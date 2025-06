SOS modlitba za kněze – již šestadvacet let spojuje tato iniciativa tisíce laiků a kněží v modlitbě za kněze. Mluvíme o Misii Betánie na podporu kněží, která nabízí mnoho forem duchovní péče a doprovázení kněží v jejich službě. „Jako věřící jsme poněkud zapomněli na modlitbu za kněze a je pro nás snazší zaměřovat se na jejich chyby a obvinění proti nim,“ uvedla pro Vatikánský rozhlas Daria Tyborska z Kongregace sester rodiny z Betánie.

Karol Darmoros

Počátky a charisma Misie Betánie

Misie Betánie na podporu kněží byla založena 4. února 1999 z iniciativy sestry Gabriely Bassisty, která naslouchala radostem a starostem kněží a odpovídala jim modlitbou. První adorace Nejsvětější svátosti zasvěcená kněžím dala vzniknout společenství osmi osob, které se zavázaly modlit se po celý život za konkrétního kněze. Dnes má misie více než 8 800 členů a vede ji Kongregace sester rodiny z Betánie, jejíž charisma zaměřené na službu kněžím vychází od jejího zakladatele, Božího služebníka otce Józefa Małysiaka SDS. „Charisma sester z Betánie je založeno na podpoře kněží modlitbou a pomocí v pastorační práci,“ vysvětlila sestra Daria Tyborska.

Odpovědnost za církev

Misie Betánie chce upozornit na nutnost změny přístupu k odpovědnosti za církev. „Zvykli jsme si, že je to doména kněží a duchovenstva a laici jsou méně angažovaní. Naštěstí se tento způsob myšlení již mění – a mění se v našich modlitbách a skrze ně,“ poznamenala sestra Daria Tyborska. Misie Betánie na podporu kněží tak ukazuje, že věřící podporují kněze v jejich svatosti a povolání. „Stejně jako kněží jsou zodpovědní za nás, my jako věřící jsme zodpovědní za naše kněze,“ dodala sestra Daria pro Vatikánský rozhlas – Vatican News. Modlitební společenství za kněze sdružuje jak laiky, přátele kněží, jejich rodiny, přátele, lidi dobré vůle, tak i duchovenstvo. „Ano, kněží se modlí jeden za druhého, modlí se i biskupové a lidé zasvěcení Bohu“, zdůraznila sestra Daria. Každému členu je svěřen kněz, za kterého se má modlit, stát se jeho „stínem“ a diskrétně ho podporovat modlitbou k Duchu svatému a k Matce Boží. Účastníci dostávají členskou kartu, modlitební knížku Misie Betánie na podporu kněží a pamětní obrázek pro kněze, za kterého se modlí, pokud si vyberou kněze podle svého výběru.

Proč se vyplatí modlit se za kněze?

Sestra Daria také zdůraznila nutnost modlit se za kněze kvůli současné situaci. „Jako věřící jsme na to trochu zapomněli, zbavili jsme se odpovědnosti za církev a vložili jsme toto jho na kněze,“ prohlásila a citovala svatého Jana Mariu Vianneye, faráře arského, který řekl: „Máme takové kněze, jaké si modlitbou zasloužíme.“ Sestra Daria je toho názoru, že ačkoli média často zdůrazňují slabosti kněží, věřící by se neměli těmito zprávami ospravedlňovat, aby přestali podporovat duchovenstvo. „Dovolili jsme si myslet: opravdu potřebujeme takové kněžství v církvi? A to je již velmi špatný způsob, jak zpochybňovat přítomnost Krista ve svátostech a v církvi. Dnes nás Bůh znovu volá, abychom objevili, že kněžství je svaté nade vše, co je slabé a křehké a že je aktuální, že jeho milosrdenství je aktuální,“ zdůraznila sestra Daria Tyborska.

Různé formy podpory

Misie Betánie na podporu kněží nabízí mnoho iniciativ, které naplňují její hlavní charisma. „Modlitební úmysly za kněze“ je online kniha, do které věřící i samotní kněží zasílají modlitební úmysly, které sestry předkládají před Nejsvětější svátost. „Úřad mešních úmyslů“ zase umožňuje objednávat mše za kněze, živé i zemřelé. „Kněžské neděle“ jsou setkání ve farnostech, kde sestry svědčí o modlitbách za kněze a ukazují krásu jejich služby. „Modlitební skupiny Misie Betánie na podporu kněží“ organizují první čtvrtek v měsíci adoraci a „SMS pohotovostní službu pro kněze“, která kněžím umožňuje požádat o modlitby prostřednictvím textové zprávy.