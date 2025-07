Tisková konference patriarchů Pizzabally a Teofila po návštěvě Gazy

„Viděli jsme zkázu, ale také mnoho lidskosti“.

Roberto Cetera – Jeruzalém

„Gaza: místo zkázy, ale také velké lidskosti.“ Takto se vyjádřili latinský patriarcha Jeruzaléma, kardinál Pierbattista Pizzaballa, a pravoslavný patriarcha Jeruzaléma, Teofil III., na tiskové konferenci, která se konala dnes dopoledne, v úterý 22. července, v auditoriu Notre Dame v Jeruzalémě.

Oba patriarchové se po návratu z pastorační návštěvy křesťanské komunity v Gaze, která byla minulý čtvrtek zasažena izraelským útokem, při němž zahynuli tři lidé a deset bylo zraněno, setkali s novináři, aby informovali o výsledcích své krátké cesty. Setkání se zúčastnilo přes sto novinářů a televizních štábů z celého světa, kteří se zvláště zajímali o aktuální situaci v Pásmu, protože, jak je známo, izraelská vláda médiím přístup do palestinské enklávy zakázala.

Setkání bylo zahájeno krátkým filmem, který ukázal situaci zkázy a devastace, která postihla celé území, a poté následovaly úvodní projevy obou patriarchů. „Gaza je zemí zraněnou dlouhotrvajícím utrpením a proniknutou pláčem svého lidu,“ zahájil Teofil. „Vstoupili jsme jako služebníci trpícího těla Kristova, kráčeli jsme mezi zraněnými, vysídlenými, truchlícími lidmi a věřícími, kteří si i v agónii zachovávají svou důstojnost.“ Poté pokračoval: „Ocenili jsme jejich svědectví, které je zároveň svědectvím hlubokého utrpení, ale i nezměrné naděje.“ Pravoslavný patriarcha nakonec vyzval mezinárodní společenství, aby pozvedlo hlas: „Mlčení tváří v tvář trpícím je zradou vlastního svědomí. A mocným připomínáme slova Páně: ‚Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť budou nazváni Božími syny‘.“ Přímo dětem v Gaze pak řekl: „Vězte, že církev zůstává po vašem boku.“

Záběr z tiskové konference (AFP or licensors)

Kardinál Pizzaballa vyprávěl o některých momentech návštěvy: „Kráčeli jsme v prachu trosek, všude, na dvorech, v ulicích i v uličkách. A na plážích jsme viděli tisíce stanů, které se staly domovem těch, kteří přišli o všechno. Rodiny, které ztratily pojem o čase stráveném v exilu a které nevidí naději na návrat. Děti mluví a hrají si, aniž by mrkly okem, protože si již zvykly na hluk bomb.“ Nicméně, jak zdůraznil, „setkali jsme se s něčím hlubším: s důstojností lidského ducha, který se odmítá vzdát. Matky připravují jídlo, zdravotní sestry s láskou ošetřují zraněné a lidé všech vyznání se stále modlí k Bohu, který vidí a nezapomíná.“

„Kristus není v Gaze nepřítomný,“ řekl dále Pizzaballa. „Je tam ukřižován, mezi zraněnými, pohřben pod troskami a přítomen v každém skutku milosrdenství, jako svíčka ve tmě, každá ruka natažená k trpícím.“ Kardinál zdůraznil, že „naše mise v Gaze nebyla určena pro konkrétní skupinu, ale pro všechny. Naše nemocnice, školy, útočiště a kostely jsou pro všechny: křesťany, muslimy, věřící i nevěřící, uprchlíky a děti.“ A k pomoci řekl: „Není jen nezbytná, je otázkou života a smrti. Hlad je morálně nepřijatelným a neospravedlnitelným ponížením.“ Na závěr potvrdil „naše odhodlání usilovat o spravedlivý mír, který nezahojí rány, ale promění je v moudrost, a hledat bezpodmínečnou důstojnost a lásku, která překračuje všechny hranice“.

Poté oba patriarchové odpověděli na několik otázek přítomných novinářů. „Dnes je Gaza zemí bez zákona,“ prohlásil Pizzaballa v reakci na konkrétní otázku ohledně situace, kterou mohl během tří dnů ve farnosti Svaté rodiny pozorovat. A pokud jde o oznámených 500 tun pomoci, které mají být do pásma dopraveny, upřesnil, že „dohoda již existuje, dostali jsme povolení. Nyní však připravujeme logistiku, což, jak si dokážete představit, není jednoduché. Doufáme, že brzy budeme moci zahájit expedici.“ „Jedna věc, která mě zvláště zaujala,“ dodal k italsky mluvícím novinářům, „je, že lidé, s nimiž jsem hovořil, vždy používali přítomný čas: „Mám obchod“ nebo „mám dům“, jako by chtěli překonat zkázu, která je postihla.“

Patriarcha Teofil v rozhovoru pro „L’Osservatore Romano“ řekl: „Bylo to poprvé, co jsem od začátku války vstoupil do Gazy. Viděl jsem obrazy hlubokého smutku. Je třeba zintenzivnit modlitby a naději, aby tato katastrofa skončila.“