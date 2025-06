V Bruselu byla představena zpráva o chudobě v evropských zemích, vypracovaná Charitou Evropy. Vyplývá z ní nutnost inkluzivního a přiměřeného minimálního příjmu pro miliony lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Francesco Ricupero

„Evropští a národní lídři musí dát prioritu inkluzivnímu a přiměřenému příjmu, který je pilířem boje proti chudobě v Evropské unii“: tak zní výzva, kterou v úterý v Bruselu vyslovila Maria Nymanová, generální tajemnice Caritas Europa, při představení zprávy s názvem „Thriving, not just surviving. Shaping effective minimum income systems in Europe“ (Nejen přežívat, ale žít dobře a prosperovat. Definice účinných systémů minimálního příjmu v Evropě). Z výzkumu, který vychází ze zkušeností dvaceti evropských národních organizací Charity, vyplývá, že miliony lidí v celé Evropě bojují o uspokojení svých základních potřeb, aniž by našli adekvátní podporu v různých opatřeních „minimálního příjmu”, která se liší stát od státu, ale často jsou nedostatečná. Podle 90 % respondentů sociální dávky v jejich zemích nestačí na pokrytí základních potřeb. Pouze pět zemí poskytuje podporu, která dosahuje alespoň 75 % příjmu, kterým je určována národní hranice chudoby.

Nymanová prohlásila, že „programy minimálního příjmu musí lidem umožnit žít důstojně a plně se účastnit života společnosti. Tato zpráva je výzvou k akci“, vysvětlila. Různé systémy totiž obsahují překážky v přístupu k opatřením, které problém ještě zhoršují. Mnohé z nich například vylučují mladé dospělé, zejména ve věku 18 až 25 let, pokud nesplňují přísné nebo libovolně stanové podmínky. Migranti, lidé bez stálého bydliště a ti, kteří nesplňují přísná kritéria týkající se bydliště nebo podmínek k udílení příspěvků, často nemají nárok na podporu. Velmi často byrokracie, stigmatizace a digitální bariéry odrazují potřebné lidi od podávání žádostí, což vede k jejich širokému nevyužívání, tj. mnoho lidí se vzdává pomoci, na kterou mají nárok.

Během prezentace Giulio Bertoluzza (výzkumník a spolupracovník Caritas Italiana) zdůraznil nedávné změny systému minimálního příjmu v Itálii, kde byl od loňského roku nahrazen tzv. občanský příjem přídavkem na začlenění; navíc byla zavedena přísnější kategorická kritéria, která vylučují mnoho lidí, i když žijí v chudobě. Bertoluzza poukázal na stále důležitější roli sociálních služeb při zprostředkování přístupu k opatřením a byla nastolena zásadní otázka: navzdory doporučením Rady Evropské unie, v nichž jsou členské státy vyzývány a naléhavě žádány, aby rozšířily přístup k systémům minimálního příjmu, se Itálie, jak zdůraznil Bertoluzza, vydala opačným směrem a přístup k nim zpřísnila a omezila.

Mezi doporučeními adresovanými evropským lídrům jsou zejména zajištění přiměřeného minimálního příjmu pro rodiny v tíživé situaci, inkluzivnější přístup zahrnující také mladé lidi, zvýšení účasti prostřednictvím zjednodušení složitých nástrojů a koordinovaná akce EU zaměřená na snižování chudoby zjednodušením administrativních postupů prostřednictvím cílených osvětových kampaní.

Hodnota této zprávy spočívá v příbězích a důkazech sdílených charitními týmy z celé Evropy. Katolické charitativní organizace nabízejí podněty k zamyšlení na národní úrovni, které vycházejí z jejich každodenní práce s lidmi ve zranitelných situacích, od Gruzie po Irsko, od Norska po Řecko. Více než 70 % zapojených organizací Charity aktivně pracuje na odstranění nedostatků současných rámců podpory příjmů prostřednictvím přizpůsobení služeb, výzkumu a advokační činnosti.