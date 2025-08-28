P. Romanelli: Křesťané v Gaze zůstávají s těmi, kdo trpí
Francesca Sabatinelli, Vatikán
Farář a další řeholníci z katolické farnosti Svaté rodiny v pásmu Gazy se rozhodli pokračovat ve „službě potřebným – starým a nemocným“.
Otec Gabriel Romanelli řekl pro Vatican News: „Jsme v rukou Božích a věříme, že s pomocí mnoha dobrých lidí po celém světě se to zastaví.“
Všichni, kdo se shromáždili v jediné katolické farnosti v Gaze, „jsou zde pro Ježíše Krista, aby mu sloužili v eucharistii, a my mu sloužíme v chudých a nemocných, těch, kteří trpí“, řekl kněz argentinského původu.
Otec Romanelli a řeholníci a řeholnice, kteří s ním v areálu žijí, se rozhodli zůstat po boku těch, kteří to potřebují, a „sloužit všem“, protože to od nich žádá Bůh, řekl.
Ve farnosti jsou kromě faráře ještě další kněží z Institutu Vtěleného Slova, sestry ze stejné řeholní rodiny a Misionářky lásky.
„Všichni sdílíme stejné pocity,“ řekl otec Romanelli. „Když vidíme potřeby starých lidí, těch, kteří jsou úzkostliví, smutní a zoufalí, lidí s postižením, chápeme, že Pán nás volá, abychom jim nadále sloužili – protože jinak, jak by tito lidé přežili, jak by to zvládli?“
Modlete se za mír, za konec války
Farář a další řeholníci se připojili k výzvě, kterou v úterý vydal latinský patriarcha Jeruzaléma kardinál Pierbattista Pizzaballa a řecký ortodoxní patriarcha Jeruzaléma Theophilos III. Otec Roma
nelli řekl, že on a všichni ve farnosti v Gaze „pokračují v modlitbách za mír, za svobodu všech, kteří jsou jí zbaveni, za rukojmí, za možnost, aby tisíce a tisíce nemocných a zraněných lidí, kteří nikde v celém pásmu Gazy nemohou najít potřebnou péči, mohli být léčeni.“
Destrukce, mrtví a zranění
Situace v Gaze se v posledních týdnech stala obzvláště vážnou, došlo k eskalaci vojenských operací a bombardování v různých částech města.
Otec Romanelli řekl, že tyto operace přinesly „více mrtvých, více ničení, více zraněných“.
„To je obecná situace, která s ohledem na budoucnost vytváří pro všechny větší nejistotu: skutečnost, že válka bude pokračovat a že další fází by mohla být válka přímo proti městu Gaza,“ řekl.
Otec Romanelli vyzval všechny, aby se modlili za mír, a apeloval na ukončení konfliktu.
„My zde budeme s velkou prostotou a pokorou pokračovat,“ řekl. „Není to snadné, ale jsme v rukou Božích a věříme, že s pomocí mnoha dobrých lidí na světě to vše jednoho dne skončí.“