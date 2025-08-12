Řeholnice v Amazonii pracují na utváření domorodé církve s amazonskou tváří
Sestra Elaine Castro Matheuz – Vatikán
Peruánská Amazonie je rozsáhlé území, které se vyznačuje obrovskou biologickou rozmanitostí, domorodými komunitami a bohatým kulturním dědictvím. Je to místo spirituality, kde se příroda a posvátno prolínají na každém kroku. V tomto kontextu nabývá poslání žít a hlásat evangelium zvláštní hodnotu, protože vyžaduje naslouchání, kontemplaci a úctu k Boží přítomnosti ve všech věcech.
Výzva k milosrdné lásce v džungli
Před sedmi lety dostala sestra Giovanna Llerena Alfaro, dominikánská misionářka růžence, milost žít v zákoutí pralesa v peruánském Cuscu, v privilegovaném prostředí, které jí umožňuje pokračovat v misii prvních misionářů, kteří přišli do těchto zemí: „Společně sdílíme toto své povolání jako tři dominikánské misionářky růžence a dva dominikánští bratři. Jsme zapojeni do misie, která doprovází domorodé obyvatelstvo Bajo Urubamba a podporuje domorodou církev s amazonskou tváří díky formaci pastoračních pracovníků v různých komunitách, které navštěvujeme“, vysvětlila sestra Giovanna.
V duchu společenství, jak tato řeholnice připomíná, je důležité „zout si boty, protože místo, na které šlapete, je posvátné“, a dodává: „Je důležité vyzout se z myšlenek, mentálních struktur, protagonismu a uznat, že jsme na posvátném místě, místě setkání, propojení, kulturního a duchovního bohatství; místě plném Boha“.
Povolání, které vychází ze srdce
To, co sestru Giovannu vede k tomu, aby zasvětila svůj život peruánskému pralesu, je hluboké přesvědčení, které vychází z jejího nitra a z charismatu její kongregace. Sama to vyjadřuje slovy: „Cítím, že je to v mé kongregační DNA, moje misijní povolání je doplněno charismatem mé kongregace, kterým je evangelizace v místech, kde nás církev nejvíce potřebuje, a v tuto chvíli věřím, že církev nás potřebuje v Amazonii.“
Vzpomíná, že už jako mladá měla jasno, že chce být misionářkou v džungli, a v tomto duchu v roce 2017 zahájila svou službu jako porodní asistentka v nemocnici v džungli v Cuscu, a právě tehdy její kongregace zahájila svou přítomnost v peruánské Amazonii. „V roce 2018 se hledání zkonkretizovalo a v Bajo Urubamba vznikla první smíšená a putovní dominikánská komunita.“
Láska a služba domorodým komunitám
Posláním sestry Giovanny je doprovázet 26 komunit patřících ke čtyřem etnickým skupinám: Matsigenkas, Asháninkas, Kakintes a Nantis. Aby se dostala do těchto vesnic, plaví se se svou komunitou celé hodiny po divokých řekách a nese slovo Boží a naději tam, kde se zdá, že se čas zastavil.
Od příchodu prvních misionářů do těchto končin byly přátelství a blízkost k obyvatelům pilíři jejich práce. Sestra Giovanna a její komunita pokračují v misii kázání a výchovy pastoračních pracovníků, kteří krok za krokem budují domorodou církev zakořeněnou v kultuře a zvycích těchto komunit.
V misijních stanicích Kirigueti a Timpía, které sestra spravuje, se nacházejí ubytovny pro studenty z různých domorodých komunit. Tam mladí lidé dokončují střední vzdělání, což je vzhledem k nedostatku tohoto stupně vzdělání v jejich vesnicích zásadním krokem. Přítomnost těchto ubytoven přesahuje akademické vzdělávání; jsou to místa setkávání a integrálního růstu, kde sestra Giovanna a její komunita pracují na tom, aby se mladí lidé stali budoucími vůdci schopnými proměnit své komunity ve víře a angažovanosti.
Svědkové tichého volání
Od své první návštěvy v Kirigueti v roce 2018 byla sestra Giovanna svědkem tichého volání místních komunit, volání po přítomnosti a doprovázení. V posledních letech prošla zdejší komunita hlubokými změnami, které byly posíleny procesem formace a budování důvěry. Dominikánská řeholnice vysvětlila, že ve své misii „mají pastorační pracovníci více prostředků a nástrojů k obraně svých práv a svého postavení vůči těžebním společnostem působícím na tomto území“ . Vazby přátelství a blízkosti, zaseté v době ticha a očekávání, nyní vzkvétají v domorodé církvi, která se považuje za nedílnou součást tohoto území a jeho kultury.