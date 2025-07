V Barceloně byl blahořečen marista Lycarion May, vychovatel chudých

Kardinál Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení, v sobotu 12. července předsedal v Barceloně beatifikační liturgii, při níž povýšil k úctě oltáře švýcarského řeholníka Lycariona Maye, vychovatele chudých ve Španělsku, umučeného během lidových nepokojů v roce 1909. Postulátor: Svědčil o evangeliu nikoli kázáním nebo přednáškami, ale blízkostí, dialogem a úctou.

Isabella Piro – Vatikán

„Abychom mohli jít do Pueblo Nuevo, musíme být připraveni obětovat svůj život.“ Takto se vyjádřil Lycarion May (vlastním jménem François Benjamin), maristický bratr, který byl dnes, v sobotu 12. července, blahořečen v Barceloně. Slavnostní obřad se konal v poledne v kostele sv. Františka Saleského a jménem papeže Lva XIV. mu předsedal kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení.

Ze Švýcarska do Španělska

„Pueblo Nuevo“, o kterém Lycarion mluvil, byla chudá čtvrť katalánského města, obývaná chudými a znevýhodněnými rodinami, kde tento řeholník působil jako vychovatel. Narodil se 21. července 1870 v Bagnes ve Švýcarsku a v osmnácti letech vstoupil do Institutu maristických bratří. Po obléknutí řeholního hábitu (15. srpna 1888), kdy přijal jméno Lycarion, byl poslán do Mataró v Katalánsku a po složení věčných slibů 15. srpna 1893 byl přeložen do komunity v Gironě, do první školy vedené maristy ve Španělsku.

Mučednická smrt

Po zkušenosti v Baskicku jako ředitel mateřské školy byl povolán zpět do Barcelony, aby založil a vedl školu Patronato Obrero de San José, která vznikla v Pueblo Nuevo. Vypuknutí lidového povstání vedlo k takzvanému „tragickému týdnu“ v Barceloně, kdy se obyvatelstvo vzbouřilo proti povinné vojenské službě vyhlášené španělskou vládou. Následovaly rabování a požáry kostelů, klášterů a katolických vzdělávacích institucí. V noci z 26. na 27. července 1909 byla škola maristických otců zapálena. Ráno 27. srpna byla na řeholníky spuštěna palba. Bratr Lycarion byl smrtelně zasažen a jeho tělo bylo zohaveno kameny a mačetami.

Vzpomínka postulátora beatifikační kauzy

„Byl umučen v konfliktním světě,“ vysvětluje vatikánským médiím postulátor, bratr Guillermo José Villarreal Cavazos, „ve světě podobném tomu našemu, plném konfliktů a válek.“ Duchovní odkaz bratra Lycariona lze podle něj shrnout do tří bodů: „Žil své povolání s důrazem na bratrství jako univerzální poslání a považoval se za bratra všech. Byl také velmi přítomným vychovatelem svých žáků a dokázal, že evangelium se nepředává především kázáním nebo přednáškami, ale blízkostí, dialogem a úctou. A konečně, mezikulturní rozměr: Lycarion byl Švýcar, který strávil svůj život ve Španělsku. Jeho život nás vybízí k tomu, abychom žili v mezikulturním prostředí a podporovali porozumění, smíření a mír.“