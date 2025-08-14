Nikaragujská vláda zabavila školu provozovanou Josefínskými sestrami
Vatican News
Nikaragujská vláda vedená Danielem Ortegou a Rosarií Murillovou oficiálně zabavila školu San José v Jinotepe v departementu Carazo. Školu, která fungovala 40 let, provozovala kongregace Josefínských sester. Podle agentury EFE Murillová obvinila řeholnice z účasti na „zločinech“ během protestů v roce 2018. Tvrdila, že během protivládních demonstrací, které vypukly v dubnu téhož roku, byli v škole „mučeni a zabiti“ stoupenci sandinistů.
Murillová také oznámila, že škola bude přejmenována na „Vzdělávací centrum Bismarck Martínez“ na počest sandinistického aktivisty, který byl během těchto protestů zabit.
Práce sester
Podle nezávislého zpravodajského webu Despacho 505 odsoudila výzkumnice Martha Patricia Molina postup vlády a obvinila Murillovou z pomluvy řeholního společenství. Upozornila, že sestry Josephine, které do Nikaraguy přišly v únoru 1915, se vždy věnovaly výchově chlapců a dívek v křesťanských a humanistických hodnotách založených na lásce k bližním a charitativní činnosti.
USA odsoudily tento krok
Ve Washingtonu odsoudil Úřad pro západní hemisféru amerického ministerstva zahraničí na svém účtu X (dříve Twitter) toto vyvlastnění a označilo jej za „další důkaz, že krutost diktatury Murillo-Ortega nezná hranic“.
Není to poprvé, co nikaragujská vláda zabavila majetek náležející řeholním řádům nebo katolické církvi. V lednu režim vyvlastnil dvě budovy patřící církvi: seminář San Luis Gonzaga v diecézi Matagalpa a duchovní centrum La Cartuja. V průběhu času došlo k četným zatčením a vyhoštění biskupů a kněží, jakož i k zákazu náboženských aktivit a procesí.