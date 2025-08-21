Řecko: Lesní požáry ohrožují kláštery
Klášter svatého Mikuláše v Patrasu zachvátil 13. srpna požár, zatímco v oblasti Sychaina v Achaia se požáry dále šíří.
Historický klášter byl obklopen postupujícími plameny a vznítil se, informovala agentura „Orthodoxia“.
Klášter musel být evakuován
Video a fotografie mimo jiné ukazují, jak se hasiči, řeholnice a dobrovolníci snaží zachránit budovy a chránit cenné předměty v klášteře. Nakonec úřady nařídily preventivní evakuaci kláštera.
Klášter Agios Nikolaos pochází z konce 6. nebo počátku 7. století. Během své historie byl několikrát zničen a znovu postaven, přičemž se nezachovaly žádné písemné historické záznamy z jeho raného období.
V současné době klášter ubytovává osmnáct sester a jednu novicku a provozuje dílny ikonografie, zlatého vyšívání a řemesel. Mezi jeho poklady patří relikvie svatých, malý kousek pravého kříže a zázračná ikona svatého Mikuláše z roku 1933.
„Velký zázrak”
Relikvie svatého Gervasia (Paraskevopoulose) v Kato Sychaina u Patrasu naopak přečkaly ničivý lesní požár, který o den dříve zachvátil celou oblast.
Otec Gervasios, představený kláštera, popsal dramatické okamžiky řecké televizní stanici MEGA: „Jakmile jsme viděli, že se oheň blíží, nechali jsme relikvie v klášteře. Nemohli jsme se vrátit.“ Klášter však zůstal nepoškozen, což Gervasios označil za „velký zázrak“.
