Ukrajinský biskup: „Pomáháme vojákům a rodinám uzdravit se z válečných traumat“

Monsignor Bohdan Manyshyn, pomocný biskup eparchie Stryi a vedoucí odboru vojenských kaplanů ukrajinské řeckokatolické církve na závěr synody v Římě představil různé iniciativy na podporu těch, kteří se vrátili z fronty nebo ztratili příbuzného: „Snažíme se připomínat, že i když se nám daří špatně, vždy můžeme pomoci těm, kteří jsou na tom hůře. Jsme to my, kdo tyto lidi potřebuje, a když jim sloužíme, vidíme, nakolik jsme křesťané.“

Svitlana Duchovyč – Vatikán

„Člověk, který prožil válku, se nikdy nevrátí domů jako dřív, ale může tuto hlubokou zkušenost proměnit v prožitek, který přinese mír.“ Monsignor Bohdan Manyshyn je pomocný biskup eparchie Stryi (na západě Ukrajiny) a vedoucí oddělení pro armádní kaplany Ukrajinské řeckokatolické církve. „Dnes jsme my kaplani, stejně jako dobrovolníci, lékaři a rodiny vojáků, těmi, kdo se nacházejí na demarkační linii mezi mírem a válkou, a musíme zajistit, aby si lidé válku neodnášeli s sebou domů“, řekl v rozhovoru pro vatikánská média na závěr biskupského synodu ukrajinské řeckokatolické církve, který se konal v Římě od 30. června do 10. července na téma Pastorační péče o rodinu v kontextu války. Biskup Manyshyn byl jedním z jeho účastníků. „Nezbytnou podmínkou pro doprovázení těchto rodin a dalších lidí v nouzi,“ zdůrazňuje, „je vědomí, že to my je potřebujeme: když jim sloužíme, můžeme vidět, nakolik jsme křesťané, jak blízko jsme Bohu, jak moc se cítíme milováni a jak umíme milovat.“

Projekty, iniciativy, vzdělávací kurzy

Mezi iniciativy Oddělení duchovní správy v armádě zaměřené na podporu rodin vojáků patří projekt Ženy hrdinů vedený Natalií Dubchak, která je sama někdejší vojákyně a matka vojáka padlého ve válce. Iniciativa zahrnuje vzdělávací kurzy a setkání, ale především vytváření komunit: již existuje více než dvacet sedm komunit těchto rodinných kruhů, rodin vojáků. „Hledáme metody a přístupy, jak těmto lidem pomoci, aby se zotavili z válečných ran, vzali si čas na překonání smutku a připomenuli si, že i když se nám daří špatně, vždy můžeme pomoci těm, kteří jsou na tom hůře. To nám pomůže se vzchopit,“ vysvětluje monsignor Manyshyn.

Sbírka darů na psychologické poradenství

Také eparchie se snaží nabídnout podporu rodinám vojáků, kteří zmizeli nebo padli v boji, pokračuje ukrajinský biskup: „V roce 2016 jsme zahájili postní iniciativu, jejímž cílem je shromáždit dary do fondu, z něhož poskytujeme pomoc, včetně psychologického poradenství pro dospělé a děti. Vedeme podpůrné skupiny, organizujeme poutě. Je důležité, aby příbuzní vojáků cítili, že jejich oběť nebyla zbytečná, že někdo stojí při nich a říká: ‚Chceme vstoupit do vašeho života a chceme se podílet na vaší oběti. Oběti, která není marná.“

Dát bolesti smysl

Pro ty, kteří ztratili své blízké, je zásadní dát bolesti smysl, zdůrazňuje monsignor Manyshyn: „Nikdo nemůže uniknout utrpení, ale člověk, pro kterého je víra vztahem s Bohem, se může připravit na překročení prahu naděje, jak říkal Jan Pavel II., a poté prahu věčnosti.“ „Každé utrpení je zrozením něčeho nového,“ vysvětluje ukrajinský biskup, „ale my musíme najít jeho smysl. Pokud tak neučiníme, upadneme do zoufalství. I když nemáme odmítat to, co je lidské, protože Bůh nás stvořil s emocemi, slzami. Období, které Ukrajina prožívá, je obdobím smutku a my musíme být schopni ho prožít. Je však zásadní nenechat samotné ty, kteří prožívají ztrátu, musíme jim poskytnout podporu. Velmi často stačí prostě být přítomni.“