Kanonizace na Svatopetrském náměstí Kanonizace na Svatopetrském náměstí  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Církev

Tři nové světice a jejich zápas za postavení žen

Dne 19. října 2025 papež Lev XIV. svatořečí tři ženy, které mají společného jmenovatele: proměnily svou víru v konkrétní činy za zlepšení postavení žen: Vincenza Maria Poloni, Maria z hory Karmel Rendiles Martínez a Maria Troncatti.

L'Osservatore Romano - Donne Chiesa Mondo

Vincenza Maria Poloni: důstojnost pro marginalizované

Vincenza Maria Poloni se narodila v italské Veroně v roce 1802 a spolu s Carlem Steebem založila Kongregace Milosrdných sester, která revolučním způsobem změnila péči o nejzranitelnější ženy. Její práce se vyznačovala pozorností věnovanou svobodným matkám, chudým vdovám a opuštěným nemocným ženám. V době, kdy byly ženy na okraji společnosti, sestra Vincenza nenabízela jen dobročinnost, ale vracela jim důstojnost tím, že je učila řemeslům a poskytovala jim prostředky k ekonomické nezávislosti. Řeholnice z její kongregace vychovávaly ženy k soběstačnosti a předběhly tak moderní formy emancipace.

Matka Vincenza Maria Poloni
Matka Vincenza Maria Poloni

Maria z hory Karmel: síla v rozmanitosti

Maria z hory Karmel Rendiles Martínez, narozená v Caracasu v roce 1903 bez levé paže, proměnila své postižení v hnací sílu společenské změny. Navzdory předsudkům vůči ženám a zdravotně postiženým založila Kongregaci Služebnic Ježíše a stala se vzorem pro všechny sociálně vyloučené Venezuelanky. Vyvinula inovativní přístup a dokázala, že fyzická odlišnost je přínosem, nikoli omezením. Zázrak, který vedl k jejímu blahořečení – uzdravení paže jedné lékařky – symbolizuje, jak její odkaz i nadále podporuje ženy v profesním životě.

Maria Rendiles Martínez
Maria Rendiles Martínez

Maria Troncatti: osvoboditelka žen z kmene Šuar

Italská misionářka Maria Troncatti, narozená v roce 1883 v Corteno Golgi (Brescia), členka kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, je konkrétním příkladem boje za práva žen. Do Ekvádoru přijela v roce 1922 a usadila se v amazonském pralese mezi domorodým kmenem Šuar. Bojovala proti nuceným sňatkům, které zbavovaly mladé ženy svobody volby. Odvážně prosazovala křesťanské sňatky založené na svobodném souhlasu a vrátila ženám kmene Šuar právo rozhodovat o svém osudu. Její přístup respektující místní kulturu dokázal, že práva žen jsou univerzální a je třeba je prosazovat s ohledem na kulturní specifika.

Italská misionářka Maria Troncatti
Italská misionářka Maria Troncatti
12. srpna 2025, 12:04
