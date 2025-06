V syrském Turecku s živou církví toužící po jednotě

První část reportáže, která ve spolupráci s asociací Amici del Medio Oriente (Přátelé Blízkého východu) přibližuje málo známou křesťanskou komunitu, jejíž hrdinská víra se utvářela již od 2. století. Tato komunita, třetí plíce křesťanství, byla průkopnicí evangelizace na Dálném východě. Ačkoli je dnes počet jejích členů velmi malý, praktikuje konkrétní ekumenismus. Syrský pravoslavný biskup Özmen: „Věříme v Ježíše, mluvíme různými jazyky, ale jsme jedno. Zapomnělo se, že mír začíná v srdcích.“

„Jak velký přínos nám dnes může dát křesťanský Východ!“

Takto se vyjádřil Lev XIV. v jedné ze svých prvních promluv po zvolení, a to 14. května při příležitosti Jubilea východních církví, v níž zdůraznil potřebu obnovit smysl pro tajemství, který je v východních liturgiích tak živý. Je to neocenitelné dědictví, které se s postupem generací ztrácí, přiznává augustiniánský papež. Abychom jej zachovali a mohli z něj čerpat, je třeba jej poznat. Přímým způsobem je navštívit místa, kde historie promlouvá skrze kameny tisíciletých budov (zničených, přestavěných, někdy změněných v účelu použití) a živými kameny těch, kteří tam žijí, kteří tam žili a byli nuceni odejít, a těch, kteří se vrátili. První část tohoto příběhu je publikována dnes, v den výročí úmrtí monsignora Luigiho Padoveseho, apoštolského vikáře Anatolie, který byl 3. června 2010 zavražděn v Iskenderunu svým řidičem. Zůstává po něm nesmazatelná vzpomínka na jeho oddanost službě mezináboženskému dialogu a pokojnému soužití.

Fascinace jednou z nejméně prozkoumaných tváří Turecka

S asociací Amici del Medio Oriente (AMO), založenou v roce 2007 biskupem Paolem Bizzetim SJ, bývalým apoštolským vikářem Anatolie a dosud předsedou Caritas Anatolia, je pouť do syrské části Turecka příležitostí k objevování jedné z nejméně prozkoumaných tváří země, která byla ještě před několika lety daleko od turistických tras a dodnes je málo známá. Je to rozměr tvořený odolností a obětavostí, spiritualitou a podnikavostí, kde církev s velkým hrdinstvím udržela architektonická díla a křesťanství, které se zde usadilo již v pradávných dobách a může se pochlubit živou tradicí, i když je počet věřících skromný. Půvab této oblasti zvané Tur 'Abdin (hora služebníků) v jihovýchodní Turecku je okouzlující. Pro uši cestovatelů jej překládá Murat Kuyucuklu, zkušený turecký průvodce, muslim, který upřímně váží křesťanskou přítomnost v minulosti i současnosti. Při cestování Mezopotámií se vybavují vzpomínky na školní výuku o počátcích civilizace; pohled se rozprostírá do dálky a spočine na stopách Ježíšových následovníků, které sahají až do 1. století. Kostely a kláštery zde zažily své zlaté období mezi 4. a 8. stoletím, jak dokládá průvodce vydaný nakladatelstvím Terrasanta, jehož autory jsou Bizzeti a mnich Sabino Chialà, převor komunity Bose.

Syrská církev, nejbližší semitským kořenům křesťanství

Na počátku 20. století zde žily statisíce křesťanů, dnes jich je méně než tři tisíce a žijí hlavně v okolí měst Midyat a Mardin a v asi čtyřiceti okolních vesnicích. Několik tisíc však žije v Istanbulu a dalších velkých městech, kam uprchli v době pronásledování v 80. letech minulého století nebo během masivního pronásledování v letech 1914–1915, kdy bylo zavražděno 250 tisíc křesťanů. S jistou skrytou hrdostí a možná i s nádechem idealizace tvrdí, že mluví moderním dialektem aramejštiny, jazyka Ježíše. Jistě představují církev nejblíže semitským kořenům křesťanství, kterou lze ve všech ohledech považovat za třetí velkou plíci křesťanství, spolu s řeckým a latinským světem. Tato varianta aramejštiny, klasická syrština, studovaná převážně v klášterech, které zůstaly otevřené, se používá jak v literatuře, tak v liturgii. Řada mladých lidí se zejména v létě vrací z Evropy, kam se přestěhovali, aby se ji naučili. Jak potvrzuje průvodce, dnes se mnoho odborníků shoduje, že hluboké nedorozumění, které se vyvinulo v průběhu staletí, je spíše důsledkem odlišných interpretačních kategorií a obtížných jazykových ekvivalentů než skutečných rozporuplných přesvědčení víry.

