Castel Gandolfo očekává papeže Lva XIV.

Od neděle 6. července do neděle 20. července stráví papež letní dovolenou v papežské rezidenci v Castel Gandolfu, obci vzdálené 25 kilometrů od Říma. „Jsme nesmírně šťastní, je to událost, která má ohlas po celém světě,“ prohlásil pro vatikánská média farář místní papežské farnosti, kde bude papež příští neděli sloužit mši.

„Jsme nesmírně šťastní.“ Don Tadeusz Rozmus, farář papežské farnosti sv. Tomáše z Villanovy v Castel Gandolfu, vyjadřuje ve vatikánských médiích radostné očekávání papeže Lva XIV. ze strany obyvatel obce vzdálené 25 kilometrů od Říma. Dnes, v neděli 6. července, v 16.30 je totiž plánován papežův odjezd do Castel Gandolfa, kde stráví letní odpočinek až do 20. července, s dalším krátkým pobytem plánovaným na polovinu srpna, od 15. do 17. 8.

Od chvíle, kdy se tato zpráva rozšířila, se všichni zaměstnanci letní papežské rezidence v Castel Gandolfu – od „vatikánských struktur“ přes „papežské služby“ až po „muzea“ – snaží o co nejlepší přípravu na přijetí papeže. „My jako farnost se staráme o liturgickou stránku, protože za týden budeme hostit papeže v našem kostele zasvěceném svatému Tomášovi z Villanovy, který byl augustiniánem stejně jako papež Lev,“ vysvětluje don Rozmus. V neděli 13. července v 10 hodin bude papež sloužit mši v této farnosti. „Jsou zde také služby, které dohlížejí na bezpečnost,“ dodává polský kněz.

Očekává se větší počet turistů

Zdůrazňuje také, že zájem o příjezd Lva XIV. je obrovský. „Vidím to v e-mailech a telefonátech, které dostávám, v žádostech o účast na mši nebo v dotazech, jak to všechno bude probíhat,“ říká don Tadeusz. „Nevím, jak lidé získali moje kontakty, ale dostávám telefonáty s dotazy ze Spojených států a Austrálie. Je zřejmé, že příjezd papeže má velký ohlas po celém světě. I místní kurie dostává obrovské množství žádostí.“

Nejen odpočinek

„Castel Gandolfo není jen místem odpočinku“, vysvětluje farář, a to i přes zvláštní mikroklima vytvořené vulkanickým jezerem, blízkostí moře a nadmořskou výškou asi 500 metrů, díky čemuž je průměrná teplota o 5 až 6 stupňů nižší než v Římě. „Papež sem přijíždí také proto, aby pracoval v jiném prostředí: připravuje encykliky, pořádá schůzky a dělí si čas mezi odpočinek a práci.“