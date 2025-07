Dopis z Gazy: „Prosíme Boha o mír“

Zatímco Suhail Abo Dawood – mladík, který spolupracuje s vatikánským listem Osservatore Romano a byl zraněn při izraelském útoku na kostel Svaté rodiny v Gaze – je stále v nemocnici v Ašdodu, další mladí lidé z této katolické farnosti v Pásmu nám píší o tvrdé každodenní realitě, vyvolané válkou. Jako například patnáctiletý Zaher Farah.

Zaher Farah

Čtvrtek 17. července je datum, na které nikdy nezapomenu. Kolem 10:15 ráno jsme uvnitř kostela uslyšeli strašlivý a silný hluk. Nečekal jsem, že bude bombardována hlavní budova.

Nemohl jsem tomu uvěřit, a nemohl jsem tomu věřit, ani když jsem viděl několik farníků ležet na zemi a krvácet.

Farníci se snažili zachránit lidi a kontaktovat nemocnici al-Ahli, aby poslali první pomoc. První pomoc byla na cestě.

Přečtěte si také 18/07/2025 Bombardování lidí a globalizace lhostejnosti Útok na kostel v Gaze a absurdní eskalace války

Mezi zraněnými byl Suhail Abo Dawood, který zasvětil svůj život Kristu. Šířil mír, pomáhal mnoha lidem, miloval lidi a každý den se modlil. Mohu říci, že šířil a šíří lásku mezi lidmi. Viděl jsem ho zraněného. Byl v hrozném stavu. Není mu víc než 20 let. Je to můj nejlepší přítel a bratr. Prosíme Boha o jeho brzké uzdravení. Měli jsme i mnoho dalších zraněných, jako například Saad Issa Salama. Byl to laskavý muž, který respektoval ostatní a miloval lidi. Byl zraněn na srdci a nyní je s Ježíšem v nebeském království.

Carlos, malý chlapec, byl zraněn na noze, ale jeho stav nebyl vážný. Najib Tarazi utrpěl zranění na zádech, které se rozšířilo do plic. Je stále v nemocnici pod dohledem lékařů. Je tam také otec Gabriel, který byl také zraněn, ale přesto objímal Suhaila ležícího na zemi a snažil se ho utěšit a zakrýt mu rány.

Přečtěte si také 20/07/2025 Papež vyzývá k ukončení 'barbarství' v Gaze Po nedělní modlibě Anděl Páně papež Lev vyjádřil smutek nad smrtí tří obyvatel Gazy, kteří zahynuli při útoku na katolickou farnost Svaté rodiny v Gaze. Podle něj se jedná pouze o ...

Pan Elias Ashhaibar byl také zraněn na noze. A jsou i další, kteří byli zabiti: Najwa Abu Daoud (Suhailova babička), Foumi Ayyad a, jak jsem již řekl, Saad Salama. Prosíme Boha, abychom mohli žít v míru a aby válka co nejdříve skončila, a rád bych vám poděkoval.