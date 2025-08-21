Indie: První synoda laiků žádá větší zapojení
Almaya Munnettam, laická organizace v arcidiecézi Ernakulam-Angamaly v Indii, uspořádala od čtvrtka do soboty první synodu laiků. Na akci v Kalooru se sešlo přes 300 pozvaných delegátů, kteří pracovali na způsobech většího zastoupení a integrace laiků do církevní struktury.
Synod se vyslovil pro 50% zastoupení laiků ve všech rozhodovacích orgánech církve. Až 40 % z nich by měly tvořit ženy. Jmenování by mělo probíhat volbou, nikoli nominací biskupa.
Komplexní decentralizace
Hnutí si rovněž přálo založení církevní synody v rámci syro-malabarské církve. Ta by měla sdružovat laiky, kněze a další odpovědné osoby. V souvislosti s tím by měly být zřízeny synody také na diecézní úrovni, aby se decentralizovala odpovědnost. Dosud existuje v syro-malabarské církvi pouze jedna biskupská synoda, která je odpovědná za všechna rozhodnutí.
Na svém prvním synodu nakonec laické hnutí jmenovalo výbor 16 laických členů, který do příštího synodu provede komplexní studii s cílem zjistit, jaké strukturální změny jsou nezbytné pro lepší fungování církve.
V duchu celocírkevních snah
Výsledky budou podle mluvčího hnutí Riju Kanjookarana v nejbližší době předány biskupům, kteří se od 18. do 29. srpna účastní 33. synody biskupů. Biskupové se dosud k této záležitosti nevyjádřili.
Kanjookaran říká, že zpočátku panovala mezi některými lidmi zmatenost, že synoda laiků je rebelská synoda, která se staví proti biskupské synodě, což však není pravda.
„Takový názor je mylný. Synoda laiků se koná na základě vatikánského dokumentu o synodalitě z roku 2024, aby se naplnila vize zesnulého papeže Františka,“ objasnil.
O syro-malabarské církvi
Syro-malabarská církev s téměř pěti miliony katolíků je druhou největší z 23 východních církví, které jsou v plném společenství s Vatikánem.
(ucan - rva)