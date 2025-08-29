Křesťané, muslimové a židé pro mír: „Je třeba zastavit nenávist“
Vatican News
„Tento apel vychází z přesvědčení, že je nezbytné podporovat jakoukoli iniciativu setkávání, která pomůže zastavit nenávist, chránit soužití, očišťovat jazyk a utvářet mír. Je to odpovědnost jednotlivců i společenských subjektů!“ Těmito slovy začíná mezináboženský apel, který byl dnes zveřejněn v Římě a který podporují zástupci židovských, křesťanských a muslimských komunit z celé Itálie.
Pod dokument se podepsali Noemi Di Segni (Unie italských židovských komunit), Yassine Lafram (Unie italských islámských komunit), Abu Bakr Moretta a Yahya Pallavicini (Italská islámská náboženská komunita), Naim Nasrollah (předsedající Římské mešity) a kardinál Matteo Maria Zuppi, předseda Italské biskupské konference.
Pozornost věnovaná Blízkému východu
Výzva bude rezonovat zejména na Blízkém východě, dějišti stále tragičtějších konfliktů a napětí.
„Vědomí temných časů, kterými procházíme, a síly iluze, která ovlivňuje i tragédii probíhající na Blízkém východě, nás jako vůdce náboženských komunit, věřící a občany vybízí k tomu, abychom odsoudili nebezpečné generalizace a škodlivé zaměňování politické, národní a náboženské identity“. Signatáři dále odsuzují „ohavnost propagandy, která využívá naivitu a emocionální reakce, zatemňuje zdravý úsudek a banalizuje hluboký smysl naší vlastní lidskosti“ a podněcuje antisemitismus, islamofobii a odpor vůči katolickému křesťanství a náboženstvím obecně. „Na nenávisti nelze nikdy vybudovat bezpečnost. Spravedlnost pro palestinský lid, stejně jako bezpečnost pro izraelský lid, lze dosáhnout pouze vzájemným uznáním, respektováním základních práv a ochotou komunikovat.“
Konkrétní potřeba
Text vznikl po setkání biskupů, rabínů a imámů v Itálii: „Jednoduché, přímé, nekonvenční a nekonfesní setkání, aby společně dosvědčili společnou odpovědnost“, s přáním, aby náboženské komunity mohly podporovat místní a národní aktivity za účasti institucí. „Povinnost pracovat na odpovědném soužití nás jako náboženské představitele vede k nutnosti podporovat sociální soudržnost na základě sdílených hodnot“, čteme dále v apelu, který končí poděkováním za svědectví získaná v uplynulých týdnech v Bologni, Miláně a Turíně jako znamení naděje v době poznamenané násilím.