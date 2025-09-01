Křesťané v dialogu stojí před ekumenickými výzvami
Dnes ráno, v pondělí 1. září, bylo v sídle Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů zahájeno plenární zasedání Smíšené pracovní skupiny (GML) mezi katolickou církví a Ekumenickou radou církví (WCC).
Cílem setkání, které skončí ve středu 3. září, je prohloubit vztahy mezi účastníky, umožnit výměnu životních zkušeností, pochopit historickou roli smíšené pracovní skupiny, prozkoumat nové priority a stanovit rámec pro budoucí činnosti GML.
Témata na pořadu jednání
Mezi hlavní témata, která budou během jednání projednána, patří výzva k boji proti náboženské lhostejnosti, význam kolektivního smíření, jak čelit násilí a diskriminaci na základě náboženské příslušnosti a pronásledování a mučednictví křesťanů.
Členy zastupující katolickou církev jsou monsignor Thomas Edward Dowd, biskup Sault Sainte Marie, monsignor Andrzej Choromanski, asistent pro východní sekci Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, profesor Souraya Bechealany, docent na Fakultě náboženských věd na Campus des Sciences Humaines v Bejrútu, otec Paulin Batairwa Kubuya, podtajemník Dikasteria pro mezináboženský dialog, monsignor Flavio Pace, tajemník Dpcu, Annemarie Mayer, profesorka dogmatiky a dějin dogmat na Theologische Fakultät Treviri, otec Russell McDougall, výkonný ředitel Sekretariátu pro ekumenické a mezináboženské záležitosti Biskupské konference Spojených států, sestra Gracy Joseph Peechanavelil, provinciálka Dcer Církve v Bangalore (Indie), profesorka Teresa Francesca Rossi z Centra Pro Unione, monsignor Juan Usma Gómez, asistent pro západní sekci Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, a monsignor Rodolfo Valenzuela Núñez, biskup z Vera Paz.
Ekumenická akce
Za WCC jsou přítomni arcibiskup Vicken Aykazian z Arménské apoštolské církve, profesor Vasile–Octavian Mihoc, výkonný ředitel programu pro ekumenické vztahy a víru a ústavu, reverend Kuzipa Nalwamba, ředitel programu Ekumenické rady pro jednotu a misii a ekumenické vzdělávání, Andrej Jeftic, ředitel programu Víra a ústava, Danielle Hickman z United Church of Christ, profesor Bo Kristian Holm z Dánské evangelické luteránské církve, reverend Junghyung Kim z Korejské presbyteriánské církve, profesorka Rebekka Klein z Evangelické církve v Německu, profesorka Marina Kolovopoulou z řecké církve, reverendka Yvette Maud Noble Bloomfield z United Church na Jamajce a Kajmanských ostrovech, reverend Te Kitohi Pikaahu z anglikánské církve na Novém Zélandu a v Polynésii, reverend Georges Titre Ande z anglikánské církve v Kongu a reverend Igor Vyzhanov z ruské pravoslavné církve.
Denní zasedání jsou doprovázena společnými modlitbami, čtením Bible a chvílemi společenství.