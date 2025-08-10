Církev v haitském Port-au-Prince: už dost krveprolití, beztrestnosti a strachu
Sara Costantini – Vatikán
Únos devíti osob, mezi nimiž byla irská misionářka a postižené dítě, je „novým barbarským činem“, „hanebným“ činem, který je výrazem „morálního úpadku“ celé haitské společnosti. Tak zní obvinění, které vydala arcidiecéze haitské metropole Port-au-Prince v prohlášení odsuzujícím události, k nimž došlo v neděli 3. srpna v sirotčinci Sainte-Hélène de Kenscoff na jihovýchodě tohoto města. Církev proto vyzývá věřící, aby reagovali modlitbami a konkrétními činy, a instituce, aby zajistily pořádek, bezpečnost a spravedlnost.
Násilí je útokem na celou společnost
Arcidiecéze popisuje únos jako „útok na nejvznešenější aspekty společnosti“: nezištnou péči o bližní, ochranu nevinnosti dětí a víru ztělesněnou ve skutcích milosrdenství. Pro církev v hlavním městě násilí nezasahuje pouze bezprostřední oběti, ale podkopává samotné základy občanského soužití a lidské důstojnosti. V prohlášení je vysloven „hluboký smutek“ a „velké pobouření“ a zdůrazněno, že tyto zločiny odhalují „selhání státu a společnosti, která ztrácí smysl života“. Jedná se o varovný signál ohledně zhoršující se atmosféry beztrestnosti, kde „neuvěřitelné se stává zvykem“ a „místa určená k pomoci, vzdělávání, poskytování útočiště a naděje se stávají terčem“.
Výzva biskupů k odpovědnosti
Haitská církev se neomezuje pouze na odsouzení závažnosti situace, ale adresuje konkrétní výzvu celé společnosti a vyzývá „všechny věřící, všechny muže a ženy dobré vůle, aby pozvedli svůj hlas, spojili se v modlitbě a přijali opatření k odmítnutí tohoto klimatu odlidštění“. Zároveň vyzývá občanské, vojenské a policejní orgány, aby „převzaly svou odpovědnost“ a zajistily bezpečnost a okamžité propuštění unesených osob. Budoucnost Haiti nelze budovat „na prolévání krve, beztrestnosti a strachu“, protože „nastal čas společně říci: dost! A jednat“.
Lhostejnost a humanitární krize
Nakonec haitská církev vyzývá k zamyšlení nad tím, jak důležité je neupadnout „do lhostejnosti a vnitřních sporů“, aby se lidé nestali „necitlivými k utrpení obětí“ a tím „spoluviníky pomalé, ale jisté destrukce celé země“. Podle zprávy zveřejněné Integrovaným úřadem OSN na Haiti bylo mezi dubnem a červnem zaznamenáno nejméně 185 únosů. Text popisuje situaci v oblasti lidských práv na tomto ostrově jako „velmi znepokojivou“. Haiti se nachází v dlouhodobé sociálně-politické krizi, která si dosud vyžádala tisíce mrtvých a miliony uprchlíků.
Papežův apel při nedělní mariánské modlitbě
V neděli 10. srpna po polední mariánské modlitbě na Svatopetrském náměstí v Římě papež Lev XIV. prohlásil, že „situace obyvatel Haiti je stále zoufalejší“. Jak dodal, „stále přicházejí zprávy o vraždách, násilí všeho druhu, obchodování s lidmi, nuceném vyhnanství a únosech“. Papež proto apeloval: „Vyzývám všechny, kdo nesou odpovědnost, aby okamžitě propustili rukojmí, a žádám mezinárodní společenství o konkrétní podporu při vytváření sociálních a institucionálních podmínek, které by Haiťanům umožnily žít v míru“.