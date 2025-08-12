Tři nové světice a jejich zápas za postavení žen
L'Osservatore Romano - Donne Chiesa Mondo
Vincenza Maria Poloni: důstojnost pro marginalizované
Vincenza Maria Poloni se narodila v italské Veroně v roce 1802 a spolu s Carlem Steebem založila Kongregace Milosrdných sester, která revolučním způsobem změnila péči o nejzranitelnější ženy. Její práce se vyznačovala pozorností věnovanou svobodným matkám, chudým vdovám a opuštěným nemocným ženám. V době, kdy byly ženy na okraji společnosti, sestra Vincenza nenabízela jen dobročinnost, ale vracela jim důstojnost tím, že je učila řemeslům a poskytovala jim prostředky k ekonomické nezávislosti. Řeholnice z její kongregace vychovávaly ženy k soběstačnosti a předběhly tak moderní formy emancipace.
Maria z hory Karmel: síla v rozmanitosti
Maria z hory Karmel Rendiles Martínez, narozená v Caracasu v roce 1903 bez levé paže, proměnila své postižení v hnací sílu společenské změny. Navzdory předsudkům vůči ženám a zdravotně postiženým založila Kongregaci Služebnic Ježíše a stala se vzorem pro všechny sociálně vyloučené Venezuelanky. Vyvinula inovativní přístup a dokázala, že fyzická odlišnost je přínosem, nikoli omezením. Zázrak, který vedl k jejímu blahořečení – uzdravení paže jedné lékařky – symbolizuje, jak její odkaz i nadále podporuje ženy v profesním životě.
Maria Troncatti: osvoboditelka žen z kmene Šuar
Italská misionářka Maria Troncatti, narozená v roce 1883 v Corteno Golgi (Brescia), členka kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, je konkrétním příkladem boje za práva žen. Do Ekvádoru přijela v roce 1922 a usadila se v amazonském pralese mezi domorodým kmenem Šuar. Bojovala proti nuceným sňatkům, které zbavovaly mladé ženy svobody volby. Odvážně prosazovala křesťanské sňatky založené na svobodném souhlasu a vrátila ženám kmene Šuar právo rozhodovat o svém osudu. Její přístup respektující místní kulturu dokázal, že práva žen jsou univerzální a je třeba je prosazovat s ohledem na kulturní specifika.