Od starověkého Zeugmy po starověkou Edessu, na památku Abraháma

Ze starověkého římského města Zeugma na Eufratu, nedaleko Gaziantepu, které se svým největším muzeem mozaik na světě (o rozloze 1700 metrů čtverečních) po Antiochii a zde uloženými nálezy mimořádné hodnoty bylo nejdůležitějším uzlem mezi Východem a Západem i pro křesťanství, směřujeme do starověké Edessy (dnes Sanliurfa), prvního města, které se stalo zcela křesťanským, proslulého rybníkem s kapry a jeskyní, kde se podle islámské tradice narodil Abraham. Vypráví se, že byl zachráněn před upálením zaživa: Bůh proměnil oheň ve vodu a uhlíky v ryby. Jsou považovány za nedotknutelné a staly se velkou místní atrakcí uvnitř portika mešity Halil Rahman, postavené na místě původního kostela. Zde muži a ženy, vyzváni, aby se seřadili do oddělených řad, vcházejí do úzké chodby, vzdávají úctu Abrahamovi a provádějí očistné obřady. Mezi hlučným davem je mnoho dětí, od kterých se postupně vzdalujeme, až nastane téměř úplné ticho. Zároveň se však zde připomíná setkání judaismu, křesťanství a islámu na místě, kde v historickém centru původně stálo tucet kostelů: dva z nich přežily, ale byly přeměněny na mešity.

Misionářský elán na Dálném východě a křehkost sporného území

Doba, kdy Efrém stál v čele prestižní teologické školy v Edesse, kdy bylo křesťanství s velkým elánem přineseno na Dálný východ mnohem dříve než misionáři ze Západu, je dávno pryč, vysvětluje monsignor Bizzeti. Katedrála zasvěcená Svaté Sofii neměla v kráse rovnou ani v Konstantinopoli. Tato prestiž, a to nejen tohoto místa, se drasticky změnila s konverzí obyvatel Střední Asie k islámu a invazí Tamerlána, který v průběhu 14. století zasel všude smrt a zkázu. Příběhy předávané ústně z generace na generaci jsou dodnes tak živé, že každý o nich mluví, jako by se staly včera. Ve skutečnosti to byl začátek postupného ústupu mezopotámských křesťanů do hor a úbytku jejich počtu. Syrské křesťanství tak bylo poznamenáno opakovanými spory mezi Parthijci a Římany, Araby a Byzantinci a narušeno kulturní, církevní a politickou nestabilitou, která ještě prohloubila strukturální křehkost „země uprostřed“. Pronásledování ze strany byzantské moci například vedlo k tomu, že syrsko-západní patriarcha opustil své historické sídlo v Antiochii: nejprve se přesunul do kláštera Mor Barsauma, poté do kláštera Deir Zafaran, dále do Homsu a nakonec do Damašku, kde sídlí dnes.

