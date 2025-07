Arcibiskup Kulbokas: Útoky na Kyjev jsou čím dál častější, byla poškozena i nunciatura

Nuncius na Ukrajině komentuje aktuální situaci v ukrajinském hlavním městě, kde dopadly desítky ruských raket, a to i v čtvrti, kde se nachází apoštolská nunciatura: „Na vlastní oči jsem viděl a slyšel, že některé drony kroužily přímo nad nunciaturou a domy. Nevím, co hledaly. Slyšeli jsme několik výbuchů, dva z nich velmi blízko. Naše budova utrpěla škody na střeše, garáži a provozních prostorách.“

Svitlana Duchovyč – Vatikán

Apoštolská nunciatura v Kyjevě je jednou z mnoha budov, které byly zasaženy při masivním ruském útoku dronů a balistických raket na ukrajinské hlavní město v noci z 9. na 10. července. Byly slyšet silné výbuchy, vypukly požáry a byly hlášeny oběti. Poškozena byla také budova papežského zastupitelství ve čtvrti Shevchenkivskyi. O situaci na místě informoval vatikánská média nuncius, arcibiskup Visvaldas Kulbokas.

Excelence, jaká je situace ohledně bombardování Kyjeva?

Útoky na město se stále zintenzivňují, jsou mnohem častější a intenzivnější než útoky v posledních třech letech – byť byly také intenzivní, I dnes v noci a v časných ranních hodinách dopadly desítky raket a dronů. Znepokojující je, že je vidět, že drony míří na civilní čtvrti. Na vlastní oči jsem viděl a slyšel, že některé drony kroužily přímo kolem nunciatury a domů. Nevím, co hledaly. Slyšeli jsme několik výbuchů, dva z nich byly velmi blízko. Také jsem si prohlédl škody na civilních domech: jeden asi 70 metrů, druhý asi 90 metrů daleko. I naše budova utrpěla škody, a to jak na hlavní budově – na střeše, tak na garáži a provozních prostorách. Nasbírali jsme asi deset poměrně velkých střepin a myslím, že to byl spíše dron než raketa. Lidé jsou v pořádku, neutrpěli jsme žádné zranění. Ale samozřejmě je to šokující, když vidíte výbuchy v bezprostřední blízkosti. Nunciatura se nachází v centrální čtvrti hlavního města... Budova stojí ve čtvrti zvané Shevchenkivskyi, která je velmi rozlehlá. Nachází se zde mnoho ambasád. Statistiky říkají, že se jedná o nejvíce zasaženou čtvrť, pokud nepočítáme města v blízkosti frontové linie, jako jsou Záporožje, Charkov, Cherson, Oděsa a Sumy. Po těchto městech je tedy čtvrť Shevchenkivskyi v Kyjevě nejvíce zasaženou částí celé Ukrajiny, a to jak počtem raket, tak dronů. Některé dopadají jen několik set metrů daleko, ale dnes v noci několik z nich dopadlo velmi blízko. Nevíme, kolik je obětí, protože tyto údaje se někdy dozvíme až po jednom, dvou nebo třech dnech, ale každé ráno při mši svaté se modlíme za všechny případné oběti. To samozřejmě způsobuje řadu obtíží: například i dnes se naši spolupracovníci opět nedostali včas do práce, protože není možné se pohybovat, silnice musí být uklizeny od velkého množství trosek a střepin. To vše nás samozřejmě vede k ještě intenzivnější modlitbě, abychom prosili Boha, aby nám daroval mír, pokud ho lidé nedokážou dosáhnout.

Představuji si, že po tak těžké noci je těžké zvládnout denní povinnosti...

Určitě během dne energie značně ubývá. Mimochodem, právě v těchto dnech navštívila nunciaturu generální představená řeholnic, které u nás pracují, doprovázená několika poradkyněmi. I ony prožily bezesnou noc. Patří ke Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincence. Na Ukrajině byla kongregace založena 8. června 1926 metropolitou Andrejem Šeptyckým jako východní větev stejnojmenné kongregace založené v Belgii. Jejich generální dům se nachází ve Lvově a komunita tří řeholnic spolupracuje s naší nunciaturou, za což jsme velmi vděční. Dnes v noci jsme také hostili nově zvoleného biskupa latinské církve v Kamianets-Podilskyi [monsignor Edward Kava, OFM Conv, pozn. red.]. Střepiny, které zasáhly budovu, dopadly jen pár metrů od mého pokoje a od místnosti, kde byl ubytován tento biskup. Když slyšíme tak silné výbuchy, není možné spát, a proto jsme šli dolů, protože musíme být připraveni opustit budovu, pokud začne hořet. Zůstat v horních patrech by bylo příliš riskantní, protože by nebylo možné včas opustit budovu, jak se to stává ve všech civilních domech, když jsou zasaženy. Pro ty, kteří přežijí, je problémem opustit domy včas, protože drony kromě tlakové vlny následující po výbuchu mají také hořící palivo. Navíc dnes i v posledních dnech není možné otevřít okna, protože celé město hoří, hoří toxický materiál z paliva raket a dronů. Několik hodin je velmi nebezpečné dýchat vzduch ve městě.

Intenzita bombardování se tedy zvýšila...

Útoky na město Kyjev byly vždy časté [od začátku rozsáhlé invaze, pozn. red.], ale lze říci, že v letech 2023–2024 byly spíše periodické. Byly velmi intenzivní právě na začátku rozsáhlé války, tedy v únoru a březnu 2022, a nyní – od konce května, po celý červen a začátek července – se intenzita výrazně zvýšila, a to jak co do četnosti útoků různých typů raket a dronů, tak i co do jejich počtu. Například, pokud se nemýlím, jen co se týče dronů, výbuchy následovaly jeden po druhém v rozmezí tří hodin. Pak přiletěly rakety. Tři hodiny znamenají, že slyšíte proletět dron a pak se ten samý dron vrací a vy nevíte, jaký cíl hledá, protože ho slyšíte přímo nad hlavou. Pak další a pátý, desátý, dvacátý, třicátý... je to nepřetržité. Pak jsou slyšet výbuchy a všechno je velmi intenzivní. Nezbývá než se modlit... Samozřejmě, tato situace mě vede k tomu, abych všechny poprosil o modlitbu: mám velkou důvěru v naši modlitbu. My, kteří se modlíme, možná nejsme hodni této Boží milosti, ale v tomto jubilejním roce se svěřujeme Jeho milosrdenství, a proto vyzývám všechny, aby se modlili, i ty, kteří se považují za nehodné, kteří se domnívají, že nemají silnou modlitbu: všichni společně spojme své modlitby a prosme, opakujme tuto prosbu Bohu, aby nám dal mír. Vyzývám všechny, aby se připojili k této modlitbě.