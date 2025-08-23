Hledejte

28. srpna 2024 byla Svatá brána baziliky Santa Maria di Collemaggio otevřena kardinálem Giuseppem Petrocchim, emeritním arcibiskupem L'Aquily. 28. srpna 2024 byla Svatá brána baziliky Santa Maria di Collemaggio otevřena kardinálem Giuseppem Petrocchim, emeritním arcibiskupem L'Aquily. 
Celestýnská slavnost 2025: „Odpuštění přináší mír mezi národy a mezi lidmi“

V L'Aquile se opět bud ekonat 731. slavnost plnomocných odpustků, zavedených papežem Celestinem V. v roce 1294, teologicko-pastorační konferencí. Program akcí potrvá do 30. srpna. Ve čtvrtek 28. srpna otevře kardinál Parolin, státní sekretář Vatikánu, Svatou bránu baziliky Santa Maria di Collemaggio, kterou o 24 hodin později uzavře arcibiskup abruzského hlavního města Monsignor D'Angelo.

Daniele Piccini – Vatikán

Čtvrtým ročníkem teologicko-pastoračního setkání, které se koná dnes, v sobotu 23. srpna, v Palazzo dell'Emiciclo v L'Aquile, začíná program 731. "Perdonanza Celestiniana", oslava zavedená papežem Celestinem V. v roce 1294, při které se udělilují plnomocné odpustky těm, kteří po zpovědi a pokání prošli Svatou bránou Baziliky Santa Maria di Collemaggio v L'Aquile v době mezi nešporami 28. srpna a těmi 29. srpna.

Cesta a pouť

Letošní konference je věnována tématu „Cesta křesťanského života v prolínání naděje a trpělivosti. Celestýn V. a kultura odpuštění“. Don Daniele Pinton, rektor Institutu pro náboženské vědy „Fides et Ratio, který konferenci organizuje, vysvětluje vatikánským médiím, že název je inspirován „bulou papeže Františka o vyhlášení jubilea, který při popisu poutnických cest hovoří o cestě křesťanského života a o tomto prolnutí naděje a trpělivosti“. Zároveň František v bulle spojuje cestu Celestinova odpuštění s dalšími tradičními poutěmi spojenými s odpuštěním, jako jsou „ta do Assisi, cesta františkánů a ta do Santiaga de Compostela. To pro nás bylo velkou novinkou, velkým darem, který byl zdůrazněn na loňském kongresu“, dodává don Pinton.

„Cílem letošního kongresu – vysvětluje don Pinton, který jej moderuje – je zdůraznit téma pouti, téma chůze, a znovu jej představit jako jedno z konkrétních témat Celestýnského odpuštění, které je ve skutečnosti součástí cesty, na kterou se člověk vydává, aby se dal k dispozici Bohu. Cesty, na které se vydáváme, abychom znovuobjevili Boha v našem životě a věnovali mu čas a námahu, kterou chůze vyžaduje.

Odpuštění, které přináší mír

Během generální audience ve středu 20. srpna papež Lev XIV. řekl portugalsky mluvícím poutníkům, že „bez odpuštění nemůže být mír“: tato dvojice pojmů je ústředním prvkem také v Celestýnově pojetí odpuštění. „Téma míru – argumentuje rektor Institutu Fides et Ratio – je v Celestýnském odpuštění velmi časté. Církev v L'Aquile v posledních 25 letech úzce spojila téma míru s tématem Celestýnova odpuštění, právě proto, že odpuštění, jak ho pojímal Celestýn, bylo mírem určeným pro celé obyvatelstvo a pro státy“.

„Náš arcibiskup, monsignor Antonio D’Angelo,“ dodává kněz, „když papež minulou středu vyzval k pátečnímu dni půstu a modlitby za mír 22. srpna, zmobilizoval všechny farnosti diecéze a vyzval je, aby tento den prožily jako přípravu na Celestinovo odpuštění.“

Přijmout odpuštění

Kromě odpuštění jako předpokladu míru mezi národy existuje také odpuštění, které přináší uzdravení člověku. „Odpuštění – analyzuje don Pinton – je dimenzí, kterou musí každý z nás objevit také osobně. Je třeba mít odvahu přijmout odpuštění. Odpustit je velmi těžké, ale ještě těžší je přijmout dar odpuštění, protože to vyžaduje od každého z nás duchovní rozměr, vnitřní rozměr, který nás postupně vede k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Když přijímám odpuštění od jiné osoby, znamená to, že jsem již v tomto směru ušel osobní cestu.“

Kardinál Parolin otevře Svatou bránu

Dnes večer v 20 hodin bude na náměstí před Palazzo de L'Aquila zapálen Tripode della Pace (Trojnožka míru). Oheň Morrone, který vychází z poustevny Sant'Onofrio, oficiálně zahájí oslavy a symbolizuje univerzální hodnoty míru, smíření a dialogu mezi národy. Ve čtvrtek 28. srpna v 18 hodin otevře kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce, Svatou bránu baziliky Santa Maria di Collemaggio. Již od 16. hodiny bude historické centrum ožívat stovkami účastníků v historických kostýmech, kteří v historickém průvodu doprovodí dokument sepsaný papežem Celestinem V. v roce 1294, kterým byly plnomocné odpustky ustanoveny. Svatá brána bude poté znovu uzavřena 29. srpna, rovněž v 18 hodin, arcibiskupem Antoniem D'Angelom, metropolitou L'Aquily.

Závěrečný koncert

Oslavy budou zakončeny 30. srpna koncertem v Teatro del Perdono v bazilice Collemaggio, který začne ve 21:30. Závěrečný koncert bude dirigovat Leonardo De Amicis za účasti orchestru konzervatoře „Alfredo Casella“ a městských sborů. Mezi vystupujícími zpěváky budou také Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin a Gianluca Ginoble.

 

 

 

