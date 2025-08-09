Zemřel kardinál Estanislao Karlic, emeritní arcibiskup Paraná
Vatican News
Emeritní arcibiskup Paraná, kardinál Estanislao Karlic, zemřel v pátek 8. srpna ve věku 99 let v kněžském domově Jesús Buen Pastor, kde žil od doby, kdy se jeho zdravotní stav začal zhoršovat, uvedlo arcibiskupství v Paraná.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes, v pátek 8. srpna, odešel k Otci kardinál Estanislao Esteban Karlic. Spolu s naším arcibiskupem Raúl Martínem a emeritním arcibiskupem Juanem Albertem Puiggari, jako církev v Paraná, svěřujeme jeho duši Matce Růžencové. Prosíme o modlitby za jeho věčný odpočinek,“ uvádí se v prohlášení arcidiecéze podepsaném generálním vikářem, mons. Eduardem Tangerem a zveřejněném na sociálních sítích.
Pastorační dráha a odkaz
Kardinál Karlic se narodil 7. února 1926 v Olivě v provincii Córdoba a svůj život zasvětil službě katolické církvi. Po vysvěcení na kněze studoval teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a poté byl představeným filozofické sekce Vysoké teologické školy v Córdobě. V roce 1977 byl jmenován pomocným biskupem v Córdobě a v roce 1983 koadjutorem arcibiskupa v Paraná, kde po smrti mons. Adolfa Tortola v roce 1986 převzal vedení této arcidiecéze.
Téměř dvě desetiletí vedl diecézi Paraná s velkým pastoračním a duchovním nasazením. Jeho povolání ke službě ho přivedlo do významných pozic v argentinské církvi, včetně předsednictví biskupské konference ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích (1996–1999 a 1999–2002). V tomto úřadu byly jeho mírnost a schopnost dialogu klíčové pro pomoc argentinské společnosti při překonávání kritických okamžiků, jako byla krize v roce 2001.
V letech 1986 až 1992 byl významným členem Komise pro sepsání Katechismu katolické církve, kde spolupracoval s osobnostmi jako kardinál Joseph Ratzinger (budoucí papež Benedikt XVI.). Jeho oddanost teologii a univerzitní pastoraci se odrazila také ve zřízení Biskupské komise pro univerzitní pastoraci, jejímž byl prvním předsedou.
Ocenění a poslední léta
Papež Jan Pavel II. ho v roce 2003 jmenoval kardinálem a udělil mu titul Panny Marie Bolestné na náměstí Plaza Buenos Aires. V roce 2007 Benedikt XVI. potvrdil jeho kardinálský stav. V posledních letech kardinál Karlic udržoval úzké přátelství s nynějším papežem Lvem XIV., který mu v květnu 2025 osobně vyjádřil podporu po náročné operaci srdce, po které byl hospitalizován.
Zpráva argentinské církve a rozloučení se zesnulým
Argentinská biskupská konference prostřednictvím dopisu podepsaného jejím předsedou, arcibiskupem Mendozy Marcelem Danielem Colombem, vyjádřila svou blízkost církvi v Paraná a vyzdvihla povolání ke službě, které bylo charakteristické pro život kardinála Karlice. V dopise se připomíná jeho biskupské motto inspirované Ježíšem: „Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil“ (Mt 20,28), a zdůrazňují jeho velkorysou obětavost jako kněze, profesora, pomocného biskupa a arcibiskupa.
Poukazuje se na to, že jeho předsednictví v biskupské konferenci v kritických dobách pro Argentinu bylo zásadní pro usnadnění dialogu, který pomohl překonat krizi v roce 2001, a to díky jeho mírnosti a dobrotě. Vyzdvihují se také jeho intelektuální jasnost a teologický přínos, zejména jeho účast na sepsání Katechismu katolické církve a jeho podpora univerzitní pastorace.
Ve svých závěrečných slovech argentinští biskupové uvádějí:
„Svým plodným životem nám dokázal, že člověk je skutečně šťastný, když žije podle vzoru Ježíše Služebníka. Jsme blízko vám a milované církvi v Paraná a prosíme Pána, aby ho přijal do domu Otcova a naplnil tak své slovo: „Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem“ (Mt 25,23).“
Poslední pocty
Rozloučení se zesnulým se konalo v metropolitní katedrále v Paraná do půlnoci v pátek 8. srpna a pokračuje v sobotu 9. srpna dopoledne. Pohřební obřady proběhnou rovněž v sobotu 9. srpna v 16:30 hodin.