Řeholnice na Haiti pomáhají zmírňovat utrpení svého národa

Řeholnice na Haiti zasvětily svůj život poskytování zdravotní péče, vzdělávání a psychologické podpoře místních lidí. Sestra Maria Marthe Placius prožívá svůj zasvěcený život s důvěrou, že i když je její pomoc malá, Bůh ji může znásobit a proměnit utrpení v naději a zázraky.

Sestra Elaine Castro Matheuz

Řeholnice se staly nadějí pro haitský lid, žijící v krajně obtížné situaci. Haiti čelí hlubokým problémům, jako je extrémní chudoba, přírodní katastrofy, násilí, deportace a krize ve zdravotnictví, která postihuje celé obyvatelstvo. Naléhavá potřeba lékařské péče, vzdělání, psychologické podpory a humanitární pomoci roste a řeholnice se věnují naplňování těchto potřeb, nabízejí nejen léky a jídlo, ale také lásku a důstojnost. V tomto prostředí působí sestra Maria Marthe Placius, jejíž příběh je příkladem práce mnoha řeholnic, které každý den dávají vše z lásky ke svému lidu.

Naše misie vznikla z výzvy: „Vy jim dejte jíst“

Poslání sestry Marie Marthe Placius začalo jednoduchou Ježíšovou výzvou: „Vy jim dejte jíst“. Tato slova se stala ozvěnou hluboké zranitelnosti jejího lidu. Z oblasti Croix des Bouquets v Port-au-Prince odpověděla jako učedníci: „Máme tu jen dva chleby a pět ryb... Nemám toho moc, ale Bůh může působit a rozmnožit to, co jsem ochotna mu nabídnout pro uskutečnění jeho díla.“

Sestra Maria Marthe ve svém upřímném svědectví řekla: „Bála jsem se, že budu nečinně stát a nepřinesu žádnou útěchu svým lidem, kteří trpí a volají o pomoc.“

Uprostřed chaosu vrací soucitný Boží pohled člověku jeho důstojnost a utváří nový oděv spásy, který si nese v sobě a který rodí naději. Prostřednictvím komunitní služby misie „se nám daří udržet naše dílo při životě a překonat strach ze smrti a únosů. Toto cítíme jako dominikánské milosrdné sestry Zasvěcení Panny Marie. Navíc jako Haiťanky cítíme, že je naší povinností žít a zemřít v boji za pomoc lidem v době, kdy nás nejvíce potřebují. Hlavním cílem našich misií je hlásat Ježíše Krista“, dodala.

Misie sester v klinice Saint Esprit na Haiti

Nabídnout to málo, co máme

Podle Ježíšova příkladu se sestra Maria Marthe snaží naplňovat své poslání neustálým šířením lásky a péče. Svoji službu vykonává ve zdravotnických a vzdělávacích centrech, kde pečuje o nemocné a věnuje se preventivní činnosti. V klinice Saint Esprit poskytuje „pediatrickou péči, externí poradenství pro všechny skupiny obyvatel, včetně těhotných žen, prenatální a perinatální poradenství, pediatrickou péči a výživový program pro děti“. V současné době nemají dostatek potravin na podporu tohoto programu, ale starají se o 125 dětí. Provádějí také očkovací kampaně, péči o diabetiky, hypertoniky, rehabilitační terapii a pomáhají těm, kteří potřebují invalidní vozík nebo chodítko, čímž usnadňují pomoc lidem s tělesným postižením a přispívají k udržení rehabilitačního programu.

V této souvislosti sestra Maria Marthe uvedla: „Máme ještě jedno pediatrické centrum zaměřené na péči o děti, jejich růst a vývoj. Kromě toho provozujeme mateřskou školu a vzdělávací stipendijní programy, které umožňují dětem z nízkopříjmových rodin přístup ke školní docházce.“

Stejně tak sestry působí ve „Škole Marie Poussepin“, kde se děti učí nejen číst a psát, ale také vážit si života, důstojnosti a míru. Sestra Maria Marthe zdůraznila, že „v rámci výchovy dětí v mateřské škole je učíme hodnotě života prostřednictvím her a vzdělávacích aktivit. Snažíme se také motivovat rodiny, aby žily podle hodnot, které mohou změnit jejich vztah k násilí, a podporujeme úctu k životu a kulturu péče.“

Lékařská péče, vzdělávání, doprovázení rodin a neustálá přítomnost uprostřed utrpení představují dvojí poslání misie: nabídnout to málo, co máme, s důvěrou, že Bůh to promění v mnoho.

Povolání uprostřed nebezpečí

Sestra Maria Marthe se podělila o to, jak po pečlivém zvážení opustila vše, aby se vrátila do své vlasti a sloužila svému lidu. I když musela čelit strachu a nejistotě, přiznala: „Díky modlitbám a podpoře své komunity jsem na misii a zatím se mi nic nestalo.“ Ve svém srdci má jistotu, že její oběť, jakkoli malá se může zdát, se stále znásobuje.

Naděje se násobí

Příběh sestry Marie Marthe je konkrétním důkazem toho, že stejně jako při rozmnožení chlebů může Bůh vzít naše skromné dary a proměnit je v zázraky lásky. Misie řeholnic na Haiti je nepochybně hmatatelným znamením Království, které Ježíš ohlašoval: kde je láska, tam může Bůh učinit mnoho, protože skutečné rozmnožení pochází z důvěry v Něho a z Jeho milosti, která uzdravuje a zachraňuje.