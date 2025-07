Benediktinky vrací důstojnost seniorům v Keni

Benediktinky z řádu Panny Marie milosrdné a slitovné se snaží oslovit seniory prostřednictvím svých každodenních skutků milosrdenství, obětavosti a neochvějné víry. Přinášejí naději, radost a důstojnost seniorům v domově pro seniory sv. Kateřiny a v odlehlých vesnicích oblasti Mundika v Keni.

Sestra Michelle Njeri, OSF

Domov pro seniory sv. Kateřiny, který se nachází v Mundice v diecézi Bungoma, byl založen benediktinkami z řádu Panny Marie milosrdné a slitovné, aby se staraly o rostoucí počet potřebných seniorů v této oblasti.

Sestra Beatrice Odinyu, regionální představená pro východní Afriku, se podělila o další informace o péči o seniory. „Naším posláním je péče o chudé seniory,“ řekla. „V duchu naší zakladatelky jsme podněcovány soucitem a sloužíme starým a opuštěným lidem.“

Apoštolát v Mundice začal v roce 1990 péčí o seniory v jejich domovech, ale s rostoucím počtem potřebných lidí otevřely sestry v roce 2020 rezidenční domov.

Kvůli pandemii Covid-19 a aby se mohly lépe starat o seniory, postavily sestry ve svém klášterním komplexu nový domov, který pojmenovaly Dům svaté Kateřiny pro seniory. Tento domov je útočištěm naděje, klidu a pohodlí a v současné době v něm žije sedmnáct žen a šest mužů.

Kromě domova mají sestry také program osvěty, v jehož rámci se starají o chudé a seniory v oblasti Mundika a okolí.

V programu osvěty pečují o šedesát seniorů, navštěvují je ve vesnicích a zajišťují jejich základní životní potřeby.

„Jednou za měsíc spolupracujeme s místními motocyklisty boda boda v našem poslání pečovat o seniory, přičemž spoléháme na jejich mobilitu a soucit,“ vysvětlila sestra Odinyu. „Najímáme je, aby přepravovali seniory do našeho bývalého domova, kde jim ve spolupráci s Busia Referral Hospital poskytujeme jídlo a základní lékařskou péči. Motocyklisté jsou našimi očima v komunitě: hlídají, upozorňují nás, když se senior necítí dobře, a zajišťují, aby všichni dorazili v pořádku na své prohlídky“.

Stephen Etiang, mladý motocyklista boda boda, se podělil o své zkušenosti ze spolupráce se sestrami.

„Dbáme na to, aby senioři dorazili včas na měsíční jídlo a lékařskou péči,“ řekl. „Sestry nám platí za každou jízdu a v období dešťů, kdy jsou silnice ve špatném stavu, nám dokonce zvyšují obvyklou sazbu. Jsme vděční za to, co dělají pro naše seniory a pro celou komunitu.“

Benediktinky dávají motocyklistům boda boda jídlo, které rozvážejí seniorům ve vesnici

Paní Risper Onyango, vedoucí kliniky v Busia Referral Hospital, uvedla: „Díky úsilí benediktinek sem každý měsíc jezdím poskytovat péči seniorům. Sleduji stávající případy, zabývám se novými žádostmi, přezkoumávám a předávám specializované případy. Některé základní testy můžeme provést zde, ale další problémy předáváme do naší hlavní nemocnice. Jak bych si přála, abychom zde v budoucnu mohli zřídit laboratoř a přivést více personálu, který by poskytoval psychosociální podporu.“

Gaudence Opiyo, jedna z žen, kterým benediktinky pomáhají, vyjádřila svou vděčnost: „Jsem sestrám vděčná; pomáhají mi už mnoho let, od roku 2003 až dodnes. Když jsem nemocná, starají se o mě. Jako starší lidé často umíráme brzy, protože se o nás nikdo nestará. Děkujeme Bohu za dar těchto sester, našich dcer, které se o nás starají.“

Pan Joseph Sabatia, který je také v péči sester, hovořil emotivně o soucitu sester: „Sestry mají milosrdného ducha; Bůh je v nich. Obětují se, aby nám pomohly; kéž by se tímto jejich příkladem nechalo inspirovat mnoho lidí a připojilo se k nim, aby nás podporovali.“

Navzdory úspěchům v péči o staré a chudé lidi měly sestry také své těžkosti, jak se podělila sestra Odinyu: „Není snadné starat se o staré lidi; mají za sebou své osobní životní zkušenosti. Někteří přišli jako alkoholici; snažíme se jim radit a vydat se s nimi na cestu. Jiní se cítí osamělí, opuštění nebo mají nevyřešené problémy. V tom všem je podporujeme s Boží milostí“.

Benediktinská sestra se seniory žijícími v domě sv. Kateřiny

Sestra Odinyu také vzpomněla na těžkou zkušenost, kdy se významný dárce, který podporoval jejich práci, stáhl ze země. „Pamatuji si den, kdy jsme se dozvěděly o odchodu tohoto dárce. Na chvíli jsme byly jako paralyzované. Jak říct starému člověku, který nemá kam jít, že zítra možná nebudeme mít co jíst?“ Sestry se proto začaly modlit a přemýšlet, co dělat: co mohou udělat vlastníma rukama, jaké mají dovednosti. „Místo toho, abychom zavřely dveře, jsme jako sestry zahájily projekty, které nám přinášejí příjem. V současné době se věnujeme pečení chleba, výrobě svíček, šití, provozujeme malý obchod a pěstujeme plodiny. Každý vydělaný šilink používáme na jídlo, oblečení a péči o seniory v domově a v jejich domech ve vesnicích.“

Sestry tvrdě pracují, aby mohly pokračovat ve službě seniorům, ale potýkají se se sezónními problémy, zejména během sucha. „Máme půdu a studnu, ale chybí nám solární čerpadlo a zásobník na vodu. To by nám pomohlo pěstovat více plodin a zajistit dostatek jídla pro seniory, o které pečujeme,“ říká sestra Odinyu.

Benediktinky vstávají každý den s nadějí, poháněny posláním, aby žádný starý člověk v jejich péči neměl hlad, necítil se nemilovaný nebo opuštěný. S rukama opotřebovanýma prací a srdcem zakořeněným ve víře s radostí pokračují v navracení důstojnosti těm, na které společnost často zapomíná.