Hledání ticha ve švédském klášteře Rögle
Mario Galgano – Rögle (Švédsko)
Klášter v Rögle, v jižní části Švédska zvané Skåne, je místem ticha. V neděli kromě několika málo obyvatel navštěvují kostel také hosté z měst jako Malmö, Stockholm nebo Lunt. Mnozí z nich nejsou katolíci, vypráví sestra Veronica, která je již několik let členkou dominikánské komunity, a přicházejí s tím, že nevědí, „kdo jsou“, touží po „tichu“ a chtějí „najít sami sebe“.
Sestra Veronica pochází z Paříže a v malé komunitě je jedinou cizinkou. Než přišla do Rögle, žila mnoho let v laické komunitě a ke konverzi ke katolické církvi došlo po devíti letech. Do Švédska přišla v roce 2021. Rozhodnutí padlo na žádost její generální představené. „Byla jsem velmi šťastná. Jako dítě jsem četla knihu Nils Holgersson,“ vzpomíná s úsměvem.
Realita ve Švédsku
však byla úplně jiná. „Když jsem přijela,“ pokračuje, „měla jsem velké předsudky.“ Určitě ji překvapila neznalost katolické církve. „Mnozí ani nevěděli, že katolíci jsou křesťané,“ vysvětluje. Dnes žije v Rögle s dalšími třemi sestrami. Katolická církev ve Švédsku je malá, ale právě proto vzbuzuje zvědavost lidí, kteří k ní nemají vztah.
Na sociálních sítích, jako je Facebook, klášter vypráví o svém životě jednoduchým jazykem. Tímto způsobem se k němu mohou přiblížit i lidé, kteří nejsou nábožensky založení, ale jsou otevřeni zkušenosti ticha. Dominikánská spiritualita nabízí prostor těm, kteří hledají orientaci. „Lidé nepřicházejí, protože hledají katolickou církev. Přicházejí, protože hledají sami sebe,“ uzavírá sestra Veronica.