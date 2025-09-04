Služebnice Kristova světla pomáhají nevidomým v Beninu
Sestra Chibi Natacha Dato, Institut Služebnic Kristova světla
Je 13. července, téměř předvečer odjezdu patnáctiletého Maxima na prázdniny. I když se zdá netrpělivý, že uvidí své rodiče, už teď mu chybí měsíce strávené v láskyplné atmosféře, kterou vytvořila žena, již považuje za „svou druhou maminku“, sestra Adelaide Tognizin, vedoucí centra Siloe v Djanglanmey, které se nachází asi 83 kilometrů od Cotonou, ekonomického hlavního města Beninu.
Maxime pochází z vesnice v obci Klouékanmè (na jihozápadě Beninu) a když v pěti letech přišel do tohoto centra, byl zcela zoufalý. „Narodil jsem se slepý,“ povzdechne si s výrazem smutku ve tváři. „Než jsem v roce 2015 přišel do centra Siloé, myslel jsem si, že můj život skončil z důvodu mé slepoty,“ prohlásil dnešní dospívající, který díky podpoře sester v červenci tohoto roku získal osvědčení o absolvování prvního cyklu studia. Maxima překvapilo, že se v Siloe mohl „naučit informatiku, mluvit a číst francouzsky a zapsat se do školy“. Navíc se tento teenager raduje: „Centrum mi dalo novou šanci na život“.
V Beninu totiž i přes legislativní zlepšení v posledních letech není situace lidí se zrakovým postižením celkově nijak růžová. „Často se jedná o lidi, kteří jsou opomíjeni ve svých rodinách a považováni za méněcenné,“ lituje matka Nadine Adjagba, generální představená Institutu Služebnic Kristova světla. V tomto kontextu založila 3. ledna 1983 s podporou mons. Roberta Sastreho, tehdejšího biskupa Lokossy (v jihozápadním Beninu), sestra Maria Agbovon, Dcera lásky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, centrum Siloe.
„Rozvíjet samostatnost nevidomých lidí“
V roce 1993, kdy mons. Sastre svěřil centrum Siloe sestrám Institutu Služebnic Kristova světla, byl cíl jasný: vytvořit „prostor, kde by ubytovaní – slabozrací a nevidomí – mohli nejen získat odpovídající vzdělání, ale také rozvíjet svou samostatnost“. Centrum tak přijímá děti se zrakovým postižením od šesti let. Zde, vysvětluje matka Nadine, jsou pak nabízeny dvě možnosti: „Ti, kteří ještě mohou chodit do školy a studovat, se učí Braillovo písmo; na druhé straně ti, kteří již nemohou pokračovat ve výuce, protože jsou příliš staří, se učí řemeslům“.
Od svého založení prošlo centrem již více než 300 hostů, ujistila sestra Adelaide Tognizin. Mezi těmito bývalými obyvateli zmínila učitele, mistry a mistryně řemeslných dílen. „Někteří dokonce studují na univerzitě v zahraničí, ve Francii,“ dodává sestra s podivem.
„Naší útěchou je vidět, jak se těmto dětem daří.“
Navzdory těmto důvodům k radosti a naději musí řeholnice Institutu Služebnic Kristova světla čelit různým obtížím. Kromě toho, že obyvatelé Centra Siloe nevidí nic kolem sebe, jsou často znepokojeni svou budoucností. „Největší výzvou je najít příležitosti, jak se ve studiu dostat daleko a získat práci, která by odpovídala mému postižení a mým schopnostem,“ svěřil se Jean, další obyvatel internátu. Matka Adjagba vysvětlila: „Hlavním problémem zůstává jejich začlenění do pracovního procesu; není snadné pro ně v této zemi najít práci.“
Kromě toho se služebnice Světla Kristova někdy musí samy vypořádat s odpovědností za péči o tyto děti. „Mnozí rodiče se po svěřením svého dítěte do centra již neinformují,“ říká smutně a zarmouceně sestra Tognizin. Stejně tak „když je centrum pošle na prázdniny, rodiče nejsou vždy připraveni je přijmout“. Pak se hromadí povinnosti, „někdy chybí prostředky k uspokojení jejich nutričních a zdravotních potřeb a prostředky na oblečení, což je značná zátěž“. Přesto, jak zdůrazňuje sestra Tognizin, „naší největší radostí a útěchou je vidět, jak tyto děti rostou a rozvíjejí se s vyhlídkou na světlou budoucnost“.