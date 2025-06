Před devětadevadesáti lety zemřel Antoni Gaudì, architekt Sagrada Familia

Dne 10. června 1926 španělský umělec Antoni Gaudì, architekt Sagrada Familia, který byl nedávno prohlášen za ctihodného, zakončil tragicky svůj pozemský život poté, co ho srazila tramvaj. Zůstalo po něm jeho dílo, velký smírný chrám, který se postupem času stále rozrůstá a dokončuje. Mezi novými prvky ve výstavbě je také socha Agnus Dei, kterou navrhl italský umělec Andrea Mastrovito. Badatelka Chiara Curti: „Sagrada Familia je jako zrcadlo společnosti“.

Eugenio Murrali – Vatikán

Sagrada Familia je rostoucí modlitbou k Bohu a oslavou života. Od roku 1883 Antoni Gaudì pracoval na tomto vzestupu k nebi, kterým je smírný chrám v Barceloně, tvaroval kámen svou horlivostí a dával podobu tomu, co jedna z největších znalkyň této baziliky a umělcova díla, architektka Chiara Curti, popisuje jako výraz „vtělené víry“ v každém detailu, počínaje fasádou Narození Páně. Když ho v roce 1926 smrt při nehodě připravila o život, jeho dílo pokračovalo dál.

Portrét Antoniho Gaudího

Katedrála světla

Kámen a světlo jsou dva prvky, které v kostele vytvořeném Gaudím neustále vstupují do dialogu. Chiara Curti výstižně nazvala svou knihu La Sagrada Família. Katedrála světla (Brusel, Triangle Books, 216 stran), což je definice, kterou již použili umělcovi žáci: „Gaudí postavil – vysvětluje Curtiová – celou fasádu Narození orientovanou na východ, přesně tam, kde vychází slunce“. Architekt ztotožňoval první světlo s Bohem: „Skutečnost, že každý den vidíme světelný efekt,“ pokračuje Curtiová, „nám umožňuje, že v každodenním shonu můžeme uchopit jistotu.“

Interiér baziliky

Kostel lidu

Samotná povaha Sagrada Familia, výkupného chrámu, který roste díky darům, činí z tohoto památníku UNESCO dílo otevřené, na kterém se každý den podílejí věřící, poutníci a všichni návštěvníci. „Lidé spolu se všemi ostatními obrazy, které Gaudí chtěl do chrámu vložit, například samotnou fasádou Narození, vytvářejí jakýsi velký oltářní obraz, na kterém se podílejí i živí.“ Duchovní síla tohoto místa je zřejmá: „Je vždy velmi působivé vidět, jak lidé při vstupu do Sagrada Familia prožívají dojetí, jiní se dají do zpěvu, někteří se ponoří do modlitby. I když přicházejí jako turisté, vždy jsou duchovně dojatí.“ Chrám totiž nikdy nekončí a umožňuje všem, kteří do něj přicházejí, aby se cítili jako jeho podporovatelé a strážci. „V době, kdy jsme všichni diváky obrazů ze zpráv a komunikace, nás účast zcela mění a vytváří užší pouto se Sagrada Familia.“

Interiér baziliky

Vstoupit do nitra času

Pro Chiaru Curtiovou není Sagrada Familia „jen památkou minulosti, na kterou se díváme s obdivem, ale něčím živým, co může být autoportrétem toho, co v daném okamžiku prožíváte“. Tato bazilika je jako zrcadlo společnosti, umění, toho, jak věci interpretujeme. „Gaudí si byl vědom toho, že každý historický okamžik mluví jiným jazykem, který se vtiskuje do kostela, který se stále vyvíjí. Gaudí umožnil dnešnímu člověku, často rozčarovanému, znovu zažít úžas, myšlenku, že může „být sám sebou jako věž, která se dotýká nebe“.

Projekt Agnus Dei Andrea Mastrovita

Agnus Dei Andrea Mastrovita

Diecézní muzeum v Barceloně, známé také jako Casa de la Almoina, do nedávna vystavovalo pět návrhů sochy Agnus Dei, která je součástí širšího projektu věže Ježíše Krista v Sagrada Familia. Gaudí zanechal několik alb, ve kterých popisoval své architektonické dílo, a v jednom z nich upřesnil, že uvnitř kříže by měl být Agnus Dei. Vybrané projekty vytvořili Italové Edoardo Tresoldi a Andrea Mastrovito, Portugalec David Oliveira a Španělé Gonzalo Borondo a Jordi Alcaraz. Soutěž vyhrál Mastrovito: „Jeho charakteristickým rysem bylo, že se držel v pozadí a navázal na Gaudího odkaz. Vstoupil do vnímání, které architekt vyžadoval od svých umělců: nevnucovat vlastní myšlenky, ale být spolupracovníky“, vysvětluje Chiara Curti.