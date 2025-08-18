Amazonie: Setkání v Bogotě rozlišuje další synodální cestu
Miguel Modino – Vatikán
Příležitost k „společnému rozlišování, jak pokračovat“ v synodální cestě „a ověřit její proveditelnost prostřednictvím církevní konference“, ale také „k naslouchání s ohledem na pokračování konsolidace synodality v církvích Amazonie“. To je cílem setkání Církevní konference Amazonie (CEAMA), které se začalo včera, 17. srpna, v sídle Latinskoamerické biskupské konference (CELAM) v Bogotě v Kolumbii a které skončí ve středu 20. srpna. Cílem je nabídnout podněty pro činnost CEAMA, která bude blíže místním církvím. Pracovní dny, které budou zakončeny závěrečným prohlášením, zahrnují slavnosti, duchovní momenty, skupinovou práci, rozhovory v Duchu, přičemž bude použita metoda „vidět, naslouchat, rozlišovat, jednat“.
Cíle setkání
Mezi perspektivami je znovu potvrzení role biskupů jako pastýřů místních církví a prvních odpovědných za synodalitu. K tomu se přidává potřeba identifikovat pokrok dosažený na synodální cestě od Synody pro Amazonii a od založení CEAMA. Na této cestě se také chce reflektovat nad impulsy a rezistencí, s nimiž se setkali, a sdílet zkušenosti, které pomohou zhodnotit cesty synodality, aby se pak dospělo ke konkrétním návrhům, které budou lépe artikulovány prostřednictvím CEAMA. Jedná se o příležitost k porovnání reality místních církví a k reflexi nad tím, jak může CEAMA přispět k procesům budování synodálního plánu pro církev v celé Amazonii.
CEAMA
Církevní konference Amazonie je výsledkem synody pro Amazonii, která v bodě 115 závěrečného dokumentu navrhuje „vytvořit biskupský orgán, který bude podporovat synodalitu mezi církvemi v regionu, pomáhat utvářet amazonskou tvář této církve a pokračovat v úloze hledání nových cest pro evangelizační misii, zejména s ohledem na návrh integrální ekologie, a tím posílit charakter amazonské církve“. Papež František poté požádal, aby se tento biskupský orgán konkretizoval v církevní konferenci. Od svého založení učinila CEAMA několik kroků k realizaci výsledků synody pro Amazonii. Za tímto účelem byly stanoveny postupy vycházející z některých pokynů obsažených v závěrečném dokumentu synody pro Amazonii a ve Snu o Querida Amazonia. Hlavní výzvou bylo přiblížit místní církve procesům rozvíjeným CEAMA.
Synodální cesta
Synodální procesy zahájené Synodem pro Amazonii byly prohloubeny Synodou o synodalitě, která vyzvala k dalšímu pokroku v eklesiologii společenství na osobní, komunitní a sociální úrovni. V této perspektivě, aniž by se zabývalo velkými pastoračními otázkami Amazonie – což bude úkolem Generální shromáždění CEAMA plánované na 18. až 21. března 2026 – je současné setkání v Bogotě etapou reflexe a rozlišování. Souhrnná zpráva z první části Synody o synodalitě v prvním bodě věnovaném „Synodalitě: zkušenost a porozumění“ uvádí CEAMA jako příklad a ukazuje, že Eklesiální konference Amazonie „je výsledkem synodálního misijního procesu v této oblasti“.