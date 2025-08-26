Jeruzalémské patriarcháty ke Gaze: Nucené vysídlení a „rozsudek smrti“
Vatican News
„Vyzýváme mezinárodní společenství, aby jednalo s cílem ukončit tuto nesmyslnou a destruktivní válku a aby se pohřešované osoby a izraelští rukojmí mohli vrátit domů“. Těmito slovy, obsaženými ve společném prohlášení zveřejněném dnes ráno, 26. srpna, požádaly řecká pravoslavná patriarchát a latinská patriarchát Jeruzaléma o zprostředkování dalších zemí, aby zastavily „masivní vojenskou mobilizaci“ izraelských obranných sil (IDF) v pásmu Gazy, vrátily izraelské rukojmí unesené během útoků 7. října jejich rodinám a konečně obnovily mír v regionu.
Ničení a smrt
„Obyvatelé města Gaza, kde žijí statisíce civilistů a kde se nachází naše křesťanská komunita, budou evakuováni a přesunuti na jih pásma,“ uvádí se dále v prohlášení. „Evakuační rozkazy“ již vydané „pro různé čtvrti města Gaza“ a „silné bombardování“ přispívají k „dalšímu ničení a úmrtím v situaci, která byla již před zahájením operace dramatická“. Tyto akce podle obou patriarchátů dokazují, že „operace není pouze hrozbou, ale realitou, která se již realizuje“.
Evakuace by znamenala smrt
Prohlášení dále připomíná, že „řeckokatolický komplex sv. Porfiria a latinský komplex Svaté rodiny“ – který byl 17. července zasažen izraelským náletem, při kterém zahynuli tři lidé a lehce byl zraněn také farář Gabriel Romanelli – byly „útočištěm pro stovky civilistů“, mezi nimiž byli „senioři, ženy a děti“ a „lidé se zdravotním postižením“.
Ti, kteří našli útočiště v těchto dvou kostelech, již nesou na svých bedrech utrpení téměř jedenácti měsíců konfliktu, „mnozí jsou oslabení a podvyživení“, argumentují patriarchové, pro ně by tedy „pokus o útěk na jih znamenal rozsudek smrti“.
Bez budoucnosti
V nejistotě, která postihne nejen „naši komunitu“, ale „celé obyvatelstvo“, prohlášení zdůrazňuje, že „nemůže existovat budoucnost založená na zajetí, vysídlení Palestinců nebo pomstě. To není správná cesta, uvádí se dále v prohlášení, neexistuje žádný důvod, který by ospravedlňoval úmyslné a vynucené vysídlení civilistů".
Žít ve své zemi
Řecký pravoslavný patriarchát a Latinský patriarchát v Jeruzalémě nakonec citují slova, která papež Lev XIV. pronesl během sobotní audience k delegaci sdružení Chagos Refugees Group, které se zasazuje o navrácení Čagoských ostrovů Mauriciuské republice: „Všechny národy, i ty nejmenší a nejslabší, musí být mocnými respektovány ve své identitě a právech, zejména v právu žít ve své zemi, a nikdo je nesmí nutit k vynucenému exilu“. Tato slova sdílejí a opakují. Na závěr se modlí za obrácení srdcí, za to, aby se kráčelo po cestách spravedlnosti a života „pro Gazu a pro celou Svatou zemi“.