Kardinál Sepe: Vydávám se na Ukrajinu, aby přinesl papežovu blízkost
Otec Taras Kotsur – Vatikán
„Konkrétní projev papežovy blízkosti a náklonnosti“: tak vysvětluje kardinál Crescenzio Sepe, emeritní arcibiskup Neapole, svou přítomnost na zítřejší oslavě, v sobotu 6. září, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v ukrajinském Lvově u příležitosti 650. výročí založení haličské metropole (později přejmenované na lvovskou latinského obřadu) katolické církve latinského obřadu, kde vystoupí jako zvláštní vyslanec papeže Lva XIV.
Kardinál Sepe: každý může přispět k nastolení míru na Ukrajině
V listě, ve kterém papež Lev jmenoval kardinála Sepeho svým zástupcem, ho vyzval, aby předal jeho lásku a blízkost „všem věřícím křesťanům a lidem dobré vůle v této velmi těžké době, kterou Ukrajina prožívá“. Pro kardinála Sepeho je jeho přítomnost v této zemi „příležitostí, aby papež znovu zdůraznil, že nejenže nezapomíná, ale pokračuje v modlitbách a v uvědomování všech lidí dobré vůle – včetně katolíků a křesťanů – o tomto dramatickém problému, o válce, která přináší pouze smrt a zkázu“. „Ať je to výzva k přijetí tohoto papežova apelu, abychom všichni mohli přispět k tomu, aby tento slavný ukrajinský národ našel trochu míru, klidu a spravedlnosti,“ uzavírá kardinál Crescenzio Sepe.
Monsignor Mokrzycki: kéž by tato oslava přinesla mír
I přes vážné obtíže, které ukrajinský lid prožívá, nechybí známky naděje, jako je například oslava tohoto důležitého výročí v jednotě s papežem. To je jedna z myšlenek, kterou vyjádřil monsignor Mieczyslaw Mokrzycki, arcibiskup latinské církve v Lvově:
V těchto dnech se latinská církev na Ukrajině připravuje oslavit společně s papežským zástupcem 650. výročí svého založení jako církevní provincie. Jaký význam má oslava této události v rámci Svatého roku, který papež František věnoval tématu naděje, a v dnešním kontextu války na Ukrajině?
Jsme velmi šťastní, můžeme děkovat našemu Bohu za milost 650 let života jeho církve na území Ukrajiny. Dnes chceme zpívat „Te Deum laudamus“ za všechny milosti, které v těchto letech, v těchto stoletích, naše církev od Boha přijala. Byly to také těžké časy, zejména během komunismu, ale církev vždy zvítězila, protože byla založena Kristem Vykupitelem, Králem pokoje. Velmi důležitá a významná je také přítomnost legáta Svatého otce, kardinála Crescenzia Sepeho. To podtrhuje, že naše církev je vždy sjednocena s církví v Římě, s papežem v Římě, že i Svatý otec je nám nablízku v těchto velmi těžkých chvílích, které Ukrajina prožívá z důvodu války, kterou Rusko jako agresor zahájilo. Je nám nablízku nejen svými modlitbami, svými výzvami, svým hlasem, aby tato válka skončila, ale také svým zástupcem. Chce být nablízku nám, nablízku tomuto trpícímu lidu, a žádá, abychom neztráceli naději, abychom byli věrní a přesvědčeni, že láska a pravda vždy zvítězí. Za tento čin jsme Svatému otci Lvu XIV. velmi vděční a doufáme, že tato oslava přinese mír, naplní srdce našich věřících a všech obyvatel Ukrajiny silou, nadějí a jednotou s celou všeobecnou církví.
Dnešní lvovská metropole, dědička haličské metropole, se rozprostírá po celém území Ukrajiny, včetně těch oblastí, kde prochází fronta. Jakým výzvám čelí dnes, tři a půl roku po rozsáhlé invazi, vaše církev? Jak se snažíte pomáhat lidem udržet naději?
To, co lidé každý den snášejí po celé Ukrajině, je velmi smutné, velmi těžké. Děti už nemají úsměv na tváři a téměř každý den musí scházet do úkrytů, protože i během školy slyší letecké poplachy. Lidé musí přerušovat práci. Úřady často zavírají. Často se lidé účastní a vidí mnoho pohřbů, vidí mnoho vojáků bez rukou, bez nohou. Ale snaží se jít dál, zakládají rodiny, hledají práci... Obecně je atmosféra smutná, ale zároveň církev vyzývá lidi, aby neztráceli naději, aby bojovali, aby nám náš nepřítel nevyrval ze srdce lásku, odpuštění a naději, která je zakotvena v Božím slově, že dobro vždy zvítězí.
A tak i my, jako církev, se snažíme nejen modlitbami, ale především skutky milosrdenství udržovat víru a naději v srdcích věřících prostřednictvím objetí nebo pomoci, prostřednictvím přítomnosti po boku těch, kteří prožívají těžkosti. Podporujeme také lidi, kteří přišli o své domovy a své drahé, snažíme se poskytovat humanitární a materiální pomoc, protože Ježíš nám řekl: „Byl jsem hladový, dali jste mi najíst; byl jsem uprchlík, přijali jste mě; byl jsem v nemocnici, navštívili jste mě“. Snažíme se ho napodobovat, být nablízku a přinášet naději a mír do srdcí všech, kteří již mnoho let trpí v této strašné době ruské invaze na Ukrajinu.