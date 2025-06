Sestra Mary Lembo (Lembo)

Církev

Sestra Mary Lembo: „Je nutné mluvit o zneužívání, i když to není snadné“

Africká řeholnice a psycholožka byla jednou z přednášejících na mezinárodní konferenci „Women of Faith, Women of Strength“ (Ženy víry, ženy síly), která se konala v uplynulých dnech na Gregoriánské univerzitě a byla věnována tématu žen a jejich ochrany. Sestra Lembo vyprávěla o své práci, jejímž cílem je dát hlas řeholnicím v Africe, které se staly oběťmi násilí ze strany kněží: „Dříve to bylo naprosté tabu, nyní je snazší o tom mluvit a tato otázka se řeší i v církevních debatách.“

Anne Preckel – Vatikán „Women of Faith, Women of Strength”. „Ženy víry, ženy síly” je název mezinárodní konference, která se konala v uplynulých dnech, od 17. do 19. června, na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a byla zaměřena na téma žen a ochrany. Mezi hlavními řečnicemi byla sestra Mary Lembo, řeholnice z Toga, průkopnice v oblasti zvyšování povědomí o problému zneužívání, která se zabývala otázkou násilí páchaného na řeholnicích africkými kněžími. Lembo, psycholožka a pedagožka působící v Římě na Institutu pro ochranu IADC Gregoriánské univerzity, napsala na toto téma doktorskou práci, která zahrnuje také svědectví obětí z pěti afrických zemí. Vysvětluje, že je obtížné určit, jak rozšířený je tento problém na africkém kontinentu, „protože neexistují kvantitativní studie“; nicméně tento druh zneužívání je podle ní „realitou“, kterou je třeba řešit: „Je to problém, který vyžaduje podporu a povzbuzení, aby se ženy ozvaly, mluvily o tom a případy nahlásily. Když v roce 2019 dokončovala svůj výzkum, bylo téma zneužívání zasvěcených žen v Africe skrytou realitou. V této souvislosti ji uklidnilo, že papež František o tom poprvé veřejně promluvil. „Byla jsem téměř na pokraji sil, nebylo snadné o tom mluvit. Jeho slova mě proto povzbudila, abych pokračovala. Toto zneužívání je realitou, které se musíme v církvi postavit, aby církev mohla žít v pravdě." V roce 2019 se ve Vatikánu konal první mezinárodní summit o ochraně dětí. Krátce poté vydal papež František nové normy pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí a zranitelných osob. V dokumentu „Vos estis lux mundi" zahrnuje pojem „zranitelná osoba" také dospělé, jejichž vůle nebo „schopnost bránit se útoku" je omezená. Skrytá realita Sestra Lembo strávila roky hledáním dostatečného počtu obětí pro svůj výzkum, které by byly ochotné podělit se o své zkušenosti. Ne proto, že by obětí bylo málo, ale protože strach a stud brání mnoha ženám, aby se někomu svěřily. V africké církvi a společnosti se o sexualitě téměř nemluví, vysvětluje řeholnice: pokud jde o „řeholnice zasvěcené Bohu a považované za svaté“, je toto téma vážným a dvojím tabu. Na žádost samotných obětí sestra Lembo neuvedla jména ani země původu řeholnic, které byly zneužity: „Bály se toho, co by se mohlo stát jim, jejich rodinám, jejich kongregaci a dokonce i jejich komunitám. Tím, že se mnou mluvily, riskovaly vše, aby pomohly jiným ženám. Proto žádná jména, musím je respektovat.“ Porozumět kontextu Sestra Lembo během rozhovorů slyšela o „různých typech zneužívání v souvislosti s duchovním doprovázením“. Většinou to začíná zneužíváním moci, „protože mezi osobou poskytující poradenství a osobou žádající duchovní vedení nebo zpověď existuje asymetrický vztah“. Někteří kněží také zneužívali ekonomickou závislost sester, „aby na ně vyvíjeli nátlak, navazovali nebo vynucovali sexuální kontakty“. Oběti psycholožce také vyprávěly o fyzickém a duchovním zneužívání. Sestra Mary zdůrazňuje další důležitý aspekt, a to skutečnost, že žádná ze zneužívaných řeholnic neměla v úmyslu porušit své sliby. Pachatelé zneužívání často vyvíjejí psychický nátlak na své oběti, manipulují s nimi nebo překračují jejich vůli; za takových okolností se mohou stát oběťmi nejen děti, ale i dospělí, zejména ti, kteří se nacházejí ve zranitelné situaci. Tomu napomáhá také pracovní vykořisťování a závislost na kněžích. Svou osvětovou činností chce sestra Lembo přispět ke zlepšení vzdělávání seminaristů a řeholnic. Protože pokud jsou okolnosti zneužívání známy, je možné je změnit. Sestra Lembo s uspokojením zdůrazňuje, že dnes je v Africe snazší hovořit o tomto tématu než před několika lety. I jiné africké sestry začaly tuto otázku vnášet do církevní debaty, která se začíná rozšiřovat. Nedávno byla na konferenci COMSAM (Konference vyšších představených Afriky a Madagaskaru) v Zambii africká církev vyzvána, aby se k tomuto problému vyjádřila transparentně a spravedlivě. COMSAM je konfederace založená SECAM (Sdružení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru) a úzce spolupracuje s vatikánským Dikasteriem pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Kromě toho byly letos poprvé pozvány zástupkyně afrických ženských řeholní, aby přímo zastupovaly své zájmy na valném shromáždění SECAM. V posledních letech mnoho afrických biskupských konferencí vydalo nebo zpřísnilo pokyny pro ochranu dětí a zvyšuje povědomí kněží a pastoračních pracovníků o problematice zneužívání. To představuje dobrý základ pro boj proti zneužívání řeholnic. „Musíme pokračovat a podporovat všechna opatření přijatá církví v oblasti ochrany“, komentuje sestra Mary Lembo, „je to proces“.