Františkánské sestry na Ukrajině přinášejí pokoj a radost vprostřed utrpení a nejistoty

Ve městě Kryvyi Rih, ležícím v obléhané oblasti Dněpropetrovsk na Ukrajině, přinášejí Františkánské sestry Misionářky Panny Marie (FMM) pokoj a radost místní komunitě. Mezi neúprosnými zvuky sirén leteckých útoků a každodenními obtížemi válečného konfliktu neúnavně podávají jídlo chudým, podporují místní děti a prostřednictvím hudby jim přinášejí chvíle útěchy.

Vatican News

Vprostřed probíhající války ztělesňují Františkánské sestry Misionářky Panny Marie na východní Ukrajině své františkánské charisma tím, že přinášejí pokoj do prostředí poznamenaného nepokoji a nespravedlností. Navzdory nejistotě každodenního života, neustálé hrozbě nebezpečí a únavě způsobené sirénami leteckých útoků zůstávají pevné ve svém poslání. „V současné době je zde mnoho potřeb na různých úrovních, od základních lidských potřeb až po duchovní, emocionální a psychologickou podporu. Hrozby a neustálé ohrožení života válkou způsobují mnoho nedostatků mezi dětmi, mladými lidmi, vojenským personálem a jejich rodinami, mezi seniory…A tento seznam se s pokračující válkou stále rozšiřuje,“ sdělila sestra Yana Chop, jedna z františkánských misionářek Panny Marie ve městě Kryvyi Rih. „Nyní je čas důvěřovat Bohu a přinášet pokoj konkrétním místům a lidem.“

Sestry FMM spolupracují s farností Nanebevzetí Panny Marie, kterou vedou misionáři z La Salette. V rámci tohoto partnerství dvakrát týdně funguje kuchyně pro potřebné, která poskytuje teplé jídlo 150 lidem. „Teplá polévka je někdy jediným jídlem dne pro některé lidi, kteří žijí na ulici,“ uvedla sestra Yana.

Sestra Renata a sestra Yana při podávání oběda chudým (©Sr. Yana Chop)

Kromě materiální pomoci poskytují sestry duchovní a psychologickou podporu lidem postiženým válečnými traumaty. Organizují modlitby, společenská setkání a individuální rozhovory, pomáhají lidem najít naději a pocit bezpečí v těžkých chvílích. V rámci své farnosti pracují v sakristii, při liturgii a katechezi pro děti, mládež a dospělé. „Dvakrát týdně k nám chodí na společné aktivity děti z farnosti, které pocházejí z nefunkčních rodin a rodin uprchlíků. Je tu čas na společné jídlo, podpůrné aktivity a katechezi, kde můžeme společně poznávat Boha,“ pokračovala sestra Yana.

Sestra Malgorzata s dětmi během výtvarné výchovy

Hudba vprostřed války

Hudba hraje zvláštní roli v přinášení naděje, pokoje a duchovní podpory lidem. Sestry věří, že hudba pomáhá překonat osamělost, budovat společenství a nacházet vnitřní pokoj v krizových chvílích. V těžkých podmínkách války a chudoby se hraní na hudební nástroje a zpěv stávají formou modlitby a naděje i připomínkou, že v každodenním životě stále existuje dobro a krása,“ vysvětluje sestry. Hudební iniciativy ve farnosti Kryvyi Rih přesahují rámec místní komunity: jejich poselství se šíří ještě dál díky sdílení nahrávek online. Sestra Yana zdůraznila: „Koncerty a společný zpěv jsou nahrávány a zveřejňovány na ukrajinských sociálních sítích naší kongregace, aby se dostaly k těm, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit, zejména k seniorům, nemocným a uprchlíkům rozptýleným po Ukrajině i v zahraničí.“

Sestry FMM věří, že hudba se může stát mostem, který spojuje lidi v modlitbě a naději, bez ohledu na to, kde se nacházejí. „V těžkých časech, zejména za válečných podmínek, poskytují tyto online přenosy duchovní podporu, posilují pocit sounáležitosti a umožňují lidem zůstat v kontaktu s církví a evangeliem,“ uvedla sestra Yana. „Je to jednoduchý, ale velmi účinný nástroj evangelizace a solidarity. Pro nás sestry je velkou radostí společně muzicírovat v komunitě, protože to máme velmi rády.“

Sestry během hudební zkoušky před farní slavností (©Sorella FMM)

Nepochybně existuje v každodenním životě mnoho příležitostí, jak přinést ostatním lidem pokoj. Sestry FMM zdůrazňují, že lze začít nejjednodušším gestem, jako je úsměv, který může někomu rozjasnit den a vzbudit novou naději uprostřed válečných útrap. „Každodenní důvěra v Ježíše, který je pravým Pokojem, je velmi cenná a důležitá,“ uzavřely sestry. „Jen On, vzkříšený Pán, nás může naučit žít, sloužit na tomto místě a stát se Jeho svědky! Je to Bůh, který neopouští svůj lid, ale je s ním v každém okamžiku.“