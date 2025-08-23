Celestýnská slavnost 2025: „Odpuštění přináší mír mezi národy a mezi lidmi“
Daniele Piccini – Vatikán
Čtvrtým ročníkem teologicko-pastoračního setkání, které se koná dnes, v sobotu 23. srpna, v Palazzo dell'Emiciclo v L'Aquile, začíná program 731. "Perdonanza Celestiniana", oslava zavedená papežem Celestinem V. v roce 1294, při které se udělilují plnomocné odpustky těm, kteří po zpovědi a pokání prošli Svatou bránou Baziliky Santa Maria di Collemaggio v L'Aquile v době mezi nešporami 28. srpna a těmi 29. srpna.
Cesta a pouť
Letošní konference je věnována tématu „Cesta křesťanského života v prolínání naděje a trpělivosti. Celestýn V. a kultura odpuštění“. Don Daniele Pinton, rektor Institutu pro náboženské vědy „Fides et Ratio“, který konferenci organizuje, vysvětluje vatikánským médiím, že název je inspirován „bulou papeže Františka o vyhlášení jubilea, který při popisu poutnických cest hovoří o cestě křesťanského života a o tomto prolnutí naděje a trpělivosti“. Zároveň František v bulle spojuje cestu Celestinova odpuštění s dalšími tradičními poutěmi spojenými s odpuštěním, jako jsou „ta do Assisi, cesta františkánů a ta do Santiaga de Compostela. To pro nás bylo velkou novinkou, velkým darem, který byl zdůrazněn na loňském kongresu“, dodává don Pinton.
„Cílem letošního kongresu – vysvětluje don Pinton, který jej moderuje – je zdůraznit téma pouti, téma chůze, a znovu jej představit jako jedno z konkrétních témat Celestýnského odpuštění, které je ve skutečnosti součástí cesty, na kterou se člověk vydává, aby se dal k dispozici Bohu. Cesty, na které se vydáváme, abychom znovuobjevili Boha v našem životě a věnovali mu čas a námahu, kterou chůze vyžaduje.
Odpuštění, které přináší mír
Během generální audience ve středu 20. srpna papež Lev XIV. řekl portugalsky mluvícím poutníkům, že „bez odpuštění nemůže být mír“: tato dvojice pojmů je ústředním prvkem také v Celestýnově pojetí odpuštění. „Téma míru – argumentuje rektor Institutu Fides et Ratio – je v Celestýnském odpuštění velmi časté. Církev v L'Aquile v posledních 25 letech úzce spojila téma míru s tématem Celestýnova odpuštění, právě proto, že odpuštění, jak ho pojímal Celestýn, bylo mírem určeným pro celé obyvatelstvo a pro státy“.
„Náš arcibiskup, monsignor Antonio D’Angelo,“ dodává kněz, „když papež minulou středu vyzval k pátečnímu dni půstu a modlitby za mír 22. srpna, zmobilizoval všechny farnosti diecéze a vyzval je, aby tento den prožily jako přípravu na Celestinovo odpuštění.“
Přijmout odpuštění
Kromě odpuštění jako předpokladu míru mezi národy existuje také odpuštění, které přináší uzdravení člověku. „Odpuštění – analyzuje don Pinton – je dimenzí, kterou musí každý z nás objevit také osobně. Je třeba mít odvahu přijmout odpuštění. Odpustit je velmi těžké, ale ještě těžší je přijmout dar odpuštění, protože to vyžaduje od každého z nás duchovní rozměr, vnitřní rozměr, který nás postupně vede k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Když přijímám odpuštění od jiné osoby, znamená to, že jsem již v tomto směru ušel osobní cestu.“
Kardinál Parolin otevře Svatou bránu
Dnes večer v 20 hodin bude na náměstí před Palazzo de L'Aquila zapálen Tripode della Pace (Trojnožka míru). Oheň Morrone, který vychází z poustevny Sant'Onofrio, oficiálně zahájí oslavy a symbolizuje univerzální hodnoty míru, smíření a dialogu mezi národy. Ve čtvrtek 28. srpna v 18 hodin otevře kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce, Svatou bránu baziliky Santa Maria di Collemaggio. Již od 16. hodiny bude historické centrum ožívat stovkami účastníků v historických kostýmech, kteří v historickém průvodu doprovodí dokument sepsaný papežem Celestinem V. v roce 1294, kterým byly plnomocné odpustky ustanoveny. Svatá brána bude poté znovu uzavřena 29. srpna, rovněž v 18 hodin, arcibiskupem Antoniem D'Angelom, metropolitou L'Aquily.
Závěrečný koncert
Oslavy budou zakončeny 30. srpna koncertem v Teatro del Perdono v bazilice Collemaggio, který začne ve 21:30. Závěrečný koncert bude dirigovat Leonardo De Amicis za účasti orchestru konzervatoře „Alfredo Casella“ a městských sborů. Mezi vystupujícími zpěváky budou také Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin a Gianluca Ginoble.