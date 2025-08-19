Evropské církve vyzývají k modlitbám za mír během Doby stvoření
Devin Watkins, Vatikán
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) a Konference evropských církví (CEC) vydaly společné prohlášení před obdobím stvoření 2025.
Každoroční období modliteb za náš společný domov začíná 1. září, Světovým dnem modliteb za péči o stvoření, a trvá do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi.
Ve svém prohlášení připomněli představitelé evropských církví vidění proroka Izaiáše o „zahradě míru“, které odkazuje na téma letošní akce: „Mír se stvořením“.
Vyzývají také křesťanská společenství, aby přijala střízlivý život a respektovala dary stvoření a odmítala vykořisťování přírodních zdrojů a všech lidí.
Prohlášení podepsali arcibiskup Gintaras Grušas, předseda CCEE a katolický arcibiskup Vilniusu, a řecký pravoslavný arcibiskup Nikitas z Thyateiry a Velké Británie, předseda CEC.
Ekumenické osobnosti uvedly, že odkaz na Izaiášovo vidění míru může lidstvo přivést zpět k životu zakořeněnému v důvěře a oddanosti Bohu.
„Hledání míru se stvořením není abstraktní ideál, ale každodenní závazek,“ uvedly a dodaly, že je to „výzva k životu, který ctí dárce života“.
I když náš svět „dnes lze stěží považovat za zahradu míru“, uvedli církevní představitelé, Bůh lidstvu neustále nabízí alternativu ke katastrofě.
Období stvoření předchází klimatické konferenci OSN COP30 v brazilském Belému, která se bude konat ve dnech 10. až 21. listopadu 2025.
Společné prohlášení vyjadřuje naději, že světoví představitelé budou upřednostňovat potřeby chudých a zranitelných a zároveň směřovat mezinárodní vztahy ke společnému dobru.
Křesťané jsou podle nich vyzváni k modlitbě, obrácení a angažovanosti, aby „náš způsob života odrážel to, čemu věříme a co vyznáváme“.
Téma „Mír se stvořením“ je také v souladu s revidovanou Charta Oecumenica, která poskytuje pokyny pro posílení spolupráce mezi křesťanskými církvemi v Evropě a která má být podepsána ještě v tomto roce.
Na závěr evropské církve vyzývají všechny lidi, aby se připojili k ochraně našeho společného domova a k prosazování spravedlivé a udržitelné budoucnosti.