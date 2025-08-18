Příkaz evakuace pro čtvrť farnosti v Gaze
Vatican News
„Bylo vydáno evakuační nařízení pro celou čtvrť. A řekli, že začínají rozdávat stany,“ řekl 18. srpna italské tiskové agentuře ANSA farář kostela Svaté rodiny, jediného katolického kostela v Gaze, Gabriel Romanelli.
Jeho prohlášení přišlo v době, kdy izraelské síly rozvinuly plány na přesídlení tisíců Palestinců ze severní Gazy, kde se nachází farnost, do vymezených zón na jihu, což vyvolalo mezinárodní obavy ze zhoršujících se humanitárních podmínek.
Otázkou však podle něj zůstává, „kde najdou místo pro všechny obyvatele“ pásma Gazy, „dva a půl milionu lidí?“
Otec Romanelli uvedl, že během nedělní mše „slyšeli v blízkosti velmi silnou explozi, která rozbila vodní nádrž“, ale zdůraznil, že „naštěstí se nic nestalo, pouze materiální škody“.
„Další neděle ve válce,“ dodal farář.
Otec Romanelli hovořil také o „protichůdných signálech“ a uvedl, že zdá se, že platí evakuační rozkaz, zatímco „nějaké sdružení rozdávalo zeleninu, rajčata a brambory“, což lidé uvítali.
Izraelská armáda označila plán přesídlení za nezbytný k ochraně civilistů v době pokračujících bojů.
V Tel Avivu o víkendu protestovaly tisíce lidí, kteří tvrdí, že tento plán může ohrozit životy asi 20 rukojmích, které stále drží Hamas. Hamas tento plán rovněž odmítl.
Měsíc od útoku na farnost v Gaze
Měsíc po útoku na katolickou farnost ze 17. července, při kterém zahynuli tři lidé a několik dalších bylo zraněno, včetně otce Romanelliho, který utrpěl lehké zranění nohy, farář zdůraznil, že „děti potřebují všechno“.
K obecné konfliktní situaci poznamenal, že „nedošlo k žádné dohodě; oni nechtějí rukojmí propustit, nebo jen částečně; druhá strana říká ‚ne, všechny najednou‘... jediné, co je jisté, je, že bomby nadále zabíjejí civilisty a děti; čísla jsou strašná.“