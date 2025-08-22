Kardinál Pizzaballa: I ve Svaté zemi se srdce mohou obrátit
Francesca Sabatinelli – Vatikán
Vděčnost za neustálou pozornost papeže a naděje, že se srdce lidí mohou změnit. Patriarcha latinských katolíků v Jeruzalémě, kardinál Pierbattista Pizzaballa, vyjádřil tyto své pocity v předvečer dne půstu a modlitby, který vyhlásil papež Lev XIV na 22. srpna, den, kdy se slaví památka Panny Marie Královny. Tuto výzvu papež adresoval věřícím na konci generální audience 20. srpna, aby prosili Pána, aby „daroval mír a spravedlnost“ těm, kteří trpí z důvodu ozbrojených konfliktů, s pohledem upřeným na Svatou zemi a Ukrajinu.
Modlit se, postit se a upírat zrak k Bohu
„Jsme vděční za tuto pozornost věnovanou tématu míru, k němuž se papež vrací velmi často, téměř vždy – to jsou slova kardinála pro vatikánská média – je to velmi citlivé téma, které nám velmi leží na srdci. Není to poprvé, co se zavazujeme k dnům modlitby a půstu, i v minulosti se konaly a je to jediné, co v tuto chvíli můžeme dělat: modlit se a postit se, aby naše pozornost zůstala upřena na Boha, je to jediné, co v tuto chvíli můžeme udělat, aby se změnila srdce lidí“.
Modlitba není kouzelná formule
Modlitba však podle Pizzabally nemá být chápána jako „kouzelná formule, která řeší problémy“. Modlitba slouží k proměně srdcí, jiný přístup k modlitbě by nakonec vedl „jen k frustraci“. Modlitba, jak uvádí patriarcha, slouží k otevření srdcí v kontextu nenávisti a odmítání druhých, jakým je ten, který v současné době vytváří válka a nedostatek míru. „Srdce však musí zůstat vždy otevřené důvěře, touze konat dobro, budovat dobro. A to je síla modlitby, zejména ve Svaté zemi, kde je v současné době téměř nemožné uznat druhého.“
Srdce člověka se může změnit
Modlitba a půst tedy dodají sílu i těm, kteří žijí v místech zpustošených smrtí a násilím, kde slovo mír zdá se již nemá místo. „Nenachází půdu v institucích – pokračuje kardinál – nenachází ji ve velkých organizacích, ať už politických, nebo bohužel i náboženských, ale nachází ji mezi mnoha lidmi, hnutími, skupinami, sdruženími a jednotlivci. Modlitba slouží také k vytvoření pouta s lidmi všech vyznání, kteří navzdory všemu stále chtějí věřit, že srdce člověka, i ve Svaté zemi, se může změnit“.
Síla daná modlitbou
Zítřejší den potvrdí, že „Kristus není v Gaze nepřítomný“, jak již dříve řekl Pizzaballa během tiskové konference s ortodoxním patriarchou Jeruzaléma Teofilem III. 22. července, po návratu z návštěvy křesťanské komunity v Gaze po bombardování katolického kostela Svaté rodiny. „Znám tuto komunitu,“ vysvětluje dále, „a mohu říci, že jejich síla pochází právě z modlitby, ze síly odolávat v této strašné situaci. Jsme na prahu neznáma, nevíme, co se stane s touto okupací, která začala, co se stane nám, našim sousedům, všem. Ale jejich síla v odolávání, v pokusech pomáhat všem navzdory všemu, v donášení jídla, v rozdávání léků, tato síla pochází právě z modlitby a z toho jejich soudržnosti, kterou může dát jen modlitba.“ Zítra se bude modlit v Svaté zemi, věřící se budou modlit za sebe a za své sousedy, aby zvítězil mír, aby skončila obava, která nikoho neopouští, protože nelze nebýt znepokojen tím, co se může stát v Gaze, uzavírá kardinál: „Informace, které dostáváme z území, jsou zmatené, nebyl vydán přímý rozkaz k evakuaci, ale boje se stále více přibližují k naší oblasti, sousední oblasti byly evakuovány, takže jsme tam a čekáme, co dělat.“