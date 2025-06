Padre Patton z Jeruzaléma: Válka nezničí naději ve Svaté zemi

Kustod Svaté země vypráví vatikánským médiím o noční můře války očima člověka, který se nachází v Jeruzalémě. „V tuto chvíli,“ říká otec Patton, „mnozí zde, a to nejen křesťané, touží opustit zemi, která se v posledních letech jeví jako neschopná zajistit mír a která se ocitla ve spirále války.“

Roberto Cetera – Vatikán



Svatá země se opět ocitla v centru regionálních napětí, jejichž důsledky dopadají na místní obyvatelstvo, včetně křesťanů. „Je to, jako bychom se propadli do nové noční můry,“ prohlásil pro vatikánská média otec Francesco Patton, kustod Svaté země. „Dříve jsme viděli zkázu způsobenou válkou v okolních územích, nyní ji vidíme v samém srdci Svaté země.“

Jeruzalém je opět pod palbou. Jak prožívají tuto další těžkou chvíli křesťané ve Svaté zemi?

Křesťané jsou stejně jako zbytek obyvatelstva vyděšení. Už jsem na vlastní oči viděl strach dětí během války v Sýrii, slyšel jsem o něm z Gazy, a teď je tu i tady: děti se třesou, když slyší sirény a pak výbuchy raket. Jsou to traumata, která si ponesou celý život. Pak je tu surrealistické ticho v ulicích, nejen kvůli absenci poutníků, ale i místních věřících, kteří v mnoha případech nemohou ani chodit do kostela. Militarizace ulic je působivá. Mě, milovníka Apokalypsy, která hovoří o nebeském Jeruzalémě jako o městě s vždy otevřenými branami, velmi zasahuje pohled na zavřené a střežené brány pozemského města. Myslím, že v tuto chvíli mnoho lidí zde, a to nejen křesťanů, touží opustit zemi, která se v posledních letech zdá být neschopná zajistit mír a která se zapletla do spirály války, která se neustále rozšiřuje jako oheň, který již nelze kontrolovat.

Umíme si představit, že posledních 20 měsíců bylo pro františkány ve znamení napětí a nebezpečí, v Izraeli a Palestině, ale také v Sýrii a Libanonu. Celosvětová církev oceňuje to, co děláte pro ochranu svatyní a pro mnoho charitativních činností, které jste v těchto měsících podporovali. Jaká atmosféra panuje mezi františkány?

Nejen posledních 20 měsíců je poznamenáno napětím a nebezpečím. V posledních 20 měsících se konflikt dotkl i té části Svaté země, která byla dříve relativně stabilní, ale vždy na pokraji výbuchu, z důvodů, které jste ve svých zprávách již několikrát vysvětlili. Když se podívám na historii naší přítomnosti, nikdy jsme nezažili dlouhá období klidu. Před několika dny byl svátek svatého Antonína, patrona Kustodie (stal se jím, protože nás ochránil v nejtěžších chvílích, kdy se nás chtěli zbavit). I letos jsme obnovili svůj slib a svou důvěru, protože první „církevní“ podporu čerpáme z toho, co se kdysi nazývalo „triumfující církev“, tedy od svatých, skrze společenství s Bohem v modlitbě. My jsme zde jménem a z pověření církve. Vždy jsme po celou historii cítili podporu papežů a já osobně jsem silně pocítil podporu papeže Františka, který nás v posledních letech navštívil, povzbudil nás a napsal nám slova uznání a povzbuzení, a jsem si jist, že i papež Lev XIV. nás povzbudí, abychom vytrvali v této misii. Těším se, až se s ním setkám a povím mu, co jsme prožili a co právě prožíváme. Vždy jsme také cítili podporu Kongregace, dnes Dikasteria pro východní církve: předchozí prefekt, kardinál Leonardo Sandri, nás několikrát navštívil a spolu se Svatým otcem nám napsal slova uznání a povzbuzení, zejména u příležitosti osmistého výročí příchodu prvních řeholníků (1217–2017), příchodu svatého Františka do Svaté země (1219–2119) a ustavení komisařů Svaté země (1421–2021). Nový prefekt také neopomenul projevit svou pozornost tím, že dal silný impuls k obnovení „velkopáteční sbírky“, poslal nám někoho, kdo mohl zblízka vidět současnou situaci a poskytnout nám rady a podporu v této těžké době, a slíbil nám, že bude mezi námi v listopadu, kdy se v Jeruzalémě bude konat mezinárodní kongres Komisařů Svaté země. V uplynulých dvaceti měsících nás navštívilo mnoho biskupů a kněží, kteří přijeli, aby vyjádřili svou blízkost a solidaritu v této těžké době. Posledními v pořadí byli arcibiskup z Perugie Ivan Maffeis s skupinou kněží ze své diecéze a arcibiskup ze Sieny, kardinál Paolo Lojudice, s celou toskánskou biskupskou konferencí. Ti poslední mohli na vlastní kůži zažít, co to znamená být ve Svaté zemi a starat se jak o svatá místa, tak o místní křesťany.

Vikář kustod, otec Ibrahim Faltas, byl jedním z iniciátorů humanitárních koridorů, které umožnily mnoha dětem z Gazy léčbu v Itálii. Připravujete další podobné iniciativy?

Vikář kustod, otec Ibrahim Faltas, se v posledních 20 letech vždy angažoval ve všech humanitárních kauzách. Operace, na které se odkazujete, souvisejí s převozem zraněných a zmrzačených dětí z Gazy do italských nemocnic. V poslední době spolupracoval také na převozu malého Adama, ale většina humanitárních akcí, které podporuje, zůstává oprávněně skrytá. Ve skutečnosti i nedávný přesun toskánských biskupů do Ammánu, hned po vypuknutí války s Íránem, zorganizoval vikář. Pokud mi však dovolíte, jeho největším humanitárním úsilím v posledních letech byla usilovná práce na renovaci škol v Svaté zemi a na výchově nových generací k míru a soužití.

Bazilika Svatého hrobu byla mimořádně uzavřena pro věřící. Které kláštery jsou v současné době nejvíce ohroženy?

V současné době jsou nejvíce ohroženy kláštery v městských oblastech, jako jsou kláštery v Jaffě a Ramle, v Haifě a Akku, ale také ty zde v Jeruzalémě. Jak víme, inteligentní bomby neexistují a ten, kdo útočí, obvykle útočí s úmyslem vyděsit obyvatelstvo. Dodržování „pravidel“ mezinárodního válečného práva již neexistuje, a proto jsme všichni na jedné lodi, bez rozdílu etnické nebo náboženské příslušnosti. V minulosti jsme se však již ocitli v podobných situacích, je to součástí misijního povolání, a jedna věc je jistá: nejsme žoldáci, kteří opouštějí stádo, aby zachránili sami sebe, toto je poslání, které nám svěřila církev, a my zde zůstaneme a budeme důvěřovat v pomoc z nebes.