CEAMA: První shromáždění biskupů Amazonie
Vatican News
Církevní konference Amazonie (CEAMA) pořádá pět let po svém založení první shromáždění biskupů. Kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro integrální lidský rozvoj, který se setkání zúčastnil, popsal vznik CEAMA jako „skutečný zázrak“ a zdůraznil význam tohoto okamžiku v kolumbijském městě Bogotá.
CEAMA byla založena v reakci na výzvu synody pro Amazonii k vytvoření panamazonské církevní sítě. Papež František ve své encyklice Querida Amazonia představil takovou strukturu jako způsob organizace pastorační činnosti v regionu, vycházející ze závazků přijatých biskupy v Aparecidě.
Kardinál Czerny řekl, že první shromáždění je okamžikem jak k poděkování, tak k upevnění poslání CEAMA, a přirovnal dosažené stadium k dítěti, které nastupuje do školy: je ještě malé, ale připravené k dozrávání.
Na rozdíl od běžných biskupských konferencí zahrnuje CEAMA nejen biskupy, ale také kněze, zasvěcené muže a ženy, laiky, katechety, lektory, zástupce domorodého obyvatelstva a církevní organizace, jako jsou Caritas a REPAM. To odráží vizi z Aparecidy, která vyzvala k účasti laiků na rozlišování a rozhodování v poslání církve.
Podle kardinála Czernyho struktura CEAMA uvádí do praxe synodální charakter církve, kde jsou všichni členové Božího lidu povoláni k přispění.
Pastorační a územní poslání
Kardinál také zdůraznil, že práce CEAMA nemůže zůstat abstraktní. Slovo „Amazonie“ odkazuje na rozsáhlý region, ale církev existuje v místních diecézích, farnostech a komunitách. Z tohoto důvodu musí CEAMA zůstat zakořeněna v konkrétních územích a reagovat na každodenní realitu a výzvy lidí, kteří tam žijí.
Amazonie, poznamenal, není jen geografický prostor, ale také „teologické místo“, kde víru formují zkušenosti komunit a jejich setkání s Bohem v historii.
Podpora místních církví
Kardinál Czerny nakonec zdůraznil, že CEAMA není primárně o „konání“, ale o koordinaci a podpoře. Jejím úkolem je pomáhat místním církvím čelit jejich hlavním pastoračním výzvám a posilovat jejich poslání.
Kardinál uzavřel, že CEAMA představuje „novou sféru synodalizace“ v rámci latinskoamerické církve, která významně přispívá k univerzální církvi v jejím úsilí o prohlubování porozumění synodalitě.