o Boží stádce a účinněji pečovat o jeho duchovní blaho“, jak informuje vatikánské Tiskové středisko – papež zrušil diecéze Xiwanzi a Xuanhua a sloučil je do území nové diecéze, která je součástí provincie Hebei a sousedí s Pekingem.
Rovněž 8. července papež Lev jmenoval biskupem Zhangjiakou mons. Wang Zhenguiho, „jehož kandidaturu schválil – jak se uvádí v oficiálním prohlášení – v rámci Prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou“.
Nový biskup
Nový biskup, narozený v roce 1962, navštěvoval provinční seminář v Hebei v letech 1984–1988. V následujících dvou letech absolvoval pastorační stáž ve farnosti Qujiazhuang. Dne 24. května 1990 byl vysvěcen na kněze pro diecézi Xianxian a byl přidělen do stejné farnosti, kde byl v roce 1991 jmenován farářem. Následně působil v diecézi Xuanhua.
Nová diecéze
Po zrušení diecézí Xuanhua a Xiwanzi, které byly zřízeny 11. dubna 1946 Piem XII., má nová diecéze Zhangjiakou celkovou rozlohu 36 357 km² a celkový počet obyvatel 4 032 600, z toho asi 85 tisíc katolíků, s 89 kněžími. Církevní hranice nové diecéze, jak informuje vatikánské Tiskové středisko, budou zahrnovat následující oblasti: čtvrti Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi, Wanquan; okresy Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan, Kangbao. Čtvrť Yanqing je naopak začleněna do arcidiecéze Peking, zatímco město Xilinguolemeng je začleněno do diecéze Jining.