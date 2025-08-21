Hledejte

Hasič se snaží uhasit požár poblíž Patrasu Hasič se snaží uhasit požár poblíž Patrasu  (AFP or licensors)
Řecko: Lesní požáry ohrožují kláštery

Silné lesní požáry v Řecku zasáhly také kostely a kláštery. Klášter svatého Mikuláše v Patrasu zachvátil 13. srpna požár, zatímco v oblasti Sychaina v Achaia se požáry dále šíří.

Klášter svatého Mikuláše v Patrasu zachvátil 13. srpna požár, zatímco v oblasti Sychaina v Achaia se požáry dále šíří.

Historický klášter byl obklopen postupujícími plameny a vznítil se, informovala agentura „Orthodoxia“.

Klášter musel být evakuován

Video a fotografie mimo jiné ukazují, jak se hasiči, řeholnice a dobrovolníci snaží zachránit budovy a chránit cenné předměty v klášteře. Nakonec úřady nařídily preventivní evakuaci kláštera.

Klášter Agios Nikolaos pochází z konce 6. nebo počátku 7. století. Během své historie byl několikrát zničen a znovu postaven, přičemž se nezachovaly žádné písemné historické záznamy z jeho raného období.

V současné době klášter ubytovává osmnáct sester a jednu novicku a provozuje dílny ikonografie, zlatého vyšívání a řemesel. Mezi jeho poklady patří relikvie svatých, malý kousek pravého kříže a zázračná ikona svatého Mikuláše z roku 1933.

„Velký zázrak”

Relikvie svatého Gervasia (Paraskevopoulose) v Kato Sychaina u Patrasu naopak přečkaly ničivý lesní požár, který o den dříve zachvátil celou oblast.

Otec Gervasios, představený kláštera, popsal dramatické okamžiky řecké televizní stanici MEGA: „Jakmile jsme viděli, že se oheň blíží, nechali jsme relikvie v klášteře. Nemohli jsme se vrátit.“ Klášter však zůstal nepoškozen, což Gervasios označil za „velký zázrak“.

(kna – rva)

 

 

21. srpna 2025, 14:22