Özmen, syrsko-ortodoxní biskup: soustřeďme se na Ježíše, zdroj jednoty

Právě v jednom z nejdůležitějších náboženských center oblasti Mardin, v klášteře běžně nazývaném „šafránový“ (kvůli rostlinám šafránu, které rostly v jeho okolí, a barvě, kterou stěny nabývají v určitých hodinách dne), přijímá syrský ortodoxní biskup Filiksinos Saliba Özmen skupinu poutníků s přátelskou a zdvořilou pohostinností. „Je velmi důležité,“ říká, „aby byli zejména představitelé církví skromní, protože to je cesta, kterou nám ukázal Ježíš Kristus; on umyl nohy svým učedníkům, sloužil jim. To je nejdůležitější cesta pro všechny duchovní všech církví.“ Vysvětluje, že návštěvy jsou zásadní pro posílení vztahů mezi kulturami a vyznáními. „Velmi bychom si přáli, abychom mohli společně slavit Velikonoce a Vánoce, jako se to stalo letos díky shodě velikonočních termínů,“ doufá opat Gabriel, zatímco ukazuje krásy tohoto místa. „Když můžeme slavit v kostelech druhých, bez ohledu na právní aspekty, znamená to, že se milujeme.“ Rozdíly mezi církvemi se musí soustředit na aspekty jednoty, říká biskup: „Všichni věříme v Ježíše. Můžeme mluvit různými jazyky, ale jsme jedno.“ A není to jen motto, které zvolil papež Lev XIV.: In Illo uno unum, v němž se odráží zdůraznění papeže v projevu k zástupcům jiných církví, proneseném 19. května: „Čím více jsme věrní a poslušní Ježíši, tím více jsme sjednoceni mezi sebou“. To samé napsal již Jan z Apameje, jeden z nejvýznamnějších zdrojů syrské tradice: „Protože Boha nemůžeme poznat slovy ani myšlenkami, ale pouze vírou, způsobili jsme mnoho sporů a nyní jsme [rozděleni] na protichůdné frakce“ (Dialogy s Thomasiosem 7).

Syrská církev je připravena se sjednotit s latinskou církví

„Syrská ortodoxní církev je připravena se sjednotit s latinskou církví“. O tom je přesvědčen monsignor Bizzeti, který je od konce 70. let hlubokým znalcem Turecka. Özmen, který je velmi blízký Hnutí Focolare, vkládá naděje do vazeb se západními společnostmi, které by se podle jeho názoru měly posílit. Prospělo by to místní církvi, pokud jde o status a pastorační pracovníky: povolání zde nechybí, ale nekvete jako v minulosti. Podle něj je nezbytné posílit spiritualitu, která je základním předpokladem pro zmírnění konfliktů všude, zejména tam, kde se vzájemně ovlivňují náboženství a politika. „Naším přáním je mírové soužití uvnitř společnosti i se všemi ostatními. Mír začíná v nás samých. Zapomněli jsme na to, ale mír začíná v srdcích.“

Ekumenismus lásky

V Anatolii je být křesťanem něco, pro co se člověk rozhoduje každý den. Díky tomu je víra zakořeněna v evangeliu. Nic se nesmí promarnit, brát jako samozřejmost, nic nám nesmí být lhostejné. A jednota je dnes zároveň samozřejmostí i touhou. Symbolickým svědectvím toho je skutečnost, že v syrské části Turecka lze zažít pohostinnost otevřených lidí, kteří touží po spolupráci: „Zde se stále uznává prvenství lásky“, říká Bizzeti, prvenství, které zjevně převyšuje tíhu starých rozdělujících dědictví. V podstatě se to týká i pocitu náboženské sounáležitosti, který je viditelně silnější než rozdíly mezi státy, často určené vnějšími mocnostmi, jak nás učí války. Zde se navíc zapojení lidu Božího v mnoha ohledech jeví výraznější než v západní tradici: volba kněží a biskupů například na Východě odráží výraznou synodálnost a předurčuje také bratrštější vztahy mezi vyznáními, které zde nacházejí velmi krásné příběhy sdílení, blízkosti a jednoty. To je případ protestantské církve, která má v celém Turecku asi sto tisíc křesťanů. Pastor Ender Pecker, jehož rodina je původem muslimská, je konvertita, který vypráví, jak se laici snaží svědčit o své věrohodné, aktivní a radostné přítomnosti. Příležitostí může být setkání dětí z různých církví, které společně malují velikonoční vajíčka, nebo nedělní bohoslužby v různých kostelech, aby byla zajištěna pravidelnost, jejíž absence by snadno vedla k uzavření místa bohoslužeb. "Úcta je zaručena. Je to Bůh, kdo ukáže správnou cestu, jak zůstat jednotní. Potíže vznikají, když semena padnou mezi trní: pak nerostou, nežijí, neumírají, nezmizí...".

* Toto je první ze čtyř dílů, které vyprávějí o pouti organizované od 27. dubna do 4. května 2025 Asociací Přátelé Blízkého východu (AMO) v syrské části Turecka.